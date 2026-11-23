Nhà bếp được ví như trái tim của ngôi nhà, nhưng cũng thường là nơi bẩn nhất. Những vết bẩn dễ nhìn thấy gồm bát đĩa đã sử dụng, sàn nhà dính nhớp hay lò nướng đóng cặn. Tuy nhiên, nhiều khu vực và đồ vật khác lại dễ bị bỏ qua khi dọn dẹp.

Hãy nghĩ đến những thứ bạn sử dụng hằng ngày khi chuẩn bị thức ăn: mặt bàn bếp, tay nắm, bồn rửa, miếng bọt biển, bình nước dùng nhiều lần… Đây đều là những bề mặt thường xuyên được chạm vào. Do đó bạn nên khử khuẩn hằng ngày hoặc vài lần mỗi tuần để hạn chế vi khuẩn tích tụ và lây nhiễm chéo. Dưới đây là 9 vị trí, đồ vật dễ bám bẩn trong nhà bếp cùng cách vệ sinh.

Nhà bếp được ví như trái tim của ngôi nhà, nhưng cũng thường là nơi bẩn nhất (Ảnh: Getty)

Núm vặn, tay nắm và bảng điều khiển cảm ứng

Các thiết bị trong nhà bếp đều có bảng điều khiển hoặc tay nắm mà bạn chạm vào mỗi khi sử dụng. Những núm vặn, nút bấm và bảng cảm ứng cần được làm sạch hằng tuần vì chúng thường bị bỏ quên ngay cả khi tổng vệ sinh bếp. Điều này càng đáng chú ý nếu bạn chạm vào chúng trong lúc nấu ăn hoặc xử lý thực phẩm sống.

Hãy làm sạch tay nắm tủ bếp, tay nắm thiết bị và bảng điều khiển bằng khăn lau khử khuẩn hoặc dung dịch khử khuẩn dạng xịt kết hợp với khăn sạch hay khăn giấy.

Những núm vặn, nút bấm và bảng cảm ứng cần được làm sạch hằng tuần vì chúng thường bị bỏ quên ngay cả khi tổng vệ sinh bếp (Ảnh: Getty)

Bồn rửa

Dù thường xuyên có nước chảy qua, bề mặt bồn rửa vẫn có thể chứa vi sinh vật, đặc biệt tại các khe tiếp giáp với mặt bàn, quanh miệng thoát nước và nút chặn của bộ phận nghiền rác.

Bồn rửa nên được khử khuẩn sau mỗi lần chuẩn bị thức ăn, rửa bát hoặc ít nhất một lần mỗi ngày. Đừng bỏ qua tay vặn, vòi nước và phần mặt bàn xung quanh, bởi đây là những nơi dễ hứng nước bắn khi rửa thực phẩm nhiễm bẩn. Có thể dùng sản phẩm vệ sinh bồn rửa chứa thành phần khử khuẩn cùng khăn sạch, hoặc khăn lau khử khuẩn dùng một lần.

Dù thường xuyên có nước chảy qua, bề mặt bồn rửa vẫn có thể chứa vi sinh vật (Ảnh: Getty)

Miếng bọt biển, bàn chải và khăn rửa bát

Để giảm sử dụng khăn giấy và tác động đến môi trường, nhiều gia đình chọn miếng bọt biển cellulose (là loại mút xốp được làm từ sợi cellulose thực vật), bàn chải cọ rửa và khăn vải. Tuy nhiên, miếng bọt biển và bàn chải có thể chứa lượng lớn vi khuẩn nếu không được rửa sạch, khử khuẩn đúng cách. Nếu sử dụng những vật dụng này, hãy giặt hoặc rửa bằng nước nóng sau mỗi lần chuẩn bị thức ăn hay dọn dẹp. Bàn chải cọ bồn rửa và bàn chải làm sạch rau củ có thể được cho vào máy rửa bát để vệ sinh kỹ sau mỗi lần sử dụng.

Miếng bọt biển và bàn chải có thể chứa lượng lớn vi khuẩn nếu không được rửa sạch, khử khuẩn đúng cách (Ảnh: Getty)

Tủ lạnh

Không chỉ tay nắm và bảng điều khiển, bên trong tủ lạnh cũng có thể là nơi một số vi khuẩn có hại phát triển, dù nhiệt độ thấp. Phần lớn rau quả giữ được độ tươi lâu hơn nếu chưa rửa trước khi bảo quản. Tuy nhiên, cần thường xuyên vệ sinh ngăn đựng vì cặn thực phẩm và vi khuẩn có thể lưu lại, gây nhiễm bẩn cho những thực phẩm khác.

Thịt sống cũng có thể làm bẩn tủ lạnh khi bao bì bị rò rỉ, khiến dịch chảy vào ngăn kéo và dọc mép kệ. Ngay cả các sản phẩm đóng gói như sữa hay hộp bơ cũng đã trải qua nhiều lần tiếp xúc, lưu trữ trước khi được đưa vào tủ.

Để loại bỏ vi khuẩn, nấm men và nấm mốc, mỗi tháng hãy tháo các ngăn, kệ nếu có thể, rồi rửa bằng chất tẩy rửa dịu nhẹ và nước nóng hoặc ấm. Lau khô bằng khăn sạch hay khăn giấy. Giữa các lần vệ sinh kỹ, cần lau ngay chất lỏng bị đổ và lau nhanh các bề mặt bên trong bằng khăn khử khuẩn.

Không chỉ tay nắm và bảng điều khiển, bên trong tủ lạnh cũng có thể là nơi một số vi khuẩn có hại phát triển (Ảnh: Getty)

Ngoài ra, hãy phủi bụi nóc tủ, hút bụi phía sau và bên dưới. Tháo tấm che thông gió để hút bụi bộ phận dàn trao đổi nhiệt. Bụi tích tụ khiến tủ lạnh phải hoạt động nhiều hơn để duy trì độ lạnh, làm tăng tiêu thụ điện; còn vụn thức ăn bên dưới dễ thu hút côn trùng.

Thớt

Thớt, đặc biệt là thớt gỗ, có thể chứa vi khuẩn trong những khe, rãnh nhỏ xuất hiện ngay sau một lần sử dụng. Nên có ít nhất hai thớt riêng: một dành cho rau quả và một dành cho thịt. Cách này giúp giảm lây nhiễm chéo trong quá trình chuẩn bị thức ăn.

Sau mỗi lần sử dụng, hãy rửa thớt bằng nước nóng pha nước rửa bát, rồi tráng kỹ bằng nước nóng. Tiếp đó, lau khô hoàn toàn bằng khăn giấy hoặc khăn bếp sạch.

Không nên để thớt ướt rồi chờ tự ráo, vì môi trường ấm, ẩm thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Bạn cũng có thể chọn loại thớt dùng được trong máy rửa bát để vệ sinh kỹ.

Thớt, đặc biệt là thớt gỗ, có thể chứa vi khuẩn trong những khe, rãnh nhỏ xuất hiện ngay sau một lần sử dụng (Ảnh: Getty)

Máy pha cà phê, máy xay và các thiết bị nhỏ

Ngay cả nước sạch đọng lại trong môi trường ấm, ẩm như máy pha cà phê cũng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm men và nấm mốc phát triển. Một số thiết bị nhỏ cần được vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Ít nhất mỗi tuần, hãy tháo các bộ phận có thể tháo rời và làm sạch kỹ.

Một số bộ phận có thể cho vào máy rửa bát. Những bộ phận khác cần được rửa bằng nước nóng pha nước rửa bát, tráng bằng nước nóng và làm khô hoàn toàn. Quy trình vệ sinh tương tự cũng nên áp dụng với dụng cụ mở hộp, thìa đong và cốc đong.

Ngay cả nước sạch đọng lại trong môi trường ấm, ẩm như máy pha cà phê cũng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn (Ảnh: Getty)

Hộp cơm, túi mua sắm và bình nước dùng nhiều lần

Mỗi lần sử dụng hộp đựng có thể đóng kín lại, hộp cơm, túi mua sắm hay bình nước dùng nhiều lần đều có nguy cơ lây nhiễm chéo vi khuẩn nếu chúng chưa được làm sạch đúng cách. Hãy tháo rời các bộ phận của hộp, bình rồi cho vào máy rửa bát hoặc rửa bằng nước nóng pha nước rửa bát. Sau đó, tráng bằng nước nóng và làm khô hoàn toàn.

Phần lớn túi đựng hộp cơm và túi mua sắm dùng nhiều lần có thể được giặt bằng máy để làm sạch kỹ. Với túi mua sắm, nên phân loại theo mục đích sử dụng: túi đựng sản phẩm vệ sinh, túi đựng rau quả tươi, túi đựng thịt sống và túi đựng hàng đóng gói.

Mỗi lần sử dụng hộp đựng có thể đóng kín lại, hộp cơm, túi mua sắm hay bình nước dùng nhiều lần đều có nguy cơ lây nhiễm chéo vi khuẩn nếu chúng chưa được làm sạch đúng cách (Ảnh: Getty)

Mặt bàn bếp

Ngoài việc dùng để chuẩn bị thức ăn, mặt bàn bếp còn thường xuyên là nơi đặt túi xách, túi mua sắm và nhiều đồ vật khác. Hãy dùng khăn lau khử khuẩn hoặc khăn sạch kết hợp dung dịch khử khuẩn dạng xịt để vệ sinh trước khi chuẩn bị thức ăn, hoặc ít nhất một lần mỗi ngày.

Hãy dùng khăn lau khử khuẩn hoặc khăn sạch kết hợp dung dịch khử khuẩn dạng xịt để vệ sinh trước khi chuẩn bị thức ăn, hoặc ít nhất một lần mỗi ngày (Ảnh: Getty)

Tránh dùng miếng bọt biển hay khăn rửa bát đã qua sử dụng vì chúng có thể đang chứa vi khuẩn và các mầm bệnh khác. Ít nhất mỗi tuần, hãy làm sạch các góc, khu vực bên dưới thiết bị nhỏ và khe tiếp giáp giữa mặt bàn với bếp nấu hoặc tủ lạnh. Những vị trí tối, ẩm này rất dễ bị bỏ quên.

Lọ rắc muối và tiêu

Lọ rắc muối, tiêu cũng là những đồ vật dễ bám bẩn vì thường xuyên được cầm (Ảnh: Getty)

Lọ rắc muối, tiêu cũng là những đồ vật dễ bám bẩn vì thường xuyên được cầm, chạm trong quá trình chuẩn bị thức ăn. Hãy lau kỹ bên ngoài bằng khăn khử khuẩn sau mỗi lần chuẩn bị bữa ăn và vệ sinh toàn bộ hằng tuần.

7 vật dụng trong bếp cần vệ sinh thường xuyên hơn bạn nghĩ VOV.VN - Nhiều gia đình vẫn nghĩ gian bếp sạch sẽ khi bề mặt sáng bóng, nhưng thực tế đây lại là nơi tiềm ẩn nhiều vi khuẩn gây bệnh như E. coli hay Salmonella. 7 vật dụng quen thuộc trong bếp như miếng bọt biển, thớt hay máy xay cần được vệ sinh thường xuyên hơn để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo và bảo vệ sức khỏe.