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Ăn rau trước hay ăn cơm trước giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn?

Thứ Sáu, 09:00, 06/11/2026
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VOV.VN - Ăn chất xơ trước, protein sau và tinh bột cuối bữa có thể giúp người bệnh đái tháo đường type 2 hạn chế tăng đường huyết sau ăn.

Đối với người mắc đái tháo đường type 2, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp để duy trì đường huyết ổn định là điều quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh việc ăn gì, thứ tự ăn các loại thực phẩm trong bữa ăn cũng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Theo chuyên gia, chất xơ nên được ưu tiên ăn trước trong mỗi bữa ăn. Thói quen đơn giản này có thể giúp kiểm soát đường huyết sau ăn, đồng thời mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Vì sao chất xơ có lợi cho người mắc đái tháo đường?

Nhiều người thường biết đến chất xơ với vai trò hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hoạt động đại tiện đều đặn. Tuy nhiên, chất dinh dưỡng này còn mang lại nhiều lợi ích khác, đặc biệt đối với người mắc đái tháo đường. Một trong những lợi ích quan trọng nhất của chất xơ là khả năng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

Chất xơ là một dạng carbohydrate, nhưng hoạt động khác với các loại carbohydrate thông thường. Cơ thể không thể phân giải chất xơ theo cách tương tự các loại carbohydrate khác, vì vậy chất xơ không làm tăng đường huyết giống như các loại carbohydrate có thể tiêu hóa.

An rau truoc hay an com truoc giup kiem soat duong huyet tot hon hinh anh 1
Ăn rau trước hay ăn cơm trước giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn (Ảnh: Cleveland Clinic)

Việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ có thể làm chậm quá trình tiêu hóa. Theo chuyên gia, khi ăn chất xơ trong bữa ăn, đường sẽ đi vào máu một cách từ từ và có kiểm soát hơn, giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau ăn. Có thể hình dung chất xơ hoạt động gần giống như một hàng rào làm chậm quá trình hấp thu đường.

Bên cạnh tác dụng hỗ trợ ổn định đường huyết, chất xơ còn mang lại những lợi ích khác đối với sức khỏe.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Người mắc đái tháo đường có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp đôi. Chế độ ăn giàu chất xơ có thể góp phần giảm nguy cơ này nhờ khả năng làm giảm cholesterol LDL, thường được gọi là cholesterol xấu. Đây là loại cholesterol có thể hình thành mảng bám bên trong mạch máu.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Do làm chậm quá trình tiêu hóa, chất xơ giúp duy trì cảm giác no lâu hơn. Điều này có thể hỗ trợ giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng trong thời gian dài.

Quy tắc ăn chất xơ trước giúp kiểm soát đường huyết

Bổ sung chất xơ là điều quan trọng, nhưng thời điểm ăn chất xơ cũng có thể ảnh hưởng đến lợi ích mà cơ thể nhận được. Theo chuyên gia, ăn thực phẩm giàu chất xơ trước các nhóm thực phẩm khác có thể giúp duy trì đường huyết ổn định hơn sau bữa ăn.

Phương pháp này được gọi là quy tắc "ăn chất xơ trước" (fiber first), hay phương pháp sắp xếp thứ tự ăn thực phẩm (meal sequencing). Theo đó, người bệnh nên ăn các nhóm thực phẩm theo thứ tự: chất xơ trước, protein tiếp theo và carbohydrate thông thường cuối cùng.

Chuyên gia giải thích, chất xơ và protein đều có khả năng tạo cảm giác no. Vì vậy, khi đến phần thực phẩm chứa nhiều carbohydrate, người ăn có thể tiêu thụ lượng ít hơn so với trường hợp ăn carbohydrate ngay từ đầu bữa. Phương pháp này có thể được áp dụng dễ dàng khi kết hợp với nguyên tắc đĩa ăn dành cho người mắc đái tháo đường.

Bên cạnh thứ tự ăn, đồ uống trong bữa ăn cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Theo chuyên gia, nước lọc là lựa chọn phù hợp. Nước kết hợp với chất xơ hòa tan tạo thành một dạng gel đặc, có thể làm chậm quá trình hấp thu đường và giúp duy trì cảm giác no.

Người mắc đái tháo đường cần bao nhiêu chất xơ mỗi ngày?

Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe, nhưng nhiều người vẫn chưa bổ sung đủ lượng cần thiết. Trên thực tế, phần lớn người trưởng thành tại Mỹ chỉ tiêu thụ khoảng một nửa lượng chất xơ được khuyến nghị.

Theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), lượng chất xơ được khuyến nghị mỗi ngày là: Nữ giới: 25 g

chất xơ/ngày; Nam giới: 38 g chất xơ/ngày.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người không giống nhau. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng chất xơ phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Chẳng hạn, những người mắc hội chứng ruột kích thích có thể cần điều chỉnh lượng chất xơ tiêu thụ để kiểm soát triệu chứng.

Thay đổi nhỏ trong bữa ăn có thể mang lại lợi ích lâu dài

Chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn góp phần duy trì đường huyết ổn định và giúp cơ thể no lâu hơn. Đối với người mắc đái tháo đường type 2, việc phải ghi nhớ và tuân thủ nhiều nguyên tắc ăn uống hằng ngày đôi khi có thể gây áp lực. Tuy nhiên, phương pháp ăn chất xơ trước không yêu cầu người bệnh phải kiêng khem thêm hoặc áp dụng một chế độ ăn phức tạp.

Thay vào đó, người bệnh chỉ cần thay đổi thứ tự ăn những thực phẩm vốn đã có trên đĩa. Theo chuyên gia, người mắc đái tháo đường type 2 có thể bắt đầu bằng việc ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ trong mỗi bữa ăn. Đây là thói quen đơn giản nhưng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với việc kiểm soát đường huyết theo thời gian.

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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