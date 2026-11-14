Thứ Bảy, 10:00, 14/11/2026

Cách xử trí khi bị viêm nhiễm sau quan hệ tình dục không an toàn

VOV.VN - Một lần trót quan hệ không an toàn, người đàn ông bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Dù đã đến bệnh viện khám và điều trị, bệnh nhân vẫn còn nhiều băn khoăn. Ths. BSCKII Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.