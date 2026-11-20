Điều khiến tôi tức giận không chỉ là chuyện tài sản, mà còn là cảm giác mình hoàn toàn đứng ngoài những quyết định quan trọng của chồng, và cảm giác bị anh đề phòng như phòng trộm.

Tôi 29 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần hai năm mới quyết định kết hôn. Cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập không quá chênh lệch. Tôi làm nhân viên kinh doanh, mỗi tháng kiếm khoảng 25 triệu đồng, còn chồng làm trong lĩnh vực công nghệ, thu nhập khoảng 35-40 triệu đồng.

Tôi sốc và tổn thương khi biết chồng âm thầm nhờ chị gái đứng tên nhà đất, giữ tiền tiết kiệm. (Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Trước khi cưới, tôi biết chồng rất thân thiết với chị gái. Chị hơn anh 8 tuổi, đã lập gia đình và có hai con. Chồng tôi thường kể rằng ngày nhỏ, bố mẹ bận làm ăn, chị gái gần như thay mẹ chăm sóc, lo lắng cho anh. Khi anh đi học, đi làm xa, chị cũng là người thường xuyên hỗ trợ, động viên.

Mới đây, trong lúc nói về kế hoạch tiết kiệm mua nhà, tôi hỏi chồng đang có bao nhiêu tiền tích lũy. Anh trả lời qua loa, nói rằng tiền vẫn đang được gửi tiết kiệm và đầu tư. Tôi đề nghị hai đứa lập kế hoạch tài chính chung, mỗi tháng trích một khoản thu nhập để dành cho mục tiêu mua nhà. Chồng không phản đối nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Tôi bắt đầu thấy lạ khi anh không muốn cho biết cụ thể số tiền mình đang có.

Một lần, tình cờ nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại chồng, tôi mới biết tiền tiết kiệm của anh đã được chuyển cho chị gái giữ từ lâu. Khi cần chi khoản lớn, anh nhắn chị chuyển lại.

Tôi hỏi thẳng thì anh thừa nhận, nói rằng lâu nay vẫn thế; chị gái có kinh nghiệm quản lý tiền bạc, anh thì bận công việc nên cứ để chị giữ hộ cho yên tâm. Anh không thấy chuyện này có gì bất ổn hay cần phải thay đổi.

Tôi cố gắng bình tĩnh, tự nhủ có thể đây chỉ là thói quen cũ của chồng. Rồi tôi sốc hơn khi tôi biết căn nhà đất anh mua trước khi cưới cũng đứng tên chị gái. Tôi hỏi tại sao làm như vậy, chồng giải thích rằng lúc mua nhà, chị hỗ trợ anh nhiều việc, từ tìm hiểu giấy tờ đến giao dịch, anh tin tưởng nên để chị đứng tên giúp cho tiện, giữa hai chị em không có chuyện tính toán, tài sản ấy thực chất vẫn là của anh.

Tôi hỏi tại sao anh chưa từng kể với tôi, nhà được mua khi sắp cưới, vậy mà anh cũng chẳng hề đề cập. Anh nói đó là chuyện riêng trước khi kết hôn, không có gì phải kể chi tiết.

Tôi thực sự không biết phải phản ứng thế nào. Nếu chỉ là vài khoản tiền tiết kiệm nhờ chị giữ hộ, có lẽ tôi còn có thể hiểu được. Nhưng nhà đất là tài sản có giá trị lớn, việc đứng tên người khác không đơn giản chỉ là chuyện tin tưởng hay tình cảm gia đình. Nếu một ngày hai chị em mâu thuẫn rồi phát sinh tranh chấp tài sản, hoặc chị gặp biến cố tài chính, căn nhà đó sẽ được giải quyết thế nào? Nếu chị không thừa nhận chỉ đứng tên hộ thì chồng tôi lấy gì chứng minh quyền sở hữu?

Điều khiến tôi buồn hơn cả là chồng không hề nghĩ chuyện này cần được chia sẻ với vợ. Anh tin chị gái ruột thịt không có gì dai, nhưng sự giấu giếm cho thấy anh chưa thực sự coi tôi là người nhà. Tôi thậm chí nghĩ anh để chị đứng tên nhà, giữ tiền là để đề phòng tôi.

Đã là vợ chồng thì phải coi nhau là người thân nhất, quan trọng nhất, phải “cùng phe”, có cùng mục tiêu cuộc sống, vậy thì chuyện tiền bạc, tài sản cũng phải minh bạch và cùng quản lý chứ. Trước đây anh gửi chị cũng được, nhưng đã có vợ rồi thì sao chẳng những không thu về mà còn giấu tôi?

Thật sự rất đau khi vừa cưới nhau đã phát hiện bạn đời của mình xây dựng một hệ thống tài chính riêng với chị gái, còn bản thân tôi hoàn toàn không có vị trí trong đó. Tôi nên làm gì đây?