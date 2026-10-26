Cả ngày ngồi máy tính, tối lại ôm tivi: Sức khỏe sẽ ra sao?

Anh Minh (38 tuổi, Trưởng phòng truyền thông tại Hà Nội) tự hào về mức thu nhập năm con số, nhưng cái giá phải trả là sự tĩnh lặng đến cực đoan của cơ thể. Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, không gian sống của anh thu gọn trong chiếc ghế xoay bọc da, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính và những cú nhấp chuột dồn dập.

Ngồi liên tục nhiều giờ mỗi ngày đang âm thầm tàn phá cơ thể. (Ảnh minh hoạ)

Ngay cả bữa trưa cũng được giải quyết bằng những cú quẹt màn hình gọi đồ ăn nhanh giao tận bàn. Về nhà, chiếc ghế lái ô tô tiếp tục giam giữ anh trong dòng xe cộ ê ẩm. Minh xem đó là sự tiện nghi của đời sống hiện đại.

Thế nhưng, “sự thong dong” ấy đột ngột gãy đổ vào một buổi chiều thứ Tư. Trong lúc đứng dậy để lấy tài liệu, lồng ngực Minh thắt lại như có tảng đá ngàn cân đè nặng, chân tay tê cứng.

Bác sĩ cấp cứu chẩn đoán anh bị thiếu máu cơ tim cấp - hệ quả tất yếu của hơn mười năm cơ thể bị ép ở trạng thái tĩnh bất động, khiến dòng máu lưu thông trì trệ và hình thành cục máu đông. Chiếc ghế êm ái vô tình trở thành chiếc bẫy ngọt ngào tước đi sức khỏe của một người đàn ông đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Ở tuổi 52, cô Mai (TP.HCM) coi chiếc tivi màn hình phẳng 65 inch và chiếc smartphone là những người bạn tri kỷ không thể thiếu sau mỗi giờ cơm tối. Cả ngày bận rộn với việc nhà, buổi tối là khoảng thời gian cô thả mình trên chiếc ghế sofa êm ái, bấm remote lướt qua hàng loạt chương trình giải trí và các video ngắn trên mạng xã hội.

Thói quen ngồi liền mạch bốn, năm tiếng đồng hồ trước màn hình dần trở thành thứ men say gây nghiện, khiến cô quên béng mất nhịp điệu vận động tự nhiên của đôi chân.

Sự trừng phạt của lối sống tĩnh tại đến không một tiếng báo động. Một đêm đầu đông, sau khi xem xong bộ phim dài tập, Mai cố bước xuống giường nhưng đôi chân hoàn toàn mất cảm giác, kèm theo cơn đau đầu dữ dội và méo miệng. Trận đột quỵ bất ngờ khiến cô phải trải qua nhiều tháng ròng rã tập vật lý trị liệu để học lại từng bước đi cơ bản.

Bác sĩ lắc đầu thở dài khi chỉ số mỡ máu và huyết áp của cô đều ở mức báo động đỏ. Sự nhàn nhã trước màn hình giải trí đã đánh đổi bằng những di chứng nặng nề mà quãng đời xế chiều của cô phải gánh chịu.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, nguyên giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, nhiều người trong chúng ta đang vô tình dành tới hơn 70% thời gian thức chỉ để ngồi trước màn hình máy tính, lái xe hay nằm xem tivi. Thói quen tưởng như thong dong này lại chính là sát thủ thầm lặng làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch và tử vong sớm.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ cần ngồi liên tục quá 5 tiếng mỗi ngày ngoài giờ làm việc, nguy cơ suy tim của bạn đã tăng lên đáng kể. Thừa cân và mỡ thừa bám chặt lấy vùng bụng không chỉ là câu chuyện về thẩm mỹ, mà đó là lời cảnh báo nguy hiểm cho tính mạng.

Thế nhưng, giải cứu cơ thể khỏi cạm bẫy của chiếc ghế làm việc lại bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ. Bạn có thể sử dụng bàn làm việc đứng, hoặc đơn giản là chủ động đứng dậy đi lại mỗi khi có thể. Chỉ cần 10 phút bước ra ngoài hít thở không khí trong lành trong giờ giải lao, bạn sẽ bất ngờ trước nguồn năng lượng tươi mới mà đôi chân mang lại.

Ngay tại góc làm việc nhỏ hẹp, bạn hoàn toàn có thể biến chiếc ghế thành “phòng tập” thu nhỏ. Những cú xoay người nhẹ nhàng, vặn mình hay ngắm nhìn ra xa khi mỏi mắt có thể tiêu tốn tới 50 calo mỗi ngày.

Đặc biệt, việc thực hiện bài tập co duỗi chân đơn giản trong 10 phút không chỉ đốt cháy mỡ thừa vùng đùi mà còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, kích thích lưu thông máu và xua tan những cơn đau nhức xương khớp dai dẳng.

Bên cạnh việc vận động, việc kiểm soát cơn thèm ăn vặt chốn công sở cũng đóng vai trò quyết định. Những lúc mệt mỏi, thay vì tìm đến đồ ngọt hay thức ăn nhanh dễ gây béo phì, hãy chuẩn bị cho mình những lát bưởi, cam, dưa hấu, táo hoặc một hũ sữa chua mát lành.

Đồng thời, việc bổ sung khoảng 2 lít nước lọc hoặc trà thảo mộc ấm mỗi ngày sẽ giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất tới 30%, bôi trơn các cơ quan và giữ cho đôi mắt luôn sáng khỏe.

Để đánh tan lớp mỡ thừa cứng đầu ở vùng bụng, nghệ thuật xoa bóp bấm huyệt và khí công là những liệu pháp tự nhiên vô cùng linh diệu. Việc kiên trì hít sâu hóp bụng, xoa vuốt nhẹ nhàng quanh rốn theo chiều kim đồng hồ mỗi ngày không chỉ kích thích hệ tiêu hóa làm việc trơn tru mà còn giúp định hình lại vùng eo thon gọn.

Kết hợp cùng các động tác yoga khí công như nằm ngửa gập người hay đưa tạ nhẹ ra sau đầu sẽ tác động trực tiếp vào cơ thành bụng, giải tỏa sự ứ trệ khí huyết vùng thắt lưng. “Chỉ cần sự kiên trì và đều đặn mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể lấy lại vóc dáng thon gọn cùng một cơ thể tràn đầy sức sống”, bác sĩ Vũ nói.