Cậu nhỏ bị cong có ảnh hưởng tới "chuyện ấy"?

Vợ cay đắng khi biết chồng ngoại tình với em dâu khi em trai đi làm ăn xa

VOV.VN - Cuộc đời thật muôn nỗi éo le, U60 tuổi, bao người được hưởng cuộc sống đầm ấm bên gia đình còn tôi phải ngậm đắng, nuốt cay khi phát hiện chồng ngoại tình với em dâu trong khi em trai tôi đi làm xa. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người vợ đang phải chịu tủi hổ.