Đau khổ tột cùng khi phát hiện vợ ngoại tình với trai trẻ khi làm ăn xa

VOV.VN - Người chồng đau khổ vì phát hiện vợ ngoại tình với trai trẻ trong khi đi công tác. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Ngô Minh Phượng sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - "Tự sướng" ở người cao tuổi diễn ra phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách thủ dâm an toàn. Nhiều tai nạn hy hữu xảy ra, vì sao vậy? Cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ về vấn đề này
VOV.VN - Vợ chồng là khi hạnh phúc cùng sẻ chia, gập ghềnh, gian khó vẫn nắm chặt tay nhau đi suốt chặng đường đời. Thế nhưng, khi chồng chìm trong vòng xoáy "đỏ đen", dù vợ có yêu thương đến đâu, đôi khi buông tay lại là lựa chọn cần thiết.
VOV.VN - Làm việc nhiều giờ với máy tính dễ khiến mắt khô, căng tức và mệt mỏi. Bên cạnh sử dụng sản phẩm hỗ trợ theo hướng dẫn y tế, một số bài tập cho mắt, massage nhẹ nhàng và điều chỉnh môi trường làm việc có thể giúp giảm cảm giác khó chịu.