English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cậu nhỏ bị cong có ảnh hưởng tới "chuyện ấy"?
Thứ Hai, 15:00, 22/06/2026

Cậu nhỏ bị cong có ảnh hưởng tới "chuyện ấy"?

VOV.VN - Cậu nhỏ bị cong tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Trung ương chia sẻ những lưu ý liên quan đến bệnh lý này.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV2
Podcast liên quan
Vợ cay đắng khi biết chồng ngoại tình với em dâu khi em trai đi làm ăn xa
Vợ cay đắng khi biết chồng ngoại tình với em dâu khi em trai đi làm ăn xa

VOV.VN - Cuộc đời thật muôn nỗi éo le, U60 tuổi, bao người được hưởng cuộc sống đầm ấm bên gia đình còn tôi phải ngậm đắng, nuốt cay khi phát hiện chồng ngoại tình với em dâu trong khi em trai tôi đi làm xa. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người vợ đang phải chịu tủi hổ.

Cuộc sống hôn nhân cứ bình lặng, tôi muốn ly hôn
Cuộc sống hôn nhân cứ bình lặng, tôi muốn ly hôn

VOV.VN - Lấy nhau gần 10 năm, cuộc sống hai vợ chồng cứ bình lặng, tôi cảm thấy chán nản. Bây giờ có nên tiếp tục cuộc sống này hay ly hôn? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người đàn ông.

Ngày Tết Đoan Ngọ, người xưa đặc biệt kiêng một việc ngay sau khi ngủ dậy
Ngày Tết Đoan Ngọ, người xưa đặc biệt kiêng một việc ngay sau khi ngủ dậy

VOV.VN - Theo quan niệm dân gian, sáng mùng 5/5 Âm lịch, mọi người không nên đặt chân xuống đất ngay sau khi thức dậy mà phải súc miệng, ăn cơm rượu nếp và hoa quả trước. Đây là một trong những kiêng kỵ thú vị được lưu truyền trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Nghe nhiều

Nghị quyết 10: Chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng dòng vốn FDI
Nghị quyết 10: Chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng dòng vốn FDI
Loạt ngân hàng hạ lãi suất: Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt
Loạt ngân hàng hạ lãi suất: Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt
Quay phim, phát tán clip bạo lực học đường có thể gây ra "bạo lực kép"?
Quay phim, phát tán clip bạo lực học đường có thể gây ra "bạo lực kép"?
Việt Nam nằm trong top tiềm năng dịch vụ quản lý tài sản người giàu
Việt Nam nằm trong top tiềm năng dịch vụ quản lý tài sản người giàu
Cần chính sách hỗ trợ đủ mạnh để tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cần chính sách hỗ trợ đủ mạnh để tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa