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Bố mẹ vợ được đền bù nhà 4 tỷ đồng nhưng không hề chia cho con cái

Thứ Hai, 08:25, 26/10/2026
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VOV.VN - Nhận hơn 4 tỷ đồng đền bù giải tỏa nhưng bố mẹ vợ tuyên bố giữ toàn bộ để dưỡng già, trong khi họ có lương hưu, tiền tiết kiệm, còn con gái khó khăn, ở nhà thuê.

 

Vợ chồng tôi biết tin bố mẹ vợ ở Hà Nội được đền bù giải tỏa căn nhà cũ với số tiền hơn 4 tỷ đồng cách đây vài tháng. Điều gây thất vọng là họ giữ toàn bộ số tiền lớn đó để dưỡng già, không hề chia sẻ cho con cái.

Vợ tôi là con gái út của họ. Anh cả đã lập gia đình, được bố mẹ vợ mua cho một căn nhà ở Hà Nội. Vợ chồng tôi có hai con, hiện sinh sống và làm việc ở TP.HCM.

Nhà bố mẹ vợ nằm trong diện quy hoạch mở đường từ lâu rồi nhưng khi đó chưa có thông tin cụ thể về mức đền bù. Đầu năm nay, gia đình nhận được thông báo thu hồi đất và số tiền dự kiến được nhận là hơn 4 tỷ đồng. Căn nhà cũ cùng mảnh đất đã gắn bó với ông bà hàng chục năm sẽ bàn giao cho dự án.

Ngày nhận quyết định đền bù, bố mẹ vợ gọi điện báo tin cho con gái ngay. Vợ tôi vui vẻ kể bố mẹ dự định sau khi nhận tiền đền bù sẽ về sống với con cả một thời gian. Ông bà vẫn còn miếng đất ở quê, sẽ dùng khoảng 700 - 800 triệu đồng để xây nhà. Chúng tôi nghe vậy cũng yên tâm cho bố mẹ vì số tiền còn lại rất lớn, đủ để ông bà làm những gì họ muốn.

bo me vo duoc den bu nha 4 ty dong nhung khong he chia cho con cai hinh anh 1
Bố mẹ vợ tôi để tiền dưỡng già nhưng quyết không cho con cháu. (Ảnh minh họa: AI)

Thực ra, nếu không có tiền đền bù nhà đất, bố mẹ vợ tôi vẫn không phải là người chật vật về kinh tế. Ông bà đều có chút vị trí khi còn đi làm, không chỉ nuôi được 2 con ăn học đàng hoàng mà còn sửa sang được căn nhà đã xuống cấp. Khi các con lập gia đình, ông bà mua được nhà cho con trai cưới vợ và cũng có một khoản tiết kiệm dưỡng già kha khá.

Vợ chồng tôi không được bố mẹ cho tiền mua nhà. Khi kết hôn, hai bên gia đình hỗ trợ một khoản để tổ chức lễ cưới, còn tiền thuê nhà, sinh hoạt và nuôi con đều do chúng tôi tự lo. Bố mẹ vợ còn cho chút của hồi môn và tiền mua sắm một số đồ đạc. Ông bà bảo rằng rất thương con gái nhưng chỉ đủ điều kiện mua nhà cho con trai.

Tôi từng nghĩ, khi có khoản tiền lớn từ đền bù, ông bà sẽ cho con gái một phần vì họ biết rõ vợ chồng tôi khó khăn. Không phải tôi ỷ lại, mà với những gia đình có điều kiện, giúp con cái ổn định cuộc sống cũng là điều thường thấy.

Vợ chồng tôi hiện có tổng thu nhập khoảng 35 triệu đồng/tháng. Trừ tiền thuê nhà, học phí của hai con, tiền ăn uống, đi lại và các khoản sinh hoạt, chúng tôi không tiết kiệm được mấy. Hai đứa trẻ ngày càng lớn, chi phí học hành cũng tăng lên. Chúng tôi muốn mua một căn hộ nhỏ nhưng vẫn chưa đủ tiền trả trước.

Bởi vậy, khi nghe tin bố mẹ được đền bù hơn 4 tỷ đồng, tôi cứ tin rằng ông bà sẽ chia cho con gái một ít để bù đắp thiệt thòi, giảm bớt gánh nặng mưu sinh. Kể cả cho 1 tỷ đồng thì số tiền còn lại vẫn tha hồ cho họ dưỡng già. Không ngờ, trong cuộc điện thoại sau đó cho chúng tôi, bố vợ nói rõ sẽ giữ toàn bộ dưỡng già để các con không phải lo phụng dưỡng. Như sợ chúng tôi xin xỏ, ông nói luôn rằng các con đã trưởng thành, có gia đình riêng thì phải tự lo cho mình.

Bố vợ bảo số tiền đền bù nghe thì lớn nhưng nếu xây nhà dưới quê, rồi tính đến chi phí ăn uống, thuốc men trong nhiều năm thì cũng không thể tiêu tùy tiện. Ông bà không muốn sau này đau ốm lại phải ngửa tay xin tiền con cái.

Điều khiến tôi băn khoăn là cách bố mẹ vợ nói chuyện. Ông bà không hỏi các con hiện sống thế nào, có khó khăn gì hay cần giúp đỡ không, mà tuyên bố ngay rằng sẽ không chia một đồng nào. Tôi không biết họ đã bàn bạc với nhau từ trước hay lo các con hỏi xin tiền nên muốn nói rõ ngay từ đầu.

Không chỉ tôi thất vọng vì sự ích kỷ của bố mẹ vợ mà cả vợ tôi cũng buồn, cảm thấy khó xử với chồng. Là con rể, tôi không có tư cách phản đối hay can thiệp chuyện tiền bạc nhà vợ nhưng trong lòng không khỏi cảm nhận sự lạnh lẽo của ông bà, và tự hỏi nếu sau này bố mẹ vợ cần người chăm sóc, liệu mình có thể thật lòng và nhiệt tình đối đãi hay không.

Quang Hải/VTC News
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