8 món đồ trang trí nội thất đang dần bị giới thiết kế "quay lưng"

Xu hướng nội thất luôn thay đổi theo thời gian. Có những món đồ từng được xem là biểu tượng của sự hiện đại, xuất hiện trong hàng loạt ngôi nhà và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi gu thẩm mỹ của người dùng thay đổi, nhiều lựa chọn từng rất được ưa chuộng cũng dần mất đi sức hút.

Theo các nhà thiết kế nội thất, thay vì chạy theo những trào lưu ngắn hạn, người tiêu dùng hiện nay đang quan tâm nhiều hơn đến tính cá nhân, công năng sử dụng và độ bền của sản phẩm.

Dưới đây là những món đồ trang trí mà nhiều chuyên gia cho rằng đang dần trở nên lỗi thời.

Những món đồ từng xuất hiện trong mọi ngôi nhà

Tranh treo tường với những câu khẩu hiệu quen thuộc

Trong nhiều năm, những bức tranh hoặc tấm biển gỗ in các câu truyền cảm hứng như “Live, Laugh, Love” hay những thông điệp tích cực từng là lựa chọn phổ biến trong trang trí nhà cửa.

Tuy nhiên, nhiều nhà thiết kế cho rằng xu hướng này đang dần mất sức hút vì thiếu dấu ấn cá nhân. Thay vì những câu chữ quen thuộc xuất hiện ở khắp nơi, gia chủ ngày nay có xu hướng lựa chọn tác phẩm nghệ thuật, ảnh gia đình hoặc các vật trang trí mang ý nghĩa riêng.

Nhiều món đồ trang trí từng xuất hiện dày đặc trong các không gian sống hiện đại đang dần trở nên lỗi thời (ảnh Thespruce)

Đồ trang trí sản xuất hàng loạt

Các món đồ decor được sản xuất đại trà thường có giá thành hợp lý và dễ tìm mua. Tuy nhiên, chính sự phổ biến đó khiến nhiều không gian sống trở nên giống nhau.

Theo các chuyên gia, một ngôi nhà đẹp không nhất thiết phải chứa đầy những món đồ hợp xu hướng mà cần phản ánh cá tính và câu chuyện của chủ nhân. Những sản phẩm thủ công hoặc đồ vật gắn với kỷ niệm cá nhân thường tạo cảm giác gần gũi và độc đáo hơn.

Đồ trang trí mua theo trào lưu mạng xã hội

Không ít xu hướng nội thất bùng nổ nhờ TikTok, Instagram hay Pinterest. Chỉ sau vài tuần, một món đồ nào đó có thể trở thành sản phẩm “phải có” trong nhiều gia đình.

Tuy nhiên, các nhà thiết kế cảnh báo rằng nhiều trào lưu trên mạng xã hội có tuổi thọ rất ngắn. Những món đồ được mua chỉ vì đang “hot” thường nhanh chóng bị thay thế khi xu hướng mới xuất hiện.

Quá nhiều phụ kiện trang trí nhỏ lẻ

Nến thơm, tượng trang trí, lọ hoa, khung ảnh hay các vật phẩm decor nhỏ có thể giúp không gian trở nên sinh động hơn nếu được sử dụng hợp lý.

Tuy nhiên, việc bày biện quá nhiều chi tiết trên kệ, bàn hoặc tủ khiến căn nhà trở nên rối mắt và khó vệ sinh.

Nhiều chuyên gia cho rằng một vài món đồ được lựa chọn kỹ lưỡng sẽ tạo điểm nhấn hiệu quả hơn là lấp đầy mọi khoảng trống trong nhà.

Không gian đẹp không đồng nghĩa với việc có thật nhiều đồ

Một trong những xu hướng nổi bật của những năm gần đây là đề cao sự tối giản và cân bằng thị giác.

Các nhà thiết kế cho rằng không gian sống cần có những khoảng trống nhất định để tạo cảm giác thông thoáng. Một căn phòng đẹp không được đánh giá bởi số lượng đồ trang trí mà bởi cách sắp xếp và lựa chọn các chi tiết phù hợp.

Hoa giả chất lượng thấp

Hoa giả vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình bởi sự tiện lợi và không cần chăm sóc thường xuyên.

Tuy nhiên, những mẫu hoa giả có màu sắc thiếu tự nhiên, chất liệu kém hoặc thiết kế lỗi thời đang ngày càng ít được sử dụng trong các không gian hiện đại.

Thay vì mua số lượng lớn sản phẩm giá rẻ, các chuyên gia khuyên nên đầu tư vào những mẫu hoa giả có chất lượng cao hoặc sử dụng cây xanh thật nếu điều kiện cho phép.

Bộ nội thất đồng bộ hoàn toàn

Trước đây, nhiều người có xu hướng mua toàn bộ bàn ghế, tủ kệ và đồ trang trí theo cùng một bộ sưu tập nhằm tạo sự đồng nhất.

Hiện nay, cách tiếp cận này không còn được đánh giá cao như trước. Các nhà thiết kế thường ưu tiên việc kết hợp nhiều chất liệu, màu sắc và phong cách khác nhau để tạo chiều sâu cho không gian.

Sự phối hợp có chủ đích giúp ngôi nhà trở nên sinh động và thể hiện rõ cá tính của gia chủ.

Những món đồ chỉ có tác dụng trang trí

Xu hướng nội thất hiện đại ngày càng đề cao tính thực tế. Những món đồ chỉ để ngắm mà không có giá trị sử dụng đang dần nhường chỗ cho các sản phẩm đa chức năng.

Ví dụ, một chiếc ghế có thể vừa là vật trang trí vừa phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày, hay một chiếc bàn phụ có thể trở thành nơi lưu trữ đồ dùng.

Theo các chuyên gia, mỗi món đồ trong nhà nên có một vai trò nhất định thay vì chỉ chiếm diện tích.

Những món đồ mua chỉ vì “đang thịnh hành”

Đây được xem là nhóm sản phẩm dễ trở nên lỗi thời nhất. Một món đồ có thể xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội trong một khoảng thời gian ngắn nhưng chưa chắc phù hợp với không gian sống thực tế.

Nhiều nhà thiết kế cho rằng trước khi quyết định mua bất kỳ món đồ trang trí nào, người tiêu dùng nên cân nhắc liệu nó có thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng và phong cách sống của bản thân hay không.

Xu hướng nội thất đang ưu tiên tính cá nhân và sự bền vững

Các chuyên gia nhận định rằng xu hướng nội thất hiện nay không còn xoay quanh việc chạy theo những món đồ đang thịnh hành. Thay vào đó, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có tuổi thọ cao, thiết kế bền vững và mang giá trị cá nhân.

Một ngôi nhà đẹp không nhất thiết phải giống những hình ảnh trên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là không gian đó mang lại cảm giác thoải mái, phản ánh đúng sở thích của gia chủ và có thể gắn bó lâu dài theo thời gian.

Vì vậy, trước khi mua thêm bất kỳ món đồ trang trí nào, hãy cân nhắc xem liệu nó có thực sự cần thiết hay chỉ là một xu hướng nhất thời. Đó cũng là cách giúp không gian sống trở nên tinh tế, hài hòa và ít bị ảnh hưởng bởi những thay đổi liên tục của các trào lưu nội thất.