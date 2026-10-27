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Cụ bà 90 tuổi rèn luyện sức khỏe để vơi nỗi buồn sau khi chồng qua đời

Thứ Ba, 11:58, 27/10/2026
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VOV.VN - Cụ bà 90 tuổi Margie Hennesy tại Mỹ tập thể thao mỗi ngày, rèn luyện sức khỏe thậm chí còn tham gia thi để vượt qua nỗi buồn sau khi người chồng gắn bó 62 năm qua đời.

“Bạn không bao giờ quá già để trở nên khỏe mạnh hơn hay khám phá xem giới hạn của bản thân nằm ở đâu”,cụ bà Margie Hennesy (90 tuổi) sinh sống tại bang Texas, Mỹ chia sẻ.

Bà Margie tập gym hàng ngày và hiện đang chuẩn bị tham gia một giải đấu thể thao quy mô. Dù vẫn luôn là người năng động nhưng bà chỉ bắt đầu rèn luyện thể lực từ năm 83 tuổi, sau cái chết của người chồng đã gắn bó suốt 62 năm.

“Lúc chồng qua đời, tôi cần phải quyết định xem mình sẽ làm gì với phần đời còn lại. Tôi có thể gục ngã trước sự mất mát to lớn này. Hoặc tôi có thể tiến về phía trước và gánh vác một số trách nhiệm của ông ấy. Tôi đã chọn cách thứ hai. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu tự cắt cỏ, vác những bao phân bón nặng quanh sân và quán xuyến việc nhà”, bà Margie nói.

Bà chia sẻ thêm: “Mọi người bảo tôi nên thuê người làm để tránh bị thương, nhưng sự thật là tôi thích làm những việc đó. Tôi cảm thấy mình khỏe mạnh, dẻo dai và cảm giác tự tay giải quyết công việc mang lại nguồn năng lượng rất lớn. Sự tự lập đó đã trở thành lối sống của tôi trong nhiều năm tiếp theo”.

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Từ khi chồng qua đời, cụ bà 90 tuổi chăm chỉ rèn luyện thể lực để có thể vượt qua nỗi buồn. (Ảnh: Woman Heathy)

Bà Margie kể rằng sau sinh nhật tuổi 90 vào đầu năm nay, con dâu Becky Hennesy, một vận động viên thể hình đã khuyến khích bà nâng tầm rèn luyện sau khi chứng kiến bà thản nhiên nhấc bổng bao phân bón nặng khoảng 18kg.

Bà Margie cho biết Becky đã đề nghị hai mẹ con cùng đăng ký tham gia Hyrox, một giải đấu thể lực khắc nghiệt kết hợp giữa 8km chạy bộ và 8 phần thi thể lực khác nhau. Dù chưa từng nghe đến giải đấu này trước đó, nhưng vốn là người luôn thích chinh phục thử thách, bà đã gật đầu nhận lời ngay lập tức.

Chỉ trong vài ngày sau khi đăng ký, bà Margie luôn có mặt tại phòng tập. “Tôi từng tập tạ chút ít hồi những năm 30, 40 tuổi nên nhìn chung không lạ lẫm với phòng gym, nhưng tôi biết mình vẫn còn rất nhiều điều phải học”, bà nói.

Bà Margie cho biết mỗi buổi tập của bà kéo dài từ 60 - 90 phút, bắt đầu bằng 15 phút đi bộ trên máy để khởi động. Hiện tại, bà có thể đẩy tạ nặng hơn 90kg, hơn nhiều so với mức lúc bắt đầu chỉ 27kg.

Bên cạnh việc tập thể hình, bà đi bộ từ 6 - 13km, kết hợp với những nhịp chạy xen kẽ trong 3 ngày/tuần. Về chế độ dinh dưỡng, bà Margie không quá khắt khe nhưng chủ động hơn trong việc nạp đủ đạm. “Tôi cũng nhận thấy mình có nhiều năng lượng hơn khi ưu tiên các thực phẩm tươi, nguyên bản như trái cây, rau củ, các loại hạt”, bà cho biết, đồng thời nhấn mạnh mình không quá gò ép bản thân.

Bà Margie cũng chia sẻ những yếu tố giúp mình chăm chỉ luyện tập ở độ tuổi xưa nay hiếm là ý chí quyết tâm, sự ủng hộ từ gia đình và tư duy tích cực.

“Không phải lúc nào tôi cũng muốn đi tập, nhất là những ngày mệt mỏi hay đau nhức cơ. Thế nhưng, tôi không cần chờ có hứng mới xuất hiện ở phòng tập. Thay vào đó, tôi dựa vào quyết tâm muốn trở nên khỏe mạnh hơn bằng cách tự nhắc nhở bản thân rằng mỗi ngày là một cơ hội để tiến bộ”, bà nói thêm.

Hoàng Hà /VTC News
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