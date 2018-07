9 hình ảnh cho thấy sức mạnh của thiên nhiên

Hồ nước biến mất sau một đêm: Điều này dường như không thể xảy ra nhưng vào năm 2016, hồ nước Riesco ở Chile hoàn toàn biến mất sau một đêm. Hồ nước rộng 14km2 và những sinh vật sống ở đó hoàn toàn biến mất. Khu vực này hiện tại trở thành một sa mạc. Các nhà khoa học chưa thể tìm ra nguyên nhân của sự việc này, họ nghi ngờ là do thay đổi địa chất. Sét đánh: Sét là một hiện tượng thiên nhiên, có thể gây nguy hại đến tính mạng con người. Những khu vực bị sét đánh được cho là khu vực nguy hiểm nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học, những dấu vết sẽ biến mất chỉ sau vài phút. Những điều này không có nghĩa là bạn có thể sống ở gần khu vực đó và bỏ qua những biện pháp phòng ngừa an toàn. "Mưa cá": Đây là một hiện tương thiên nhiên thường xuất hiện ở những khu vực gần biển. Không chỉ có "mưa cá", mà còn có cả "mưa nhện", "mưa ếch". Vẫn chưa có nhiều nghiên cứu sâu về vấn đề này nhưng theo nhà vật lý người Pháp André-Marie Ampere, những cơn gió đột ngột khiến động vật bị cuốn theo và mưa sẽ rơi xuống đất. Thậm chí, là những cơn lốc xoáy cuốn theo động vật. Động vật bị đông lạnh: Hình ảnh con cáo bị "chết đuối" trong lớp băng được người ta vớt lên để cảnh báo sự nguy hiểm. Hơn nữa, những trường hợp này không phải là hiếm, khi động vật biết những nơi có mảng băng mỏng, nguy hiểm nhưng do những yếu tố khác tác động khiến chúng phải chạy lên băng và "chết đuối". Tàn tích dung nham sau khi núi lửa phun trào: Bức ảnh được chụp từ trên xuống, miệng phun trào của núi lửa West Kamokuna ở Hawaii. Nó giống như một lối vào địa ngục, linh hồn sẽ bay vào đó. Không có giải thích khoa học nào về lý do tại sao sự giống nhau lại quá kỳ lạ này. "Vùng im lặng" ở Mexico: Nơi đây là một vùng sa mạc không có bất kỳ tín hiệu vô tuyến, điện thoại nào hoạt động. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, một trạm nghiên cứu đã được tìm thấy ở đó thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Họ tìm thấy những điều dị thường khiến hàng loạt các loại sóng đều không thể hoạt động, hơn nữa, mức độ tia cực tím còn cao gấp 30% so với bình thường. Một điều trùng hợp chính là "vùng im lặng" Mapimí (tại Mexico) nằm trên cùng một đường thẳng với "tam giác quỷ" Bermuda (ở vùng biển phía đông nam nước Mỹ và vùng Caribe) và kim tự tháp Giza khổng lồ ở Ai Cập. Đá trang trí: Có nhiều loại đá trong sa mạc được bao phủ bởi lớp vật liệu gọi là "véc ni sa mạc", được những người cổ đại khắc lên. Đến hiện tại, những hình ảnh được khắc vẫn được tìm thấy trên đá. Đụn cát ở núi Baldy: Một điều rất hiếm và nguy hiểm được tìm thấy ở dãy núi Baldy, Mỹ là những cồn cát di chuyển vài feet mỗi năm, đặc biệt xuất hiện những hố sâu bí ẩn trong cồn cát. Từng có trường hợp một cậu bé 6 tuổi rơi vào lỗ sâu đó, đội cứu hộ đã rất vất vả để giải cứu cậu bé. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa tìm được nguyên nhân xuất hiện lỗ hỏng trong lòng cát này. Sóng thần băng: Đây là một hiện tượng tự nhiên đáng sợ xảy ra khi có nhiệt độ và tốc độ gió phù hợp. Băng di chuyển giống như một trận sóng thần, dù chậm hơn nước nhưng vẫn khá nhanh và khó dừng lại.

Hồ nước biến mất sau một đêm: Điều này dường như không thể xảy ra nhưng vào năm 2016, hồ nước Riesco ở Chile hoàn toàn biến mất sau một đêm. Hồ nước rộng 14km2 và những sinh vật sống ở đó hoàn toàn biến mất. Khu vực này hiện tại trở thành một sa mạc. Các nhà khoa học chưa thể tìm ra nguyên nhân của sự việc này, họ nghi ngờ là do thay đổi địa chất. Sét đánh: Sét là một hiện tượng thiên nhiên, có thể gây nguy hại đến tính mạng con người. Những khu vực bị sét đánh được cho là khu vực nguy hiểm nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học, những dấu vết sẽ biến mất chỉ sau vài phút. Những điều này không có nghĩa là bạn có thể sống ở gần khu vực đó và bỏ qua những biện pháp phòng ngừa an toàn. "Mưa cá": Đây là một hiện tương thiên nhiên thường xuất hiện ở những khu vực gần biển. Không chỉ có "mưa cá", mà còn có cả "mưa nhện", "mưa ếch". Vẫn chưa có nhiều nghiên cứu sâu về vấn đề này nhưng theo nhà vật lý người Pháp André-Marie Ampere, những cơn gió đột ngột khiến động vật bị cuốn theo và mưa sẽ rơi xuống đất. Thậm chí, là những cơn lốc xoáy cuốn theo động vật. Động vật bị đông lạnh: Hình ảnh con cáo bị "chết đuối" trong lớp băng được người ta vớt lên để cảnh báo sự nguy hiểm. Hơn nữa, những trường hợp này không phải là hiếm, khi động vật biết những nơi có mảng băng mỏng, nguy hiểm nhưng do những yếu tố khác tác động khiến chúng phải chạy lên băng và "chết đuối". Tàn tích dung nham sau khi núi lửa phun trào: Bức ảnh được chụp từ trên xuống, miệng phun trào của núi lửa West Kamokuna ở Hawaii. Nó giống như một lối vào địa ngục, linh hồn sẽ bay vào đó. Không có giải thích khoa học nào về lý do tại sao sự giống nhau lại quá kỳ lạ này. "Vùng im lặng" ở Mexico: Nơi đây là một vùng sa mạc không có bất kỳ tín hiệu vô tuyến, điện thoại nào hoạt động. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, một trạm nghiên cứu đã được tìm thấy ở đó thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Họ tìm thấy những điều dị thường khiến hàng loạt các loại sóng đều không thể hoạt động, hơn nữa, mức độ tia cực tím còn cao gấp 30% so với bình thường. Một điều trùng hợp chính là "vùng im lặng" Mapimí (tại Mexico) nằm trên cùng một đường thẳng với "tam giác quỷ" Bermuda (ở vùng biển phía đông nam nước Mỹ và vùng Caribe) và kim tự tháp Giza khổng lồ ở Ai Cập. Đá trang trí: Có nhiều loại đá trong sa mạc được bao phủ bởi lớp vật liệu gọi là "véc ni sa mạc", được những người cổ đại khắc lên. Đến hiện tại, những hình ảnh được khắc vẫn được tìm thấy trên đá. Đụn cát ở núi Baldy: Một điều rất hiếm và nguy hiểm được tìm thấy ở dãy núi Baldy, Mỹ là những cồn cát di chuyển vài feet mỗi năm, đặc biệt xuất hiện những hố sâu bí ẩn trong cồn cát. Từng có trường hợp một cậu bé 6 tuổi rơi vào lỗ sâu đó, đội cứu hộ đã rất vất vả để giải cứu cậu bé. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa tìm được nguyên nhân xuất hiện lỗ hỏng trong lòng cát này. Sóng thần băng: Đây là một hiện tượng tự nhiên đáng sợ xảy ra khi có nhiệt độ và tốc độ gió phù hợp. Băng di chuyển giống như một trận sóng thần, dù chậm hơn nước nhưng vẫn khá nhanh và khó dừng lại.