Cúng ông Công ông Táo cần lưu ý những gì?

Sau khi tiến hành lễ ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, việc dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân hương, làm lễ an vị…được rất nhiều các gia đình coi trọng. PGS.TS Phạm Ngọc Trung (nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ, sau khi cúng xong lễ ông Công ông Táo, các gia đình sẽ bắt đầu trang trí nhà cửa, treo tranh, quét dọn bàn thờ, bày biện của ngon vật lạ lên bàn thờ…để đón tài lộc, may mắn trong năm mới.

Ảnh minh họa. Ảnh: Gia Chính.

PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho biết, dọn dẹp bàn thờ trước giao thừa là việc rất quan trọng giúp mang tới luồng sinh khí mới. Theo đó, bàn thờ cần được lau chùi sạch sẽ, các đồ thờ cần rửa sạch và được bày biện lại ngay ngắn.

Cùng với đó, những đồ tế lễ trong năm cũ cũng phải thay bằng đồ tế lễ mới. Lưu ý, lau dọn bàn thờ buộc phải do gia chủ tiến hành. Việc lau dọn bàn thờ phải hết sức cẩn thận, thường là người đàn ông trụ cột trong gia đình thực hiện.

Theo PGS. TS Phạm Ngọc Trung, sau khi lau dọn bàn thờ, các gia đình nên tỉa bớt chân hương trong bát hương cho vơi bớt. Bởi sau 1 năm, chân hương đầy, việc tỉa bớt chân hương sẽ giúp bát hương trông gọn gàng, sạch sẽ hơn. Ngoài ra, nếu tro trong bát hương đầy thì cũng có thể gạt bớt đi.

“Tro trong bát hương có thể thay nhưng phần cốt (thường là đá quý, các kim loại quý như ngọc, thạch anh…) nên giữ nguyên trạng. Bởi, dân gian quan niệm, cốt trong bát hương là vật rất linh liêng nên không nên bỏ đi, trừ trường hợp đặc biệt mới phải thay. Bởi thế, phần cốt trong bát hương thường luôn được giữ nguyên trạng từ đời này sang đời khác”, PGS.TS Trung lưu ý.

Sau khi dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân hương thì các gia đình sẽ làm lễ an vị Táo quân, an vị Thần linh vào trưa hoặc chiều ngày 30 Tết. Sau đó, vào đêm 30 Tết, lễ cúng giao thừa sẽ được tiến hành cả ngoài trời và trong nhà. Bên cạnh đó, vào đêm 30 Tết, nhà cửa cũng phải được mở và sáng đèn nhằm đón sinh khí đất trời, qua đó đem lại may mắn cho các gia đình khi bước sang năm mới.

Cũng theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ, sau khi làm lễ cúng Ông Công Ông Táo, các gia đình nông thôn còn thường vẽ những cánh cung và mũi tên ở cửa ngõ quanh nhà bằng vôi bột. Việc này nhằm giúp vùng đất của các gia đình được trấn ải, tránh ma quỷ quấy nhiễu. Trong những ngày giáp Tết, mọi người cũng cần hạn chế cãi vã, xích mích, nên vui vẻ để đón Tết cùng những điều may mắn, tốt đẹp trong năm mới./.

