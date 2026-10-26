Có phải cứ đến tuổi trưởng thành, nam giới sẽ biết về tình dục?

VOV.VN - Nhiều anh nam giới cảm thấy áp lực khi luôn phải thể hiện bản lĩnh phái mạnh trước nửa kia của mình. Không chỉ độ dẻo dai, kỹ năng thuần thục mà các anh sẽ phải là người dẫn dắt giỏi giúp chị em lên đỉnh…
VOV.VN - Nam giới sau 30 tuổi, testosterone sẽ giảm 1%/năm. Sau 40 tuổi bắt đầu có những triệu chứng của giảm testosterone như cảm thấy mệt mỏi, bụng to lên rồi rối loạn chuyển hóa và khả năng tình dục. Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giải thích rõ hơn về chủ đề này.
VOV.VN - Sống với nhau nhiều năm, cũng lên tuổi ông bà thì chồng tôi cặp bồ với một người phụ nữ hơn 4 tuổi. Từ đó anh về đòi ly hôn, tôi nên xử lý thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người phụ nữ.
VOV.VN - Dưới đây là một số lời khuyên khác giúp bạn đối phó với những căng thẳng khi làm mẹ đơn thân.