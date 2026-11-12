Rau bina (cải bó xôi) là loại rau xanh quen thuộc, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như xào tỏi với dầu ô liu, salad, trứng chiên hoặc mì Ý. Loại rau này còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin C, magie, sắt và vitamin B6.

Tuy nhiên, để sử dụng rau bina trong các món ăn, điều quan trọng là phải giữ được độ tươi sau khi mua về. Nếu bảo quản không đúng cách, lá rau có thể nhanh chóng bị dập, héo hoặc trở nên nhớt. Theo chuyên gia, việc rửa sạch, làm khô và lựa chọn cách đóng gói phù hợp có thể giúp rau bina duy trì độ tươi trong khoảng một tuần.

Cách bảo quản rau bina tươi lâu, không bị nhớt và héo úa (Ảnh: Getty)

Cách bảo quản rau bina tươi lâu

Theo chuyên gia, trước khi bảo quản rau bina tươi, cần rửa rau thật kỹ để loại bỏ bụi bẩn và các tạp chất bám trên lá. Sau khi rửa, nên sử dụng dụng cụ quay rau để làm khô. Khi chắc chắn lá rau đã khô, có thể cho rau vào túi nilon có khóa kéo để bảo quản.

Một điểm đáng chú ý là không nên ép hết không khí ra khỏi túi như cách thường làm với một số loại thực phẩm khác. Theo chuyên gia, khi bảo quản rau bina, điều quan trọng là giữ không khí bên trong túi. Cách này giúp lá rau duy trì độ tươi và hạn chế tình trạng dập nát. Sau khi đóng gói, nên đặt túi rau vào ngăn đựng rau củ của tủ lạnh.

Rửa rau bina thế nào cho đúng cách?

Rau bina tươi có thể bám đất, cát hoặc những tạp chất nhỏ khó nhận thấy. Vì vậy, việc rửa rau đúng cách rất quan trọng. Tuy nhiên, không phải loại rau nào cũng cần rửa lại trước khi bảo quản.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), các loại rau đóng túi có ghi rõ đã được rửa sạch hoặc rửa ba lần không cần rửa lại. Việc rửa thêm thậm chí có thể làm tăng nguy cơ nhiễm chéo đối với rau đã được làm sạch.

Đối với rau bina tươi chưa được đóng gói và làm sạch sẵn, có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đổ nước lạnh vào một chiếc chậu lớn.

Bước 2: Cho rau bina vào, bảo đảm có đủ không gian để lá rau di chuyển tự do trong nước.

Bước 3: Nhẹ nhàng đảo rau trong nước để làm bong đất, cát và các tạp chất.

Bước 4: Đổ bỏ nước bẩn và tiếp tục rửa lại.

Bước 5: Chuyển rau sang dụng cụ quay rau để loại bỏ nước.

Theo chuyên gia, làm khô rau hoàn toàn sau khi rửa là bước đặc biệt quan trọng. Lượng nước còn đọng trên lá có thể khiến rau nhanh bị hư hỏng. Đó cũng là lý do dụng cụ quay rau được đánh giá là hiệu quả trong việc loại bỏ nước sau khi rửa.

Nếu không có dụng cụ quay rau, có thể sử dụng nhiều khăn giấy hoặc một chiếc khăn bếp sạch để làm khô. Cách thực hiện là bọc rau trong khăn, sau đó nhẹ nhàng ấn để thấm lượng nước còn sót lại. Nếu cần thiết, có thể thay khăn giấy hoặc sử dụng khăn sạch khác để tiếp tục thấm nước. Sau khi rau đã khô, cho vào túi nhựa và đặt trong ngăn đựng rau củ của tủ lạnh.

Rau bina tươi có thể bảo quản được bao lâu?

Theo chuyên gia, nếu được bảo quản đúng cách, rau bina tươi có thể giữ được khoảng một tuần. Tuy nhiên, thời gian bảo quản còn phụ thuộc vào tình trạng của rau. Khi lá bắt đầu bị dập hoặc héo, đó là dấu hiệu cho thấy rau không còn giữ được độ tươi ban đầu.

Một dấu hiệu khác cần chú ý là sự thay đổi màu sắc của lá. Rau bina tươi thường có màu xanh sáng, trong khi rau đã hỏng có thể chuyển sang màu xanh sẫm, xỉn và kém tươi. Vì vậy, bên cạnh việc bảo quản đúng cách, người dùng cũng cần quan sát tình trạng lá rau trước khi sử dụng để nhận biết những dấu hiệu hư hỏng.