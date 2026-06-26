5 xu hướng nội thất từng bị chê lỗi thời nay lại được săn đón

Giấy dán tường và những căn phòng ngập tràn màu sắc

Nếu trước đây các bức tường trắng hoặc màu trung tính thống trị thiết kế nội thất, thì hiện nay nhiều người lại muốn ngôi nhà phản ánh cá tính riêng.

Hiện nay nhiều người lại muốn ngôi nhà phản ánh cá tính riêng

Các nhà thiết kế cho biết giấy dán tường đang trở lại mạnh mẽ, đặc biệt là những họa tiết hoa lá, phong cách cổ điển hoặc lấy cảm hứng từ thời Victoria. Bên cạnh đó, xu hướng "color drenching" – sử dụng cùng một tông màu cho tường, trần và các chi tiết nội thất – cũng được ưa chuộng vì tạo nên không gian giàu cảm xúc và có chiều sâu hơn.

Mặt bằng chia phòng thay vì không gian mở hoàn toàn

Trong nhiều năm, việc phá bỏ các bức tường để tạo không gian mở được xem là xu hướng hiện đại. Tuy nhiên, điều này đang dần thay đổi.

Chia phòng, hạn chế không gian mở

Nhiều gia đình hiện muốn có những căn phòng với chức năng rõ ràng như phòng làm việc riêng, phòng ăn độc lập hoặc không gian tiếp khách tách biệt. Sau thời gian dài làm việc tại nhà, nhu cầu về sự riêng tư và khả năng tập trung trở nên quan trọng hơn, khiến thiết kế phân chia phòng quay trở lại.

Chủ nghĩa tối đa (Maximalism)

Nếu phong cách tối giản đề cao sự tinh gọn thì maximalism lại khuyến khích việc kết hợp màu sắc, họa tiết và đồ trang trí theo nhiều lớp khác nhau.

Kết hợp màu sắc, họa tiết và đồ trang trí theo nhiều lớp khác nhau.

Các chuyên gia nhận thấy ngày càng nhiều gia chủ lựa chọn những món đồ cổ, đồ sưu tầm hoặc các chi tiết trang trí cầu kỳ để tạo dấu ấn riêng cho ngôi nhà. Những đường phào chỉ, lam gỗ trang trí hay các chi tiết kiến trúc cổ điển cũng xuất hiện nhiều hơn trong các công trình mới.

Ghế ngồi âm tường và góc thư giãn bên cửa sổ

Những khu vực ngồi được thiết kế liền với kiến trúc ngôi nhà từng rất phổ biến trong quá khứ và nay đang quay trở lại.

Ghế ngồi âm tường thịnh hành

Các dạng ghế băng ở góc ăn sáng, ghế ngồi dưới cửa sổ hay các hốc tường đọc sách không chỉ giúp tiết kiệm diện tích mà còn tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi. Đây cũng là giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn nhằm tăng công năng sử dụng mà không cần bổ sung quá nhiều đồ nội thất rời.

Gam màu nâu ấm của thập niên 1980

Màu xám từng là gam màu chủ đạo trong thiết kế nội thất suốt nhiều năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết những sắc nâu ấm đang dần thay thế vị trí này.

Màu nâu ấm lên ngôi

Từ màu chocolate, caramel cho tới các tông nâu đất, những gam màu lấy cảm hứng từ thập niên 1980 đang xuất hiện trên tường, đồ nội thất và phụ kiện trang trí. Chúng mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi và dễ kết hợp với các vật liệu tự nhiên như gỗ hoặc đá.

Nội thất đang hướng đến sự ấm áp và cá tính

Theo các nhà thiết kế, điểm chung của những xu hướng đang quay trở lại là mong muốn tạo ra không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân thay vì chạy theo sự hoàn hảo hoặc tối giản tuyệt đối.

Những căn nhà hiện đại không còn chỉ hướng đến vẻ đẹp gọn gàng mà còn phải mang lại cảm giác thân thuộc, thoải mái và phản ánh câu chuyện của chính người sống trong đó.