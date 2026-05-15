中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cách dùng bột giặt đuổi chuột hiệu quả, tiết kiệm mà ít người biết

Thứ Sáu, 06:08, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dùng bột giặt để đuổi chuột là mẹo dân gian được nhiều gia đình áp dụng nhờ dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí. Với mùi hương khá nồng, bột giặt có thể khiến chuột khó chịu, hạn chế xuất hiện trong nhà, đặc biệt khi chúng mới xuất hiện ở một số khu vực nhất định.

Cách đuổi chuột bằng bột giặt

Mẹo đuổi chuột bằng bột giặt thường được thực hiện bằng cách pha với nước rồi xịt hoặc lau tại những nơi chuột thường xuyên di chuyển. Mùi hương đậm của bột giặt có thể làm chuột khó chịu, đồng thời khiến chúng mất dấu mùi quen thuộc trên đường đi.

Bạn có thể áp dụng một số cách sau:

Bột giặt pha với nước: Pha loãng bột giặt với nước rồi xịt hoặc lau ở những khu vực chuột thường xuất hiện. Cần lưu ý không xịt gần thực phẩm hoặc các dụng cụ ăn uống.

Bột giặt kết hợp tinh dầu bạc hà: Hòa bột giặt với nước, sau đó thêm vài giọt tinh dầu bạc hà rồi xịt tại các góc khuất. Tuy nhiên, nên sử dụng lượng vừa phải vì mùi có thể khá nồng.

cach dung bot giat duoi chuot hieu qua, tiet kiem ma it nguoi biet hinh anh 1
Dùng bột giặt để đuổi chuột là mẹo dân gian được nhiều gia đình áp dụng nhờ dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí

Bột giặt kết hợp bột ớt: Pha loãng bột giặt, thêm một lượng nhỏ bột ớt rồi đặt hoặc xịt tại nơi phù hợp. Khi áp dụng cách này, cần tránh để hỗn hợp dính vào mắt, da tay trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

Trong các phương pháp trên, cách pha bột giặt với nước được đánh giá là đơn giản và an toàn hơn nếu sử dụng đúng vị trí. Với tinh dầu bạc hà hoặc bột ớt, người dùng cần thận trọng hơn vì mùi mạnh có thể gây khó chịu cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những người nhạy cảm với mùi hương.

Vì sao bột giặt có thể giúp xua đuổi chuột?

Chuột thường dựa vào khứu giác để tìm thức ăn, xác định đường đi và quay lại những nơi quen thuộc. Khi xuất hiện mùi bột giặt quá nồng, chúng có thể bị mất dấu mùi hoặc cảm thấy không an toàn nên hạn chế quay lại. Vì vậy, nhiều người thường dùng bột giặt để lau sàn, xịt vào góc khuất hoặc rắc ở nơi chuột hay xuất hiện.

Tuy nhiên, hiệu quả của cách này còn phụ thuộc vào số lượng chuột trong nhà. Nếu chỉ có vài con đi qua, bột giặt có thể giúp xua đuổi tạm thời. Nhưng nếu chuột đã làm tổ, có nguồn thức ăn ổn định hoặc nhiều lối ra vào, cần kết hợp thêm các biện pháp khác như dọn vệ sinh, bịt kín khe hở và loại bỏ nơi trú ẩn để xử lý hiệu quả hơn.

Lưu ý an toàn khi dùng bột giặt để đuổi chuột

Bột giặt là sản phẩm tẩy rửa nên cần sử dụng đúng cách, không nên rắc hoặc xịt tùy tiện trong nhà. Tránh dùng ở khu vực nấu ăn, nơi để thực phẩm và không để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi tiếp xúc. Đồng thời, không nên trộn bột giặt với các hóa chất tẩy rửa mạnh khác và cần rửa tay sạch sau khi xử lý.

Nếu phát hiện phân, nước tiểu chuột hoặc mùi hôi bất thường, nên đeo khẩu trang, găng tay khi dọn dẹp. Tránh quét khô vì có thể làm phát tán bụi bẩn hoặc virus Hanta, thay vào đó nên làm ẩm khu vực trước rồi lau sạch và bỏ rác vào túi kín.

Làm gì để chuột không quay lại sau khi dùng bột giặt?

Để ngăn chuột quay lại, cần xử lý nguyên nhân khiến chúng xuất hiện thay vì chỉ dựa vào bột giặt. Bạn nên đậy kín thùng rác, không để thức ăn thừa qua đêm, bảo quản thực phẩm trong hộp kín, kiểm tra và bịt các khe hở quanh nhà, đồng thời dọn dẹp những khu vực chứa đồ cũ, ít sử dụng. Khi không còn thức ăn và nơi trú ẩn, chuột sẽ khó quay trở lại.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: dùng bột giặt đuổi chuột cách đuổi chuột hiệu quả bột giặt giúp đuổi chuột
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tài xế chia sẻ mẹo chống chuột hiệu quả, tiết kiệm cho ô tô
Tài xế chia sẻ mẹo chống chuột hiệu quả, tiết kiệm cho ô tô

Dùng lưới quây, treo tinh dầu, mỡ trăn hoặc thậm chí buộc chùm lưỡi câu cá tại các khu vực chuột thường lui tới là những biện pháp đơn giản mà nhiều tài xế áp dụng để xua đuổi chuột khỏi xe.

Tài xế chia sẻ mẹo chống chuột hiệu quả, tiết kiệm cho ô tô

Tài xế chia sẻ mẹo chống chuột hiệu quả, tiết kiệm cho ô tô

Dùng lưới quây, treo tinh dầu, mỡ trăn hoặc thậm chí buộc chùm lưỡi câu cá tại các khu vực chuột thường lui tới là những biện pháp đơn giản mà nhiều tài xế áp dụng để xua đuổi chuột khỏi xe.

Không cần hóa chất: 9 cách đơn giản đuổi côn trùng khỏi nhà
Không cần hóa chất: 9 cách đơn giản đuổi côn trùng khỏi nhà

VOV.VN - Côn trùng, sâu bọ thường xuyên xuất hiện trong nhà gây nhiều phiền toái. Thay vì dùng hóa chất, nhiều gia đình lựa chọn các nguyên liệu tự nhiên để xua đuổi chúng, vừa an toàn cho sức khỏe, vừa thân thiện với môi trường.

Không cần hóa chất: 9 cách đơn giản đuổi côn trùng khỏi nhà

Không cần hóa chất: 9 cách đơn giản đuổi côn trùng khỏi nhà

VOV.VN - Côn trùng, sâu bọ thường xuyên xuất hiện trong nhà gây nhiều phiền toái. Thay vì dùng hóa chất, nhiều gia đình lựa chọn các nguyên liệu tự nhiên để xua đuổi chúng, vừa an toàn cho sức khỏe, vừa thân thiện với môi trường.

Mẹo đuổi muỗi và côn trùng bằng cách nhỏ một giọt dầu gió vào hành tây
Mẹo đuổi muỗi và côn trùng bằng cách nhỏ một giọt dầu gió vào hành tây

VOV.VN - Bạn có thể tự chế một chiếc túi đuổi muỗi với hành tây và dầu gió, nó không chỉ giúp bạn thoát được lũ muỗi mà còn xua nhiều loại côn trùng khác rất hiệu quả.

Mẹo đuổi muỗi và côn trùng bằng cách nhỏ một giọt dầu gió vào hành tây

Mẹo đuổi muỗi và côn trùng bằng cách nhỏ một giọt dầu gió vào hành tây

VOV.VN - Bạn có thể tự chế một chiếc túi đuổi muỗi với hành tây và dầu gió, nó không chỉ giúp bạn thoát được lũ muỗi mà còn xua nhiều loại côn trùng khác rất hiệu quả.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản