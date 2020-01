Cầu an đầu năm: Dân không ngồi lòng đường, đeo khẩu trang phòng corona

Theo Trung tá Bùi Xuân Bảo- Phó Trưởng Công an phường Thịnh Quang, chùa Phúc Khánh là nơi đón đông đảo nhân dân và Phật tử về dự lễ cầu an. Năm nay, chính quyền 2 phường Thịnh Quang và Ngã Tư Sở cùng nhà chùa đã có những thay đổi trong việc tổ chức lễ cầu an bằng cách không tổ chức lễ cầu an trong 1 ngày mà chia ra các ngày, công tác an ninh được chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống trộm cắp tài sản của người đi lễ, đảm bảo sự trang nghiêm, đúng nghĩa của lễ cầu an. Lực lượng công an tích cực hướng dẫn người dân đi lễ, sắp xếp các bãi trông xe miễn phí, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Bà con nhân dân cũng có ý thức tốt, góp phần cho buổi lễ thành công.