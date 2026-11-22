Một phòng khách được thiết kế đẹp sẽ thêm sức sống khi có những chậu cây được bố trí hợp lý. Một bộ sưu tập cây xanh trong phòng khách có thể giúp cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác thư giãn.

Không cần biến căn phòng thành một khu vườn với hàng trăm loài cây, bạn vẫn nên sắp xếp những chậu cây đang có sao cho phù hợp với thẩm mỹ và công năng của phòng khách. Mục tiêu là tạo nên không gian có chủ đích, hài hòa, tránh cảm giác lộn xộn, thiếu liên kết.

Dưới đây là 6 nguyên tắc bố trí cây xanh giúp phòng khách thêm sinh động.

Một phòng khách được thiết kế đẹp sẽ thêm sức sống khi có những chậu cây được bố trí hợp lý (Ảnh: The Spruce)

Gom cây thành cụm theo “quy tắc số ba”

Với những người yêu thích cây trồng trong nhà, “quy tắc số ba” thường là một trong những bí quyết được nhắc đến đầu tiên khi sắp xếp nhiều cây trong cùng một không gian. Một chậu cây đứng riêng có thể tạo cảm giác hơi đơn điệu, trong khi các nhóm cây có số lượng chẵn đôi khi trông quá khuôn mẫu, thiếu tự nhiên.

Gom cây thành nhóm ba chậu hoặc theo các số lẻ khác giúp tạo điểm nhấn tự nhiên và mang lại cảm giác hài hòa. Hãy chọn các cây có chiều cao khác nhau để tăng hiệu quả thị giác, đồng thời tìm một yếu tố chung giúp cả nhóm có sự liên kết. Tránh chọn toàn bộ cây có bề mặt lá, hình dáng và màu sắc giống nhau, vì chúng dễ hòa lẫn, làm mất nét riêng.

Gom cây thành nhóm ba chậu hoặc theo các số lẻ khác giúp tạo điểm nhấn tự nhiên (Ảnh: The Spruce)

Việc đặt những cây có nhu cầu chăm sóc tương tự cạnh nhau cũng hợp lý, đặc biệt với các loài ưa ẩm. Khi cây được đặt gần nhau, độ ẩm xung quanh tăng lên, giúp khu vườn nhỏ có điều kiện phát triển tốt hơn.

Kết hợp nhiều kiểu lá, kích thước và hình dáng

Đặc điểm bề mặt của các vật liệu trong thiết kế nội thất thường dễ bị bỏ qua. Cây xanh là một cách giúp căn phòng tránh trở nên tẻ nhạt, thiếu chiều sâu. Những kiểu lá khác nhau có thể mang lại chiều sâu, sự thú vị và cảm giác cân bằng cho phòng khách.

Với phòng khách phong cách boho vốn đã có nhiều lớp thảm, chăn và vật liệu tự nhiên, những cây có dáng lá đơn giản có thể giúp cân bằng tổng thể.

Cây xanh là một cách giúp căn phòng tránh trở nên tẻ nhạt, thiếu chiều sâu (Ảnh: The Spruce)

Trong phòng khách tối giản, cây có hình dáng cầu kỳ lại có thể trở thành điểm nhấn nổi bật. Xương rồng, dương xỉ và các loài trầu bà Monstera là những ví dụ tạo được hiệu ứng đa chiều.

Những tán lá mảnh, nhẹ như lông vũ của cây thuộc nhóm asparagus fern không tạo cảm giác nổi bật bằng lá dày, chắc. Vì vậy, có thể tăng số lượng những cây lá mảnh để tạo hiệu quả thị giác rõ hơn. Đừng quên quy tắc số ba: kết hợp số lượng cây lẻ với các kiểu lá tương phản sẽ giúp cụm cây trông sinh động hơn.

Chú ý phối màu

Không nên chọn tất cả cây và chậu trong phòng khách giống hệt nhau về màu sắc. Việc kết hợp các sắc độ hoặc màu khác nhau giúp không gian thú vị và tự nhiên hơn. Lá cây có nhiều sắc xanh nổi bật để lựa chọn, và màu sắc không chỉ đến từ những bông hoa nở theo mùa. Bạn có thể chọn cây môn cảnh lá đỏ, cây có lá tím hoặc những loài có lá pha màu, hoa văn độc đáo. Những sắc lá tương phản với màu chủ đạo của tường phòng khách cũng tạo hiệu quả trang trí tốt. Trong mỗi nhóm cây, hãy lựa chọn các sắc độ khác nhau để từng cây có nét riêng.

Không nên chọn tất cả cây và chậu trong phòng khách giống hệt nhau về màu sắc (Ảnh: The Spruce)

Dùng cây để dẫn hướng nhìn

Hãy cân nhắc dáng phát triển của từng loài cây và cách chúng dẫn ánh nhìn trong phòng khách. Những cây thân rủ hoặc dây leo được trồng trong giỏ treo, hay buông xuống từ kệ, có thể hướng ánh mắt lên cao. Đây là một mẹo giúp phòng khách nhỏ có cảm giác rộng hơn.

Những cây cao, có lá mọc thẳng cũng giúp dẫn ánh nhìn lên phía trên. Bạn có thể đặt chúng bên dưới một bức tranh yêu thích hoặc một chi tiết thiết kế muốn làm nổi bật.

Tuy nhiên, cần giữ khoảng cách đủ thoáng giữa cây và vật trang trí phía trên để cả hai không cạnh tranh, làm giảm hiệu quả thẩm mỹ của nhau.

Những cây thân rủ hoặc dây leo được trồng trong giỏ treo, hay buông xuống từ kệ, có thể hướng ánh mắt lên cao (Ảnh: The Spruce)

Tận dụng khoảng trống trên sàn

Cây xanh không nhất thiết chỉ được đặt trên bàn trà, kệ phía trên lò sưởi hay trong giỏ treo. Bạn có thể bố trí cây cao trực tiếp trên sàn hoặc đặt những chậu nhỏ lên đôn, giá đỡ cây.

Một cây bàng Singapore cao hoặc trầu bà lá xẻ Monstera deliciosa phù hợp để lấp khoảng trống khó bố trí bên cạnh sofa hay cửa sổ. Những cây này cũng có thể đóng vai trò như vách ngăn tự nhiên trong phòng. Khi sắp xếp, hãy bảo đảm cây không che khuất đồ nội thất hoặc những chi tiết trang trí khác.

Bạn có thể bố trí cây cao trực tiếp trên sàn hoặc đặt những chậu nhỏ lên đôn, giá đỡ cây (Ảnh: The Spruce)

Chọn cây phù hợp với điều kiện của căn phòng

Trước khi chọn cây cho từng vị trí, hãy xem xét lượng ánh sáng mà mỗi khu vực trong phòng khách nhận được và hướng của các cửa sổ. Chẳng hạn, một phòng khách nhỏ có điều hòa và cửa kính từ sàn đến trần không phải môi trường lý tưởng cho dương xỉ Boston, loài cây ưa bóng râm và độ ẩm.

Nếu phòng khách có một góc ít ánh sáng, bạn có thể đặt cây tại đó cùng một vài cây khác có nhu cầu ánh sáng tương tự, tiếp tục áp dụng quy tắc số ba.