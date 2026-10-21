Bí mật chốn phòng the giúp vợ chồng thêm thăng hoa sau kết hôn hơn 20 năm?

VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, đến nay tôi mới 40 tuổi đã xuất hiện tình trạng "yếu". Làm thế nào để nâng cao khả năng để cuộc sống vợ chồng thêm thăng hoa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông.
VOV.VN - Đang phải bó bột do gãy chân, người vợ trong câu chuyện không biết có nên tiếp tục quan hệ tình dục với chồng trong tình trạng này hay không. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ mất đã nhiều năm, ở tuổi xế chiều cụ ông U70 muốn đi bước nữa nhưng bị các con phản đối. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Cháo cá lóc kết hợp với rau đắng, cải xanh, cà rốt, mồng tơi hoặc bí đỏ không chỉ thơm ngon, dễ ăn mà còn bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ. Khi nấu cho trẻ nhỏ, cần chọn rau phù hợp với độ tuổi, sơ chế kỹ và nấu chín để bảo đảm an toàn thực phẩm.
VOV.VN - Củ dền giàu nitrat, có thể giúp hạ huyết áp tâm thu. Tuy nhiên, tác dụng phụ thuộc vào việc sử dụng đều đặn và không thay thế điều trị.