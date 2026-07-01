Thứ Tư, 10:00, 01/07/2026

Con gái rối loạn kinh nguyệt do áp lực thi chuyển cấp, gia đình nên xử lý sao?

VOV.VN - Con gái tôi vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10. Từ đó là cháu bị mất kinh dù đã dậy thì và có kinh nguyệt duy trì đều đặn 2 năm trước. Nên cho con uống gì để điều hòa lại? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và tâm sự giúp giải tỏa bớt lo lắng cho người mẹ.