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Bí mật chốn phòng the giúp vợ chồng thêm thăng hoa sau kết hôn hơn 20 năm?
Thứ Tư, 14:00, 21/10/2026

Bí mật chốn phòng the giúp vợ chồng thêm thăng hoa sau kết hôn hơn 20 năm?

VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, đến nay tôi mới 40 tuổi đã xuất hiện tình trạng "yếu". Làm thế nào để nâng cao khả năng để cuộc sống vợ chồng thêm thăng hoa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông.

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PV/VOV2
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