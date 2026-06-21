English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

3 cách làm tan keo 502 bị đông cứng trong lọ

Chủ Nhật, 09:32, 21/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình trạng keo 502 thường bị đông cứng trong lọ gây lãng phí, dưới đây là 3 cách giúp làm tan keo 502 bị đông cứng đơn giản và hiệu quả.

Keo 502 có thành phần chính là Cyanoacrylate – một hợp chất có khả năng kết dính cực nhanh khi tiếp xúc với hơi ẩm trong không khí. Chính vì vậy, nếu nắp keo không được đậy kín hoặc bảo quản không đúng cách, hơi nước sẽ xâm nhập vào bên trong khiến keo bị đặc lại, vón cục hoặc đông cứng hoàn toàn.

3 cach lam tan keo 502 bi dong cung trong lo hinh anh 1
Acetone là dung môi có khả năng hòa tan keo Cyanoacrylate rất tốt (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, việc để keo ở nơi có nhiệt độ cao, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc để quá lâu sau khi mở nắp cũng làm giảm chất lượng và khiến keo nhanh hỏng hơn.

Bạn hãy thử một số mẹo làm tan keo 502 bị đông cứng dưới đây để có thể tiếp tục sử dụng keo, tránh lãng phí.

Ngâm lọ keo 502 trong nước ấm

Đây là cách đơn giản và được nhiều người áp dụng khi keo mới chỉ bị đặc hoặc đông nhẹ.

Cách thực hiện: Chuẩn bị một bát nước ấm khoảng 50–60 độ C, đậy kín nắp lọ keo sau đó ngâm phần thân lọ keo vào nước từ 5–10 phút, lấy ra, lau khô và lắc nhẹ để tiếp tục sử dụng.

Nhiệt độ từ nước ấm giúp làm mềm lớp keo bị đông ở gần miệng chai và hỗ trợ các phân tử keo trở nên linh hoạt hơn. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với những lọ keo chỉ mới bị đặc do bảo quản lâu ngày.

Lưu ý, khi dùng cách này không nên sử dụng nước quá nóng hoặc đun trực tiếp trên bếp vì nhiệt độ cao có thể làm biến đổi thành phần hóa học của keo, ảnh hưởng đến chất lượng kết dính.

3 cach lam tan keo 502 bi dong cung trong lo hinh anh 2
Nhiệt độ từ nước ấm giúp làm mềm lớp keo bị đông ở gần miệng chai và hỗ trợ các phân tử keo trở nên linh hoạt hơn. (Ảnh minh họa)

Sử dụng dung môi Acetone

Acetone là dung môi có khả năng hòa tan keo Cyanoacrylate rất tốt. Đây cũng là thành phần thường có trong nước tẩy sơn móng tay.

Cách thực hiện: Nhỏ từ 1–2 giọt Acetone vào trong lọ keo đang bị đông cứng, đậy nắp lại và lắc đều rồi để yên khoảng 10 - 15 phút, sau đó kiểm tra lại độ lỏng của keo trước khi sử dụng.

Cách này có thể giúp xử lý những trường hợp keo bị đặc nặng hoặc xuất hiện các cục keo đông bên trong.

Lưu ý, Không nên cho quá nhiều Acetone vì có thể làm giảm khả năng kết dính của keo.Thực hiện ở nơi thông thoáng, tránh xa nguồn lửa.Đeo găng tay để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.

Thông tắc đầu chai bằng kim hoặc dây thép nhỏ

Trong nhiều trường hợp, người dùng tưởng rằng keo đã đông cứng hoàn toàn nhưng thực tế phần keo bên trong vẫn còn sử dụng được. Vấn đề nằm ở lớp keo khô bít kín đầu vòi.

Với trường hợp này có thể dùng kim khâu, ghim hoặc dây thép nhỏ nhẹ nhàng luồn vào đầu vòi keo để loại bỏ phần keo khô, sau đó bóp nhẹ thân chai để kiểm tra. Nếu đầu vòi bị tắc quá nặng, có thể kết hợp ngâm nước ấm trước khi thông tắc để đạt hiệu quả cao hơn.

Những trường hợp không nên cố làm tan keo 502

Không phải lọ keo nào cũng có thể phục hồi. Nếu keo đã chuyển sang dạng rắn hoàn toàn, xuất hiện các khối cứng lớn bên trong hoặc đã quá hạn sử dụng trong thời gian dài, việc cố gắng làm tan keo thường không mang lại hiệu quả.

Trong trường hợp này, người dùng nên thay thế bằng lọ keo mới để đảm bảo độ kết dính cũng như an toàn khi sử dụng.

Cách bảo quản keo 502 để không bị đông cứng

Để kéo dài tuổi thọ của keo 502, người dùng nên lưu ý:

  • Đậy nắp ngay sau khi sử dụng.
  • Lau sạch phần keo thừa ở đầu vòi.
  • Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
  • Tránh ánh nắng trực tiếp.
  • Có thể đặt keo trong túi kín hoặc hộp kín để hạn chế tiếp xúc với độ ẩm.
  • Không để keo gần nguồn nhiệt hoặc nơi có nhiệt độ cao.

Hoặc có thể áp dụng mẹo bảo quản keo 502 trong ngăn mát tủ lạnh nếu ít sử dụng. Môi trường nhiệt độ thấp giúp làm chậm quá trình phản ứng với hơi ẩm, từ đó kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm.

Keo 502 bị đông cứng là tình trạng phổ biến, tuy nhiên để tránh lãng phí, có thể áp dụng những cách kể trên để làm tan keo và quan trọng nhất là bảo quản đúng cách ngay từ đầu nhằm hạn chế tình trạng keo bị khô và đông cứng.

Khánh Giao/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mẹo vặt giúp làm gọn không gian sống
Mẹo vặt giúp làm gọn không gian sống

VOV.VN - Hãy áp dụng những mẹo vặt dưới đây để giúp không gian sống gọn gàng hơn.

Mẹo vặt giúp làm gọn không gian sống

Mẹo vặt giúp làm gọn không gian sống

VOV.VN - Hãy áp dụng những mẹo vặt dưới đây để giúp không gian sống gọn gàng hơn.

Mẹo vặt giúp bạn dễ dàng mua sắm
Mẹo vặt giúp bạn dễ dàng mua sắm

VOV.VN - Black Friday đang tới gần và mua sắm luôn là những bài toán khó cho người nội trợ, đặc biệt là trong thời buổi vật giá leo thang như hiện nay. Do đó, tạo cho mình những thói quen mua sắm thông minh sẽ giúp bạn có thể tiết kiệm được chi phí cho gia đình tốt nhất.

Mẹo vặt giúp bạn dễ dàng mua sắm

Mẹo vặt giúp bạn dễ dàng mua sắm

VOV.VN - Black Friday đang tới gần và mua sắm luôn là những bài toán khó cho người nội trợ, đặc biệt là trong thời buổi vật giá leo thang như hiện nay. Do đó, tạo cho mình những thói quen mua sắm thông minh sẽ giúp bạn có thể tiết kiệm được chi phí cho gia đình tốt nhất.

Những mẹo vặt hữu ích chứng minh bia không chỉ để giải khát
Những mẹo vặt hữu ích chứng minh bia không chỉ để giải khát

VOV.VN - Ít ai biết rằng, ngoài tác dụng giải khát, bia còn có công dụng chữa bệnh, nấu ăn và cả làm đẹp nữa.

Những mẹo vặt hữu ích chứng minh bia không chỉ để giải khát

Những mẹo vặt hữu ích chứng minh bia không chỉ để giải khát

VOV.VN - Ít ai biết rằng, ngoài tác dụng giải khát, bia còn có công dụng chữa bệnh, nấu ăn và cả làm đẹp nữa.

Mẹo vặt trang trí phòng cho trẻ mới sinh
Mẹo vặt trang trí phòng cho trẻ mới sinh

VOV.VN - Khoảng thời gian chuẩn bị cho đứa bé đầu tiên bao gồm những nỗi băn khoăn thường trực khó được giải đáp. Trong đó, việc trang trí phòng ngủ cho con là một trong những “bộ câu hỏi” khó nhằn nhất.

Mẹo vặt trang trí phòng cho trẻ mới sinh

Mẹo vặt trang trí phòng cho trẻ mới sinh

VOV.VN - Khoảng thời gian chuẩn bị cho đứa bé đầu tiên bao gồm những nỗi băn khoăn thường trực khó được giải đáp. Trong đó, việc trang trí phòng ngủ cho con là một trong những “bộ câu hỏi” khó nhằn nhất.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản