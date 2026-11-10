Ăn trái cây vào thời điểm nào giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn?

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, việc lựa chọn thời điểm ăn trái cây có thể khiến nhiều người băn khoăn. Liệu ăn một quả táo vào bữa sáng có tốt hơn cho đường huyết so với ăn sau bữa tối? Theo chuyên gia, ăn trái cây vào đầu ngày có thể mang lại một số lợi ích về chuyển hóa. Tuy nhiên, không có thời điểm nào được coi là tốt nhất cho tất cả mọi người.

Các nghiên cứu cho thấy cơ thể thường xử lý carbohydrate tốt hơn vào đầu ngày, khi độ nhạy insulin có xu hướng cao hơn. Điều này không có nghĩa là người mắc bệnh tiểu đường phải ngừng ăn trái cây sau một thời điểm nhất định.

Theo chuyên gia, điều quan trọng hơn là lượng trái cây tiêu thụ, những thực phẩm ăn kèm và chế độ ăn uống tổng thể. Tại Mỹ, chỉ khoảng 12% người trưởng thành đáp ứng khuyến nghị về lượng trái cây tiêu thụ. Vì vậy, thay vì quá lo lắng về thời điểm ăn, người dân nên chú ý cách bổ sung trái cây để hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Ăn trái cây vào đầu ngày có thể mang lại một số lợi ích về chuyển hóa (Ảnh: Getty)

Vì sao ăn trái cây vào đầu ngày có thể tốt hơn cho đường huyết?

Bổ sung trái cây vào bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa phụ đầu ngày có thể là một lựa chọn phù hợp đối với những người muốn kiểm soát đường huyết mà vẫn thưởng thức các loại trái cây yêu thích. Nghiên cứu cho thấy khả năng xử lý glucose của cơ thể thay đổi trong ngày, trong đó carbohydrate thường được dung nạp tốt hơn vào đầu ngày so với buổi tối.

Có ba lý do giải thích vì sao ăn trái cây vào buổi sáng hoặc buổi trưa, đặc biệt khi kết hợp với một bữa ăn cân đối, có thể mang lại lợi ích.

Cơ thể có thể xử lý carbohydrate tốt hơn vào đầu ngày

Đồng hồ sinh học của cơ thể không chỉ điều chỉnh thời gian thức và ngủ mà còn tham gia kiểm soát hormone cùng các quá trình chuyển hóa liên quan đến tiêu hóa và điều hòa glucose.

Độ nhạy insulin, tức mức độ phản ứng của tế bào với insulin, cũng thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Các nghiên cứu cho thấy khả năng dung nạp glucose thường tốt hơn vào đầu ngày so với buổi tối và ban đêm. Điều này có nghĩa là cùng một bữa ăn chứa carbohydrate nhưng có thể tạo ra những phản ứng đường huyết khác nhau tùy thời điểm tiêu thụ.

Đây là lý do việc thêm dâu tây vào bát yến mạch buổi sáng hoặc ăn một quả táo trong bữa trưa có thể là lựa chọn hữu ích đối với một số người mắc bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây không phải quy tắc bắt buộc đối với tất cả mọi người. Lịch ngủ, giờ làm việc, thuốc đang sử dụng và sự biến động đường huyết của từng cá nhân đều ảnh hưởng đến cách cơ thể phản ứng với những thay đổi trong chế độ ăn.

Chẳng hạn, nếu một người thường ăn một bát quả mọng sau bữa tối nhưng đường huyết vào buổi sáng hôm sau vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu, họ không nhất thiết phải thay đổi thói quen này.

Dễ kết hợp trái cây với những thực phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Trái cây nguyên quả chứa carbohydrate, bao gồm các loại đường tự nhiên. Đồng thời, trái cây còn cung cấp chất xơ, nước, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Khi ăn trái cây cùng protein, chất béo lành mạnh và thực phẩm giàu chất xơ, bữa ăn có thể tạo cảm giác no lâu hơn và làm thay đổi tốc độ tiêu hóa.

Theo chuyên gia, ăn trái cây như một phần của bữa ăn cân đối, thay vì ăn riêng một lượng lớn, là cách đơn giản giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột biến. Chẳng hạn, thay vì chỉ ăn một quả táo, có thể kết hợp các lát táo với bơ đậu phộng. Tương tự, một nắm quả mọng có thể ăn cùng sữa chua Hy Lạp không đường và các loại hạt cắt nhỏ.

Những cách kết hợp này vẫn cung cấp trái cây nhưng đồng thời bổ sung thêm protein và chất béo. Nếu nhận thấy ăn trái cây riêng lẻ khiến cơ thể nhanh đói trở lại hoặc đường huyết tăng cao hơn mong muốn, người dân có thể thử kết hợp trái cây với những thực phẩm khác.

Ăn trái cây vào đầu ngày tạo thêm cơ hội vận động

Hoạt động thể chất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Sau bữa sáng, nhiều người thường bắt đầu các hoạt động như đi làm, đi bộ, mua sắm hoặc chăm sóc con nhỏ. Ngược lại, sau bữa ăn nhẹ vào tối muộn, phần lớn mọi người có xu hướng nghỉ ngơi hoặc đi ngủ.

Sự khác biệt về mức độ vận động này có thể ảnh hưởng đến đường huyết. Khi cơ thể vận động, các cơ sẽ sử dụng glucose từ máu để tạo năng lượng. Quá trình này giúp cơ thể xử lý carbohydrate từ thực phẩm, bao gồm cả lượng đường tự nhiên trong trái cây.

Theo chuyên gia, nếu thói quen buổi sáng có hoạt động thể chất, dù chỉ là đi bộ nhanh quanh khu nhà hoặc tập luyện tăng cường sức mạnh, mức tăng đường huyết sau khi ăn carbohydrate, bao gồm trái cây, có thể thấp hơn.

Ngay cả việc đi bộ nhanh trong 10 phút sau bữa sáng hoặc bữa phụ cũng có thể giúp cải thiện đường huyết, bởi hoạt động này tạo điều kiện để cơ bắp hấp thụ glucose từ máu dễ dàng hơn.

Ăn trái cây vào đầu ngày cũng tạo thêm cơ hội vận động sau đó, chẳng hạn đi bộ sau bữa sáng, thực hiện một vài động tác squat giữa giờ làm việc hoặc đi lại khi mua sắm.

Những khoảng vận động ngắn này có thể mang lại lợi ích tích lũy, ngay cả khi người dân không có thời gian dành cho một buổi tập luyện dài.

Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn trái cây như thế nào?

Theo chuyên gia, thời điểm ăn chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc duy trì đường huyết ổn định. Loại trái cây, khẩu phần ăn và những thực phẩm kết hợp cùng trái cây cũng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với tổng lượng carbohydrate tiêu thụ và phản ứng đường huyết.

Ưu tiên trái cây nguyên quả thay vì nước ép

Trái cây nguyên quả giữ lại lượng chất xơ tự nhiên và thường cần nhiều thời gian để ăn hơn so với việc uống một lượng carbohydrate tương đương dưới dạng nước ép.

Người dân vẫn có thể sử dụng nước ép trái cây 100% nếu yêu thích. Tuy nhiên, cần lưu ý nước ép vẫn chứa carbohydrate và việc uống có thể khiến cơ thể tiếp nhận một lượng lớn carbohydrate mà người dùng không nhận ra.

Chú ý khẩu phần trái cây

Trái cây chứa carbohydrate nhưng hàm lượng khác nhau tùy từng loại và khẩu phần. Theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), một phần trái cây nguyên quả cỡ nhỏ hoặc khoảng nửa cốc trái cây đông lạnh hay đóng hộp thường cung cấp khoảng 15g carbohydrate. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi tùy loại trái cây. Đối với những người đang theo dõi lượng carbohydrate tiêu thụ, việc kiểm soát khẩu phần là yếu tố quan trọng.

Kết hợp trái cây với protein, chất béo hoặc chất xơ

Theo chuyên gia, có thể ăn táo cùng bơ đậu phộng, quả mọng với sữa chua Hy Lạp hoặc lê với một vài miếng phô mai. Những cách kết hợp này giúp bữa phụ tạo cảm giác no lâu hơn, đồng thời cung cấp thêm các chất dinh dưỡng khác ngoài carbohydrate.

Lựa chọn trái cây không thêm đường

Trái cây tươi và trái cây đông lạnh đều là những lựa chọn thuận tiện. Trái cây đóng hộp cũng có thể được đưa vào chế độ ăn uống. Tuy nhiên, nên ưu tiên những sản phẩm được bảo quản trong nước ép tự nhiên, không bổ sung đường.

Không cần loại bỏ hoàn toàn các loại trái cây có vị ngọt

Chuối, nho, xoài và nhiều loại trái cây ngọt khác vẫn có thể xuất hiện trong chế độ ăn phù hợp với người mắc bệnh tiểu đường. Mỗi loại trái cây có thành phần carbohydrate và chất xơ khác nhau. Tuy nhiên, không nhất thiết phải loại bỏ một loại trái cây yêu thích chỉ vì chúng có vị ngọt. Điều quan trọng là xem xét khẩu phần, cách kết hợp trong bữa ăn và phản ứng đường huyết của cơ thể trong vài giờ sau khi ăn.

Theo dõi đường huyết để điều chỉnh chế độ ăn

Đối với những người thường xuyên kiểm tra đường huyết, chuyên gia khuyến nghị nên quan sát xu hướng thay đổi qua nhiều lần đo thay vì đánh giá một loại thực phẩm chỉ dựa trên một kết quả. Chẳng hạn, một người có thể nhận thấy ăn quả mọng cùng sữa chua giúp kiểm soát đường huyết tốt, trong khi uống một ly sinh tố lớn lại tạo ra phản ứng khác.

Những quan sát này có thể giúp người bệnh lựa chọn cách bổ sung trái cây phù hợp hơn. Cần lưu ý rằng đường huyết tăng sau khi ăn là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Mục tiêu kiểm soát đường huyết không phải là ngăn chặn mọi sự gia tăng, mà là duy trì đường huyết trong phạm vi phù hợp.

Người mắc bệnh tiểu đường nên trao đổi với nhân viên y tế để xác định mục tiêu đường huyết phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Vậy thời điểm nào ăn trái cây tốt nhất cho đường huyết?

Theo chuyên gia, không có một thời điểm ăn trái cây hoàn hảo áp dụng cho tất cả những người mắc bệnh tiểu đường. Mặc dù nghiên cứu cho thấy cơ thể thường xử lý carbohydrate hiệu quả hơn vào đầu ngày, trái cây vẫn có thể được bổ sung vào chế độ ăn ở nhiều thời điểm khác nhau.

Thay vì chỉ tập trung vào giờ ăn, người dân nên chú ý đến khẩu phần, loại trái cây, thực phẩm ăn kèm và sự cân đối của chế độ ăn uống tổng thể. Trái cây nguyên quả là nguồn cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Khi được sử dụng với khẩu phần phù hợp, trái cây hoàn toàn có thể là một phần của chế độ ăn dành cho người mắc bệnh tiểu đường.