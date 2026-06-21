3 cách làm tan keo 502 bị đông cứng trong lọ

Keo 502 có thành phần chính là Cyanoacrylate – một hợp chất có khả năng kết dính cực nhanh khi tiếp xúc với hơi ẩm trong không khí. Chính vì vậy, nếu nắp keo không được đậy kín hoặc bảo quản không đúng cách, hơi nước sẽ xâm nhập vào bên trong khiến keo bị đặc lại, vón cục hoặc đông cứng hoàn toàn.

Acetone là dung môi có khả năng hòa tan keo Cyanoacrylate rất tốt (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, việc để keo ở nơi có nhiệt độ cao, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc để quá lâu sau khi mở nắp cũng làm giảm chất lượng và khiến keo nhanh hỏng hơn.

Bạn hãy thử một số mẹo làm tan keo 502 bị đông cứng dưới đây để có thể tiếp tục sử dụng keo, tránh lãng phí.

Ngâm lọ keo 502 trong nước ấm

Đây là cách đơn giản và được nhiều người áp dụng khi keo mới chỉ bị đặc hoặc đông nhẹ.

Cách thực hiện: Chuẩn bị một bát nước ấm khoảng 50–60 độ C, đậy kín nắp lọ keo sau đó ngâm phần thân lọ keo vào nước từ 5–10 phút, lấy ra, lau khô và lắc nhẹ để tiếp tục sử dụng.

Nhiệt độ từ nước ấm giúp làm mềm lớp keo bị đông ở gần miệng chai và hỗ trợ các phân tử keo trở nên linh hoạt hơn. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với những lọ keo chỉ mới bị đặc do bảo quản lâu ngày.

Lưu ý, khi dùng cách này không nên sử dụng nước quá nóng hoặc đun trực tiếp trên bếp vì nhiệt độ cao có thể làm biến đổi thành phần hóa học của keo, ảnh hưởng đến chất lượng kết dính.

Nhiệt độ từ nước ấm giúp làm mềm lớp keo bị đông ở gần miệng chai và hỗ trợ các phân tử keo trở nên linh hoạt hơn. (Ảnh minh họa)

Sử dụng dung môi Acetone

Acetone là dung môi có khả năng hòa tan keo Cyanoacrylate rất tốt. Đây cũng là thành phần thường có trong nước tẩy sơn móng tay.

Cách thực hiện: Nhỏ từ 1–2 giọt Acetone vào trong lọ keo đang bị đông cứng, đậy nắp lại và lắc đều rồi để yên khoảng 10 - 15 phút, sau đó kiểm tra lại độ lỏng của keo trước khi sử dụng.

Cách này có thể giúp xử lý những trường hợp keo bị đặc nặng hoặc xuất hiện các cục keo đông bên trong.

Lưu ý, Không nên cho quá nhiều Acetone vì có thể làm giảm khả năng kết dính của keo.Thực hiện ở nơi thông thoáng, tránh xa nguồn lửa.Đeo găng tay để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.

Thông tắc đầu chai bằng kim hoặc dây thép nhỏ

Trong nhiều trường hợp, người dùng tưởng rằng keo đã đông cứng hoàn toàn nhưng thực tế phần keo bên trong vẫn còn sử dụng được. Vấn đề nằm ở lớp keo khô bít kín đầu vòi.

Với trường hợp này có thể dùng kim khâu, ghim hoặc dây thép nhỏ nhẹ nhàng luồn vào đầu vòi keo để loại bỏ phần keo khô, sau đó bóp nhẹ thân chai để kiểm tra. Nếu đầu vòi bị tắc quá nặng, có thể kết hợp ngâm nước ấm trước khi thông tắc để đạt hiệu quả cao hơn.

Những trường hợp không nên cố làm tan keo 502

Không phải lọ keo nào cũng có thể phục hồi. Nếu keo đã chuyển sang dạng rắn hoàn toàn, xuất hiện các khối cứng lớn bên trong hoặc đã quá hạn sử dụng trong thời gian dài, việc cố gắng làm tan keo thường không mang lại hiệu quả.

Trong trường hợp này, người dùng nên thay thế bằng lọ keo mới để đảm bảo độ kết dính cũng như an toàn khi sử dụng.

Cách bảo quản keo 502 để không bị đông cứng

Để kéo dài tuổi thọ của keo 502, người dùng nên lưu ý:

Đậy nắp ngay sau khi sử dụng.

Lau sạch phần keo thừa ở đầu vòi.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Tránh ánh nắng trực tiếp.

Có thể đặt keo trong túi kín hoặc hộp kín để hạn chế tiếp xúc với độ ẩm.

Không để keo gần nguồn nhiệt hoặc nơi có nhiệt độ cao.

Hoặc có thể áp dụng mẹo bảo quản keo 502 trong ngăn mát tủ lạnh nếu ít sử dụng. Môi trường nhiệt độ thấp giúp làm chậm quá trình phản ứng với hơi ẩm, từ đó kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm.

Keo 502 bị đông cứng là tình trạng phổ biến, tuy nhiên để tránh lãng phí, có thể áp dụng những cách kể trên để làm tan keo và quan trọng nhất là bảo quản đúng cách ngay từ đầu nhằm hạn chế tình trạng keo bị khô và đông cứng.