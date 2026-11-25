Rau lá xanh đã nấu chín

Rau lá xanh sau khi chế biến nên được sử dụng sớm, phần còn thừa cần bảo quản đúng cách để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Một số loại rau chứa nitrat tự nhiên, có thể chuyển hóa thành nitrit trong những điều kiện nhất định, nhưng không có nghĩa rau nấu chín để qua đêm trong tủ lạnh sẽ tự động sinh độc tố. Mức độ an toàn phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu, vệ sinh chế biến, thời gian để ở nhiệt độ phòng và điều kiện bảo quản. Vì vậy, nên cho rau thừa vào hộp sạch, đậy kín và cất tủ lạnh càng sớm càng tốt; loại bỏ nếu rau có mùi lạ, bị nhớt, nấm mốc hoặc đổi màu bất thường.

Cơm, xôi và các món ăn giàu tinh bột

Cơm, xôi và các thực phẩm giàu tinh bột có thể nhiễm khuẩn Bacillus cereus, loại vi khuẩn tạo bào tử chịu nhiệt, vẫn tồn tại sau khi nấu chín. Nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển và sinh độc tố gây nôn, tiêu chảy. Đáng chú ý, độc tố cereulide có khả năng chịu nhiệt cao nên việc hâm nóng không bảo đảm loại bỏ được độc tố đã hình thành. Vì vậy, cơm, xôi thừa cần được làm nguội nhanh, bảo quản lạnh sớm, không để nhiều giờ ở nhiệt độ phòng và không chỉ dựa vào mùi, vị để đánh giá độ an toàn.

Thịt đã rã đông rồi cấp đông lại

Rã đông rồi cấp đông thịt nhiều lần có thể làm thịt mất nước, giảm độ mềm và thay đổi kết cấu, nhưng không đồng nghĩa thực phẩm trở nên độc hại. Nguy cơ ngộ độc chủ yếu phát sinh khi thịt rã đông hoặc bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển, dẫn đến đau bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Để hạn chế rủi ro, nên chia thịt thành từng phần vừa đủ trước khi cấp đông, tránh rã đông cả khối rồi cấp đông lại phần chưa sử dụng.

Rau củ muối chua và thực phẩm lên men

Dưa muối, cà muối và rau củ lên men không mặc nhiên trở nên độc hại khi để lâu trong tủ lạnh. Hàm lượng nitrit phụ thuộc vào nguyên liệu, hệ vi sinh vật, lượng muối, nhiệt độ, độ pH và thời gian lên men, không phải cứ để càng lâu thì nitrit càng tăng. Tuy nhiên, chế biến thiếu vệ sinh hoặc bảo quản không đúng cách có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật có hại phát triển. Khi tự làm đồ muối chua, cần chọn nguyên liệu tươi, vệ sinh dụng cụ và bảo quản phù hợp; không sử dụng nếu thực phẩm bị mốc, có mùi lạ hoặc dấu hiệu hư hỏng.

Thịt, cá và hải sản đã nấu chín

Thịt, cá và hải sản đã nấu chín vẫn có thể nhiễm khuẩn trở lại từ tay người chế biến, dụng cụ hoặc thực phẩm sống. Nếu để ngoài nhiệt độ phòng quá lâu hoặc bảo quản lạnh không đúng cách, vi khuẩn có thể phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc. Vì vậy, thức ăn thừa cần được cho vào hộp sạch, đậy kín và cất tủ lạnh sớm; khi dùng lại phải hâm nóng kỹ. Không sử dụng thực phẩm có mùi ôi, bề mặt nhớt, nấm mốc, đổi màu bất thường hoặc đã bảo quản quá thời gian khuyến nghị, ngay cả khi chưa có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.