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Camera phòng ngủ "bắt" được chồng ngoại tình 80 lần, tòa không coi là chứng cứ

Thứ Ba, 08:22, 10/11/2026
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VOV.VN - Vợ lắp camera trong phòng ngủ và ghi lại cảnh chồng ngoại tình hơn 80 lần trong 3 tháng, nhưng tòa không chấp nhận đây là bằng chứng vì vấn đề quyền riêng tư.

 

Một người phụ nữ họ Ngô ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nghi ngờ chồng mình ngoại tình nên đã bí mật lắp đặt camera giám sát trong phòng ngủ. Trong vòng ba tháng, cô đã hơn 80 lần ghi lại được cảnh chồng mình có hành động thân mật với nhiều người phụ nữ khác nhau.

Sau đó, cô Ngô sử dụng các đoạn phim giám sát cùng tài liệu tổng hợp được làm bằng chứng trong vụ kiện ly hôn. Tuy nhiên, tòa án sơ thẩm cho rằng phương thức thu thập bằng chứng của cô xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư, trái với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, nên đã bác bỏ các bằng chứng đó.

camera phong ngu bat duoc chong ngoai tinh 80 lan, toa khong coi la chung cu hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Theo Dahe Daily, hồ sơ tòa án cho biết cô Ngô kết hôn với người đàn ông họ Hà đã nhiều năm. Gần đây, cô phát hiện chồng mình ngoại tình, thậm chí còn đưa những người phụ nữ khác về nhà. Cô lắp đặt một camera giám sát giấu trong ổ cắm điện tại phòng ngủ để thu thập thêm bằng chứng. Kết quả là chỉ trong vòng ba tháng, người vợ đã ghi lại được cảnh chồng mình đưa nhiều người phụ nữ khác về nhà khi cô vắng mặt, với hơn 80 lần có các cử chỉ thân mật như ôm ấp hoặc hôn nhau.

Sau khi tập hợp các đoạn phim giám sát, cô Ngô lập một bảng chi tiết về thời điểm chồng gặp gỡ phụ nữ khác, các hành vi thân mật (nếu có) và giao dịch tiền bạc đáng ngờ. Sau đó, cô đệ đơn ly hôn.

Còn anh Hà nói rằng những người phụ nữ đó chỉ đến để cung cấp dịch vụ massage và khẳng định mình không hề ngoại tình.

Tòa án sơ thẩm chỉ ra rằng, vợ chồng có quyền kỳ vọng vào sự trung thực và lòng chung thủy trong hôn nhân, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc quyền riêng tư của một bên có thể bị tước bỏ hoặc hạn chế một cách tùy tiện. Việc cô Ngô lắp đặt camera trong phòng ngủ để bí mật theo dõi và ghi hình liên tục, không chọn lọc... đã vượt quá giới hạn hợp lý, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, đồng thời không đáp ứng được yêu cầu pháp lý về tính “tương xứng”.

Bản án cũng viện dẫn các quy định pháp luật về tố tụng dân sự, nhấn mạnh rằng bất kỳ tài liệu nào thu thập được thông qua các phương thức xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, vi phạm các điều cấm của pháp luật, hoặc đi ngược lại trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, đều không được sử dụng làm chứng cứ pháp lý để xác định các tình tiết của vụ án.

Do đó, tòa án quyết định không chấp nhận các video giám sát và ảnh chụp màn hình do cô Ngô cung cấp, đồng thời không thể sử dụng chúng để xác định anh Hà có lỗi về mặt pháp lý trong cuộc hôn nhân.

Cô Ngô tuyên bố không chấp nhận phán quyết của tòa sơ thẩm và đã nộp đơn kháng cáo. Vụ án này liên quan đến ranh giới của quyền riêng tư trong hôn nhân và tính hợp pháp của việc thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự; phiên tòa phúc thẩm dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối tháng 11.

Ngọc Minh/VTC News
Nguồn: Sohu
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