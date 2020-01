Chọn người xông đất năm Canh Tý 2020 phải nắm rõ những điều này

Theo sách “100 điều nên biết về phong tục Việt Nam”, xông đất là người đầu tiên bước vào nhà sau giao thừa.



Xông đất là một trong những nét đẹp trong văn hóa của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về. Người Việt quan niệm nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, may mắn ngày đầu năm, cả năm sẽ thuận lợi.

Chọn tuổi xông đất thường phải kết hợp so sánh các yếu tố hợp về can - chi, giữa Thái Tuế với người đến xông đất và gia chủ, tùy theo yêu cầu cụ thể. Theo quan niệm tín ngưỡng của người Việt, chọn người xông đất phải dựa vào hàng chi, hàng can, hợp quan, hợp tài, hợp ấn, hợp phúc…

Người xông đất năm 2020 Canh Tý phải hợp tuổi. (ảnh minh hoạ- Kiến thức)

Chọn người xông nhà năm 2020 phải là người hiền lành. Họ chính là những người tốt tính, vui vẻ, khoan dung độ lượng, biết trước biết sau, vui vẻ hòa đồng... Và họ sẽ mang những điều này đến cho gia đình bạn trong suốt cả năm.

Người xông nhà không được là người khó tính. Nếu người khó tính, kỹ tính đến xông nhà trong dịp năm mới, thì rất có thể họ sẽ mang theo những khó khăn về công việc, về các mối quan hệ cho cuộc sống của gia đình bạn.

Người xông đất năm 2020 Canh Tý phải hợp tuổi. Đây là những người hợp cả về Thiên Can và Địa Chi với chủ nhà để mang đến những phước lộc cho năm mới. Người này cũng phải hợp mệnh với gia chủ. Người đến xông nhà phải có ngũ hành bản mệnh tương sinh hoặc tương hỗ với gia chủ. Có như vậy thì vạn sự năm 2020 với được hanh thông, thuận lợi.

Khi chọn tuổi xông đất năm 2020 thì không được chọn người mà gia đình có tang hoặc làm ăn thua lỗ, tài vận không tốt trong năm cũ 2019.

Mỗi gia chủ có tuổi khác nhau sẽ hợp với tuổi xông đất khác nhau, nên bạn hãy có sự lựa chọn cho riêng mình để có kết quả tốt nhất./.