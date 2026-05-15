Chạm mặt người cũ trong ngày ra mắt gia đình chồng sắp cưới

Thứ Sáu, 06:39, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ "định mệnh" cho đến khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Ngày ra mắt họ hàng, đại gia đình chồng sắp cưới tôi lặng người khi chạm mặt người yêu cũ, hơn nữa đó còn là em họ của chồng sắp cưới.

Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau hơn một năm, gia đình 2 bên cũng đã gặp mặt nói chuyện người lớn, định sẵn ngày cưới. Mới đây nhà anh có đám giỗ ông nội, anh mời tôi về ăn giỗ và cũng là dịp để ra mắt họ hàng nội tộc.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, mọi người trong gia đình anh đều quý mến và đón nhận tôi nồng hậu. Cho đến khi một người trẻ tuổi bước vào nhà, anh hồ hởi kéo tay tôi lại giới thiệu, đây là em họ anh. Giây phút ấy, tôi như ngừng thở, không ai khác, đó chính là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi từng có hai năm yêu nhau say đắm hồi đại học trước khi anh đi du học nước ngoài.

Cái nhìn của người yêu cũ xoáy sâu vào tôi, đầy kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh chóng, anh lấy lại vẻ bình thản. Chúng tôi gật đầu chào nhau như những người xa lạ.

Suốt bữa cơm hôm đó, tôi như ngồi trên đống lửa. Chồng sắp cưới vô tư kể cho tôi nghe về những kỷ niệm tuổi thơ giữa anh và em họ, còn em họ anh thì thỉnh thoảng lại phụ họa vào, tuyệt nhiên không một lần nhắc lại chuyện cũ hay để lộ bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chúng tôi từng quen biết. 

Mấy ngày nay, tôi không thể ngủ yên. Tôi lo sợ không biết nên nói với anh thế nào. Có lẽ anh sẽ rất khó chấp nhận khi biết em họ thân thiết và vợ sắp cưới từng yêu nhau. Tôi chỉ sợ nói ra sẽ đánh mất anh, nhưng nếu để trong lòng tôi thực sự khó chịu.

Tôi muốn ly hôn vợ ở tuổi 60...

VOV.VN - Tôi đã ngoài 60 tuổi. Vợ tôi suốt 10 năm nay đi trông cháu, chỉ về nhà khi dịp lễ, tết, giỗ... Tôi ở tình trạng có vợ cũng như không. Có nên chia tay để chấm dứt tình trạng này? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối khúc mắc của nhân vật.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Tag: người yêu cũ chồng sắp cưới ra mắt nhà chồng
Chuyện chị dâu em chồng: Không máu mủ, liệu có thể yêu thương?
VOV.VN - “Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”, chỉ cần một câu nói thiếu tế nhị của chị dâu cũng có thể làm em chồng khó chịu. Quan hệ chị dâu - em chồng khó bền chặt như chị em gái.

Rủ người yêu đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, anh lại cho rằng tôi không tin tưởng
VOV.VN - Tôi cứ ngỡ việc khám sức khỏe tiền hôn nhân là sự chuẩn bị văn minh cho tương lai, nhưng phản ứng gay gắt của người yêu khiến tôi bàng hoàng.

Có ai đã hoàn toàn đổi nghề sau 40 tuổi chưa?
VOV.VN - Ai cũng mong muốn có được công việc phù hợp với bản thân, nếu có thể gắn bó trong thời gian dài lại càng tốt. Tuy nhiên khi đi mãi trên một con đường, có những người chợt nhận ra, mình không phù hợp với công việc. Cùng chuyên gia tâm lý Đinh Thị Hương Giang chia sẻ về chủ đề này.

