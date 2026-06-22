Cậu nhỏ bị cong có ảnh hưởng tới "chuyện ấy"?

VOV.VN - Cậu nhỏ bị cong tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Trung ương chia sẻ những lưu ý liên quan đến bệnh lý này.
VOV.VN - Cuộc đời thật muôn nỗi éo le, U60 tuổi, bao người được hưởng cuộc sống đầm ấm bên gia đình còn tôi phải ngậm đắng, nuốt cay khi phát hiện chồng ngoại tình với em dâu trong khi em trai tôi đi làm xa. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người vợ đang phải chịu tủi hổ.
VOV.VN - Lấy nhau gần 10 năm, cuộc sống hai vợ chồng cứ bình lặng, tôi cảm thấy chán nản. Bây giờ có nên tiếp tục cuộc sống này hay ly hôn? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người đàn ông.
VOV.VN - Theo quan niệm dân gian, sáng mùng 5/5 Âm lịch, mọi người không nên đặt chân xuống đất ngay sau khi thức dậy mà phải súc miệng, ăn cơm rượu nếp và hoa quả trước. Đây là một trong những kiêng kỵ thú vị được lưu truyền trong ngày Tết Đoan Ngọ.