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4 loại đồ uống tưởng vô hại nhưng có thể khiến bạn mất ngủ

Chủ Nhật, 06:05, 15/11/2026
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VOV.VN - Cà phê, rượu bia hay nước ép trái cây tưởng chừng vô hại nhưng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Một số thành phần như caffeine, cồn, đường và acid khiến bạn khó ngủ, dễ tỉnh giấc hoặc mệt mỏi khi thức dậy.

 

Cà phê và trà chứa caffeine

Caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, có trong cà phê, trà và nhiều loại đồ uống khác. Chất này tác động đến adenosine - hợp chất tạo cảm giác buồn ngủ khi tích tụ trong não. Bằng cách ngăn adenosine gắn vào các thụ thể tương ứng, caffeine khiến não bộ duy trì trạng thái tỉnh táo. Vì vậy, uống cà phê hoặc trà đặc vào buổi tối có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ, trằn trọc kéo dài và không nghỉ ngơi đủ.

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Nước ngọt có gas và đồ uống nhiều đường

Nước ngọt có gas và đồ uống nhiều đường có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ nếu sử dụng vào buổi tối. Lượng đường cao có thể khiến một số người cảm thấy bồn chồn, khó chịu, trong khi khí gas dễ gây đầy hơi, chướng bụng. Đặc biệt, người mắc bệnh trào ngược dạ dày có thể gặp triệu chứng khó chịu rõ hơn khi uống nước ngọt gần giờ đi ngủ, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nghỉ ngơi.

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Rượu bia và đồ uống có cồn

Rượu bia có thể khiến bạn buồn ngủ nhanh hơn nhưng lại làm gián đoạn chu kỳ ngủ tự nhiên. Cồn ảnh hưởng đến giai đoạn REM - giai đoạn quan trọng đối với việc củng cố trí nhớ và điều hòa cảm xúc. Ngay cả khi tiêu thụ khoảng 2 đơn vị cồn tiêu chuẩn, giấc ngủ REM cũng có thể bị ảnh hưởng. Uống càng nhiều, nguy cơ ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc giữa đêm và mệt mỏi vào hôm sau càng tăng.

Nước ép trái cây có tính acid cao

Nước ép cam, chanh, bưởi giàu vitamin nhưng có hàm lượng acid tương đối cao, dễ gây khó chịu cho người có dạ dày nhạy cảm hoặc mắc bệnh trào ngược. Uống sát giờ đi ngủ, đặc biệt khi nằm xuống ngay sau đó, có thể gây ợ nóng, ợ chua, khiến bạn khó ngủ hoặc dễ tỉnh giấc giữa đêm.

Để bảo vệ giấc ngủ, nên hạn chế đồ uống chứa caffeine, nhiều đường, cồn hoặc có tính acid cao vào buổi tối. Nước lọc là lựa chọn phù hợp để bổ sung nước; có thể cân nhắc trà thảo mộc không chứa caffeine nếu phù hợp với sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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