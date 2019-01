Cận Tết, đồ trang trí biểu tượng về lợn phủ kín phố Hàng Mã

“Đến hẹn lại lên”, cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, phố Hàng Mã (Hà Nội) lại trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người. Đây không chỉ là nơi để mua sắm mà còn là nơi để vui chơi, hòa mình vào không gian đậm chất Tết với sắc màu rực rỡ của các món đồ trang trí. Sắc đỏ của các sản phẩm trang trí Tết ngập tràn trên phố Hàng Mã. Đèn lồng giấy đủ màu sắc khiến không gian trên phố Hàng Mã càng trở nên rực rỡ. Năm nay, thị trường đồ trang trí Tết rất đa dạng và phong phú. Theo ghi nhận ở phố Hàng Mã, các món đồ liên quan đến con lợn – con vật biểu tượng năm 2019 Kỷ Hợi được bày bán nhiều hơn cả và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Những hình dán trang trí đầy màu sắc với hình con lợn tượng trưng cho sự an nhàn, sung túc trong năm mới. Các phong bao lì xì may mắn là thứ không thể thiếu khi Tết đến xuân về. Giá của những phong bao lì xì in hình con lợn thường dao động từ 10.000 – 15.000 đồng/10 chiếc. Tranh Đông Hồ đàn lợn ăn cây ráy, hay đàn lợn âm dương luôn thu hút người mua. Lợn đất được bán với giá dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/con tùy kích cỡ. Bên cạnh lợn đất, những con lợn bông cũng được nhiều người chọn mua trong dịp Tết Kỷ Hợi. Nhiều sản phẩm sang trọng cũng được thiết kế, lấy ý tưởng từ hình ảnh con lợn. Bóng bay với hình con lợn ngộ nghĩnh rất được trẻ em yêu thích. Ngoài các món đồ trang trí Tết, đồ lễ dịp Ông Công Ông Táo cũng được bày bán với số lượng không nhiều. Các món đồ trang trí được người mua lựa chọn kỹ càng. Nhiều phụ huynh đã tranh thủ thời gian đưa trẻ đi chơi và mua sắm. Không chỉ thu hút người dân đến mua sắm, mà nhiều khách du lịch quốc tế cũng tới đây để tận hưởng không khí Tết truyền thống ở Việt Nam đang cận kề.

