Đầu bếp David Rocco: Tôi không thể dừng ăn vì ẩm thực Việt quá hấp dẫn

Đây là đêm tiệc đặc biệt do David Rocco chủ trì, diễn ra tối 11/6 tại Vinpearl Luxury Landmark 81, nơi anh lựa chọn làm bối cảnh để quay các tập mới nhất cho series truyền hình ăn khách David Rocco’s Dolce Vita.

40 thực khách tham dự “Dolce Vita giữa tầng mây” tổ chức tại Vinpearl Luxury Landmark 81 ngày 11/6 đã có một bữa tối đặc biệt. Trong âm nhạc mê hoặc của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, các vị khách được thưởng thức tinh hoa ẩm thực giao thoa Việt – Ý thực hiện bởi bếp trưởng lừng danh David Rocco và các đầu bếp giỏi nhất của khách sạn 5 sao Vinpeal Luxury Landmark 81.



“Thành phố Hồ Chí Minh là ‘trái tim’ của Đông Nam Á và tòa Landmark 81 chính là biểu tượng của một Việt Nam mới năng động và hiện đại. Đó là lý do, tôi chọn khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81 là bối cảnh chính cho show ẩm thực tại Việt Nam. Không gian sang trọng và đẳng cấp vượt trội của Landmark 81 hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của dịch vụ hoàn hảo với những món ăn đặc biệt, xứng với tầm vóc ‘đỉnh cao’ của tòa tháp”, David Rocco chia sẻ.



Từng đi nhiều quốc gia nhưng Việt Nam mang đến cho anh rất nhiều cảm hứng. Trong hơn 10 ngày lưu lại Vinpearl Luxury Landmark 81 và khám phá TP.Hồ Chí Minh, David Rocco cho biết đã được thưởng thức rất nhiều món ăn đặc trưng của người Việt. Anh gọi hóm hỉnh đó là "nỗi đau" vì các món quá ngon nên phải ăn quá nhiều và ăn quá say sưa. Đặc biệt hấp dẫn anh hơn cả là phở – món ăn “quốc hồn quốc túy” của Việt Nam.



Trong bữa tiệc giao lưu văn hóa Việt – Ý tối ngày 11/6, đích thân bếp trưởng nổi tiếng của series truyền hình ẩm thực phát sóng tại hơn 150 quốc gia - David Rocco’s Dolce Vita – đã phục vụ thực khách món “Phở David Rocco” độc nhất vô nhị, lấy cảm hứng từ phở truyền thống Việt Nam và món súp thời thơ ấu của mẹ anh. Giúp sức cho David Rocco là các bếp trưởng của Vinpearl Luxury Landmark 81, tác giả của món “Phở Chọc Trời” gây bão thời gian qua.



“Ẩm thực như một sự kết nối đa văn hóa, vì vậy tôi tâm niệm nấu món phở Việt Nam nhưng cho thêm một chút gia vị Ý cũng là một sự giao thoa đầy thú vị và khác biệt. Nhưng tôi tin rằng ẩm thực chỉ là cái cớ để mọi người gần nhau hơn”, David Rocco bộc bạch.

40 thực khách giới hạn tham gia đêm tiệc may mắn là những người duy nhất được thưởng thức món phở kết hợp đầy táo bạo giữa 2 nền ẩm thực Việt – Ý. Không khó để nhận ra những lát thịt bò Wagyu đắt nhất thế giới, đuôi bò Úc được tuyển lựa kỹ càng; sợi phở truyền thống của Việt Nam được thay thế bằng mì Orzo Pasta kết hợp cùng phô mai Parmigiano nổi tiếng của Ý; trong khi nước dùng – tinh túy nhất của món phở lại có vị ngọt thanh rất riêng, đậm đà và dậy mùi thơm khó cưỡng.



“Tôi rất ấn tượng với món phở do David Rocco thực hiện, sợi mì khác biệt hoàn toàn so với phở truyền thống, nước súp rất ngọt và hợp khẩu vị, còn thịt bò rất mềm và thơm. Cách ăn cũng khác hoàn toàn so với phở truyền thống khi dùng muỗng thay cho đũa. Có thể nói phở do Rocco biến tấu là sự giao thoa độc đáo không chỉ về ẩm thực mà còn là văn hoá giữa Việt Nam và Ý", ca sĩ Đoan Trang hào hứng chia sẻ.



Ca sĩ Đoan Trang cũng bày tỏ sự ấn tượng của bản thân khi tham dự đêm tiệc cùng David Rocco tại khách sạn cao nhất Đông Nam Á. Theo nữ ca sĩ, với không gian sang trọng, đẳng cấp và tầm nhìn độc đáo, Vinpearl Luxury Landmark 81 không chỉ là biểu tượng mới của TP.HCM mà còn là nơi giao thoa ẩm thực của Việt Nam và thế giới một cách rất riêng và đặc trưng.

Đêm tiệc “Dolce Vita giữa tầng mây” còn hấp dẫn thực khách bởi thực đơn đặc biệt hài hòa giữa 2 nền ẩm thực Việt Nam và Italy. Các nguyên liệu như cá, tôm, đùi heo muối, thịt bò Wagyu… đều được tuyển chọn, chế biến hết sức cầu kỳ, tỉ mỉ và bài trí đầy nghệ thuật.



Bên cạnh đó, thực khách còn được phục vụ hoàn toàn bằng các loại rượu vang thượng hạng của Ý như một chất xúc tác cho các món ăn thêm phần thăng hoa.

Thông qua sự kiện này, Vinpearl Luxury Landmark 81 một lần nữa khẳng định là điểm đến mới cho những sự kiện xứng tầm quốc tế về ẩm thực, văn hóa của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Qua đó, giới thiệu những tinh hoa của ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế cũng như đưa ẩm thực thế giới đến gần hơn với người Việt theo phong cách đẳng cấp và ở tầm cao hơn trong thưởng thức, trải nghiệm./.