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“Young Shoots of Vietnam”: Mỗi cuốn sách trao đi, thêm một ước mơ bay cao

Thứ Ba, 12:21, 14/07/2026
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VOV.VN - Từ niềm tin đó, dự án “Young Shoots of Vietnam” ra đời như một sáng kiến cộng đồng do chị Phạm Nguyễn Ngọc Minh (17 tuổi, TP.HCM)- du học sinh tại Hoa Kỳ, cùng các cộng sự khởi xướng.

Cuộc sống thật đẹp biết bao khi mọi trẻ em đều có cơ hội học tập đầy đủ.

Dự án  “Young Shoots of Vietnam” hướng tới một mục tiêu giản dị nhưng ý nghĩa lâu dài: đưa sách đến những nơi điều kiện còn khó khăn, để mỗi đứa trẻ đều có thêm cơ hội học tập và vững bước đến tương lai.

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Ngày 22-23/7, điểm đến đầu tiên của hành trình là Trường THCS Đăk Rve, tỉnh Kon Tum- nơi nhiều học sinh vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Dự án đặt mục tiêu trao tặng khoảng 200 bộ sách giáo khoa mới, bổ sung đầu sách cho thư viện và xây dựng tủ sách dùng chung nhằm tạo nên nguồn học liệu bền vững cho nhiều thế hệ học sinh.

Đằng sau mỗi cuốn sách là sự chung sức của một tập thể trẻ đầy nhiệt huyết. Từ truyền thông, đối ngoại đến vận hành, mỗi thành viên đều góp phần biến tinh thần thiện nguyện thành những hành động cụ thể, minh bạch và hiệu quả.

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Theo chị Phạm Nguyễn Ngọc Minh, điều “Young Shoots of Vietnam” mong muốn trao đi không chỉ là những cuốn sách, mà còn là niềm tin rằng ở đâu có khát vọng học tập, ở đó luôn có những người sẵn sàng đồng hành.

Điều quý nhất không phải là có bao nhiêu cuốn sách được trao đi, mà là sẽ có thêm bao nhiêu em nhỏ được tiếp tục đến trường với đủ sách để học. Mỗi cuốn sách là một hạt giống tri thức; mỗi người đóng góp là một người gieo hy vọng. Khi những hạt giống ấy được chăm sóc bằng tình yêu thương và trách nhiệm xã hội, thế hệ trẻ sẽ lớn lên thành những công dân có tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến.

“Young Shoots of Vietnam” cam kết toàn bộ nguồn sách và kinh phí tiếp nhận được quản lý công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích, hướng tới mục tiêu cao nhất là tinh thần phụng sự cộng đồng.

young shoots of vietnam moi cuon sach trao di, them mot uoc mo bay cao hinh anh 1
Ngày 22-23/7, điểm đến đầu tiên của hành trình là Trường THCS Đăk Rve, tỉnh Kon Tum

Thời gian tới, Young Shoots of Vietnam kỳ vọng sẽ mở rộng hành trình đến nhiều địa phương có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Bên cạnh việc trao tặng sách và xây dựng tủ sách, dự án cũng sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động hỗ trợ học tập, góp phần giúp nhiều em nhỏ có cơ hội theo đuổi ước mơ.

Có những món quà không chỉ mang đến niềm vui, mà còn mở ra cả một chặng đường mới. Một cuốn sách được trao hôm nay có thể là khởi đầu để một em nhỏ nuôi dưỡng ước mơ, tự tin bước vào tương lai và một ngày nào đó góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn.

Thông tin về “Young Shoots of Vietnam”, tại:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61590907160466

CTV An An/VOV.VN
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