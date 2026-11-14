Cách xử trí khi bị viêm nhiễm sau quan hệ tình dục không an toàn

VOV.VN - Một lần trót quan hệ không an toàn, người đàn ông bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Dù đã đến bệnh viện khám và điều trị, bệnh nhân vẫn còn nhiều băn khoăn. Ths. BSCKII Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người vợ phân vân không biết có nên kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm hay không. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người mẹ lo lắng khi con dâu bị rối loạn đông máu, không biết việc con dâu mang thai và sinh nở có gây nguy hiểm hay không. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Cô gái trẻ trong câu chuyện phân vân không biết có nên bắt đầu mối tình với người bạn trai quen qua mạng. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.