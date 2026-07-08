Vinanutrifood Bình Định trao tặng hệ thống giám sát môi trường nước tại Gia Lai

Đồng thời triển khai khảo sát thực địa, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn vận hành thiết bị nhằm hỗ trợ địa phương ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nuôi trồng thủy hải sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Chương trình được triển khai trên cơ sở chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp nhận hệ thống thiết bị do doanh nghiệp tài trợ. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý và đưa hệ thống vào vận hành phục vụ công tác quản lý chuyên ngành.

Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định phối hợp cùng Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Inspur tổ chức chương trình làm việc, trao tặng hệ thống giám sát môi trường nước thông minh cho Chi cục Thủy hải sản tỉnh Gia Lai

Tham dự buổi làm việc, về phía Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai có ông Trần Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Văn Vinh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy hải sản; ông Phạm Thanh Nhân – Trưởng phòng Nuôi trồng thủy hải sản cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Sở và Chi cục.

Về phía doanh nghiệp có bà Nguyễn Thị Diễm Hằng – Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định; đại diện bộ phận phát triển thị trường Trung Quốc của Vinanutrifood Bình Định; đoàn chuyên gia kỹ thuật của Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Inspur cùng các chuyên gia nghiên cứu đến từ Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã giới thiệu hệ thống giám sát môi trường nước thông minh được nghiên cứu nhằm phục vụ công tác quan trắc chất lượng nước trong nuôi trồng thủy hải sản. Hệ thống bao gồm thiết bị giám sát cố định, thiết bị đo cầm tay, các đầu dò chuyên dụng, hệ thống thu thập và truyền dữ liệu cùng phần mềm quản lý, cho phép theo dõi nhiều chỉ tiêu môi trường quan trọng như pH, oxy hòa tan (DO), nhiệt độ và các thông số chất lượng nước khác theo cấu hình thiết bị.

Đại diện đoàn chuyên gia đã trực tiếp giới thiệu nguyên lý hoạt động, cấu tạo và khả năng ứng dụng của hệ thống trong điều kiện thực tế tại Việt Nam. Theo giới thiệu của đơn vị phát triển, hệ thống được thiết kế theo hướng nhỏ gọn, thuận tiện cho việc di chuyển, khảo sát hiện trường và hỗ trợ cán bộ kỹ thuật thực hiện quan trắc nhanh tại các vùng nuôi mà vẫn đảm bảo khả năng thu thập và phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Đại diện đoàn chuyên gia đã trực tiếp giới thiệu nguyên lý hoạt động, cấu tạo và khả năng ứng dụng của hệ thống trong điều kiện thực tế tại Việt Nam

Trong quá trình trao đổi, hai bên đã chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy hải sản. Các chuyên gia cũng giới thiệu định hướng phát triển các giải pháp quản lý môi trường nước theo thời gian thực, kết nối dữ liệu phục vụ cảnh báo sớm, góp phần giảm thiểu rủi ro trong sản xuất và nâng cao hiệu quả quản lý vùng nuôi.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đánh giá cao ý nghĩa của chương trình khi không chỉ trao tặng thiết bị mà còn trực tiếp chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và đồng hành cùng địa phương trong quá trình ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Đây được xem là một giải pháp thiết thực góp phần nâng cao năng lực quản lý môi trường nuôi trồng thủy hải sản, hỗ trợ cán bộ chuyên môn và doanh nghiệp tiếp cận các công nghệ mới.

Đại diện Vinanutrifood Bình Định cho biết, doanh nghiệp luôn xác định khoa học công nghệ là một trong những nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp hiện đại. Việc trao tặng hệ thống lần này không chỉ là hoạt động hỗ trợ địa phương mà còn mở ra cơ hội hợp tác lâu dài trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật và phát triển các mô hình nuôi trồng thủy hải sản ứng dụng công nghệ cao.

Ngay sau chương trình làm việc tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, đoàn công tác đã di chuyển đến Công ty TNHH Ngọc Châu tại khu vực Đề Gi để khảo sát thực địa vùng nuôi và tổ chức hướng dẫn vận hành thiết bị.

Tại hiện trường, các chuyên gia đã trực tiếp thực hiện đo thử các chỉ tiêu chất lượng nước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị đo cầm tay và hệ thống giám sát cố định; đồng thời trao đổi với đội ngũ kỹ thuật về quy trình thu thập dữ liệu, phân tích kết quả và khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường nuôi trồng thủy hải sản. Những ý kiến đóng góp từ thực tế cũng được đoàn chuyên gia ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện giải pháp phù hợp hơn với điều kiện vùng nuôi tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên cũng trao đổi về tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, phát triển nuôi biển, ứng dụng AI và IoT trong quản lý vùng nuôi, cũng như kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và địa phương nhằm thúc đẩy phát triển ngành thủy hải sản theo hướng hiện đại và bền vững.

Chương trình là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) của Vinanutrifood Bình Định, thể hiện cam kết đồng hành cùng các địa phương trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao giá trị ngành nông nghiệp Việt Nam.

Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định là thành viên của hệ sinh thái Vinanutrifood, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và dinh dưỡng. Doanh nghiệp định hướng phát triển chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu, nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các mô hình nông nghiệp bền vững nhằm nâng cao giá trị nông sản, thủy sản Việt Nam. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Vinanutrifood Bình Định tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc trẻ em và đồng hành cùng các địa phương trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Với phương châm "Kinh doanh gắn với phụng sự cộng đồng", doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tạo ra những giá trị bền vững cho người nông dân, người tiêu dùng và xã hội.