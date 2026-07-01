Con gái rối loạn kinh nguyệt do áp lực thi chuyển cấp, gia đình nên xử lý sao?

VOV.VN - Con gái tôi vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10. Từ đó là cháu bị mất kinh dù đã dậy thì và có kinh nguyệt duy trì đều đặn 2 năm trước. Nên cho con uống gì để điều hòa lại? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và tâm sự giúp giải tỏa bớt lo lắng cho người mẹ.
VOV.VN - Tôi năm nay 75 tuổi. Thế nhưng mỗi lần làm "chuyện ấy" xong là thở không ra hơi. Không biết tôi có nên bỏ hẳn việc này hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi có 2 con đang ở độ tuổi cấp 2 và cấp 3. Tôi muốn cho con tiêm phòng HPV. Thấy người ta bảo tiêm sớm là tốt. Không biết tôi đã nên đưa cháu đi tiêm luôn chưa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Nồi nhôm là vật dụng phổ biến trong nhiều gia đình nhờ giá rẻ, nhẹ và dẫn nhiệt tốt. Tuy nhiên, trước sự đa dạng của các loại nồi hiện đại, nhiều người vẫn băn khoăn liệu nồi nhôm có an toàn cho sức khỏe và cần sử dụng như thế nào để hạn chế rủi ro.