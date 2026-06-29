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Đà Nẵng chi hơn 40 tỷ đồng chăm lo đời sống, tinh thần người lao động

Thứ Hai, 21:03, 29/06/2026
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VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần người lao động với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Đây là thông tin được nêu ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chiều nay (29/6).


Trong 6 tháng qua, công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động được các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng triển khai hiệu quả với nhiều chương trình an sinh xã hội, giúp người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm gắn bó với công viêc. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức trao hàng ngàn suất quà tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình như “Chợ Tết Công đoàn”, “ Mái ấm công đoàn”, "Phiên chợ Công nhân”, “Cảm ơn người lao động”, “Chuyến xe Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn”, “Bữa cơm Công đoàn”… tiếp tục được duy trì đã giúp đỡ được nhiều đoàn viên, người lao động.

Da nang chi hon 40 ty dong cham lo doi song, tinh than nguoi lao dong hinh anh 1
Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng quà người lao động hoàn cảnh khó khăn

Các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng cũng đã triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ vay vốn cho đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn từ nguồn vốn ủy thác của UBND thành phố thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, người lao động thành phố.

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Phiên chợ công nhân lưu động, bán hàng giảm giá cho đoàn viên, người lao động và người dân thành phố Đà Nẵng

Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp Công đoàn đã giải ngân cho 675 đoàn viên vay vốn với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống và ổn định việc làm.

Da nang chi hon 40 ty dong cham lo doi song, tinh than nguoi lao dong hinh anh 3
Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao "Mái ấm công đoàn" hỗ trợ người lao động khó khăn về nhà ở

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: “Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các mô hình chăm lo cho đoàn viên người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết và Tháng công nhân 2026 đã thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động được thực hiện thường xuyên khi đoàn viên gặp khó khăn đột xuất. Chương trình hỗ trợ vay vốn, đến thời điểm này đã có 3 dự án vay vốn được phê duyệt và và được triển khai giải ngân được 2 dự án chỉ còn một dự án vốn quay vòng tiếp tục giải ngân”.

Tuyết Lê VOV-Miền Trung
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