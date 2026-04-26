中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Dự án Iris Garden Hà Nội:

Vimedimex thông tin về việc thu tiền mặt trái quy định và bàn giao quỹ bảo trì

Chủ Nhật, 15:16, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (VMG) cùng các đơn vị liên quan vừa phát đi thông cáo báo chí nhằm làm rõ các thông tin về dự án Iris Garden (phường Từ Liêm, Hà Nội), những vấn đề về quỹ bảo trì, việc thu tiền mặt trái quy định và nghĩa vụ tài chính của một số khách hàng.

Iris Garden là dự án tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở được triển khai từ năm 2017, gồm hơn 1.100 căn hộ, do Công ty CP Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang làm chủ đầu tư, sử dụng thương hiệu Vimefulland theo hợp tác với Vimedimex.

Trong thông cáo báo chí của VMG, thời gian gần đây tại dự án Iris Garden xuất hiện băng rôn và một số thông tin trên phương tiện truyền thông phản ánh việc “chiếm đoạt quỹ bảo trì cư dân”. Doanh nghiệp cho rằng các nội dung này chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu Vimefulland và lãnh đạo đương nhiệm. Đáng chú ý, qua hai lần bàn giao hồ sơ cho Ban quản trị cư dân vào cuối năm 2022 và tháng 3/2023, các biên bản không đề cập đến nội dung bàn giao quỹ bảo trì. Từ đó, doanh nghiệp đặt vấn đề cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý và sử dụng nguồn quỹ này.

Ảnh minh họa - KT

Cũng theo thông cáo báo chí, trong giai đoạn từ cuối năm 2021 đến tháng 8/2023, một số cá nhân được giao quyền điều hành đã thỏa thuận với khách hàng thanh toán tiền mua căn hộ bằng tiền mặt, trái quy định hợp đồng. Các khoản tiền này không được ghi nhận trên hệ thống kế toán, không thể hiện trên sao kê ngân hàng mà được cho là chuyển vào tài khoản cá nhân và có dấu hiệu bị chiếm đoạt. Cụ thể, tại dự án Iris Garden, tổng doanh thu từ các hợp đồng mua bán đạt hơn 3.858 tỷ đồng, trong đó khoảng 1.258 tỷ đồng không được ghi nhận đúng quy định. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại dự án The Emerald (do Công ty CP Đầu tư BĐS Mỹ Đình làm chủ đầu tư) với số tiền khoảng 1.481 tỷ đồng. Tổng số tiền có dấu hiệu sai phạm tại hai dự án lên tới gần 2.790 tỷ đồng. Thông cáo cũng cho biết còn tồn tại nhiều nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành. Trong đó, 161 khách hàng tại Iris Garden chưa thanh toán khoảng 38,1 tỷ đồng dù đã nhận bàn giao nhà. Tổng số thuế chưa kê khai và nộp ngân sách Nhà nước tại hai dự án ước tính hơn 546 tỷ đồng.

Liên quan đến quỹ bảo trì, doanh nghiệp cho rằng việc bàn giao chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật. Tổng số tiền cần hoàn trả liên quan đến quỹ bảo trì và Ban quản trị cư dân khoảng 75,5 tỷ đồng, bao gồm nghĩa vụ của chủ đầu tư, khách hàng và các cá nhân liên quan.

Để làm rõ vụ việc, VMG cho biết đã gửi đơn tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị xác minh, xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc thu tiền ngoài hệ thống và quản lý tài chính tại các dự án.

Thông cáo báo chí của VMG tại đây

Công ty Vimedimex lên tiếng về thông tin sai sự thực

VOV.VN - Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex (Công ty Vimedimex) vừa phát đi thông cáo báo chí khẳng định, một số đối tượng lợi dụng vụ án Cổ Dương để bôi nhọ, làm mất uy tín của Công ty Vimedimex.

PV/VOV.VN
Tag: Vimedimex VMG thông cáo báo chí thu tiền trái quy định quỹ bảo trì Dự án Iris Garden
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng