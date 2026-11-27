Lạc cung cấp L-arginine, một dưỡng chất hỗ trợ cơ thể sản xuất oxit nitric. Hợp chất này giúp điều hòa lưu lượng máu trong não và duy trì chức năng nhận thức.

Ăn lạc có liên quan đến cải thiện trí nhớ

Nghiên cứu có sự tham gia của 31 người lớn tuổi khỏe mạnh. Họ ăn 60 g lạc rang không muối, giữ nguyên lớp vỏ lụa, tương đương khoảng hai khẩu phần mỗi ngày trong 16 tuần.

Theo chuyên gia, việc ăn lạc làm tăng lưu lượng máu lên não 3,6%, cho thấy chức năng mạch máu não được cải thiện. Thay đổi này có thể là cơ sở giải thích những lợi ích được ghi nhận đối với trí nhớ.

Dòng máu lên não mang theo oxy và dưỡng chất, đồng thời giúp loại bỏ một số chất thải có thể tích tụ và góp phần gây suy giảm trí nhớ. Cải thiện lưu lượng máu não được đề xuất là một hướng giúp phòng ngừa hoặc trì hoãn sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu trên 31 người lớn tuổi ghi nhận ăn lạc rang còn vỏ lụa mỗi ngày có liên quan đến cải thiện trí nhớ và tăng lưu lượng máu lên não (Ảnh: Getty)

Những phát hiện bổ sung từ cùng thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy ăn hai khẩu phần lạc mỗi ngày giúp cải thiện khả năng đáp ứng với insulin của não.

Não có các thụ thể insulin, và hormone này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe nhận thức. Theo chuyên gia, khi tuổi tác tăng lên, não thường trở nên kháng insulin hơn, đồng nghĩa với việc quá trình truyền tín hiệu insulin bị suy giảm. Điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức, khả năng hình thành ký ức và nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Nghiên cứu tập trung vào người lớn tuổi, nhóm thường có tình trạng kháng insulin và tăng độ cứng mạch máu liên quan đến tuổi tác. Theo chuyên gia, người trẻ cũng có thể nhận được một số lợi ích đối với mạch máu từ các nguồn chất xơ, protein và chất béo lành mạnh có nguồn gốc thực vật, tương tự những dưỡng chất có trong lạc.

Bơ lạc có mang lại lợi ích tương tự?

Các nhà nghiên cứu tập trung đánh giá lạc rang còn lớp vỏ lụa. Lớp vỏ này chứa polyphenol, những hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa, cùng các vitamin và khoáng chất. Vì vậy, tác động của lạc rang còn vỏ lụa đối với não có thể khác với lạc đã bóc vỏ lụa hoặc bơ lạc.

Theo chuyên gia, bơ lạc thường có ít chất xơ và polyphenol hơn một chút, đồng thời một số sản phẩm có thêm đường và natri. Do đó, cần chú ý lượng ăn và kiểm soát khẩu phần.

Kiểm soát khẩu phần cũng cần thiết dù lựa chọn bơ lạc hay hạt lạc. Một khẩu phần lạc cung cấp 160 kcal và 11 g chất béo. Người tham gia nghiên cứu ăn hai khẩu phần mỗi ngày, tương đương 320 kcal và 22 g chất béo từ lạc. Theo chuyên gia, nên dùng lạc để thay thế các món ăn vặt kém lành mạnh hoặc thực phẩm từ ngũ cốc đã qua chế biến, tinh chế, nhằm tránh tăng cân không có lợi cho sức khỏe.

Sức khỏe não bộ không chỉ phụ thuộc vào một thực phẩm

Lạc có thể góp mặt trong chế độ ăn tốt cho não bộ, nhưng vẫn cần thêm nghiên cứu để làm rõ lợi ích lâu dài đối với nhận thức. Những người không thích lạc hoặc bị dị ứng lạc có thể lựa chọn các thực phẩm khác hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Theo chuyên gia, không nên quá tập trung vào một thực phẩm riêng lẻ. Các nghiên cứu bổ sung bằng chứng cho thấy lạc có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, trong khi sức khỏe não bộ phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống và lối sống.

Những thực phẩm khác có thể bổ sung vào chế độ ăn tốt cho não gồm cá hồi, trứng, quả óc chó, việt quất và rau lá xanh đậm. Theo chuyên gia, những gì tốt cho tim thường cũng có lợi cho não và ngược lại. Chế độ ăn giàu dưỡng chất, vận động thường xuyên, ngủ tốt và kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch cùng góp phần duy trì sức khỏe não bộ khi về già và kéo dài thời gian sống khỏe mạnh.