Đau mỏi người sau khi quan hệ vợ chồng là dấu hiệu của bệnh?

VOV.VN - Người chồng lo lắng khi thường xuyên bị đau mỏi người sau khi quan hệ tình dục. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Khoái cảm thường là thước đo để đánh giá một cuộc làm tình. Nhưng theo một nghiên cứu năm 2021, đời sống tình dục có mỹ mãn hay không còn phụ thuộc vào những vỗ về, nâng niu khi hạ màn. Cùng bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội chia sẻ về vẫn đề này.
VOV.VN - Trước vợ chồng tôi rất thắm thiết chuyện phòng the nhưng thời gian gần đây bà ấy chẳng thiết tha gì cả. Mỗi lần chỉ là trả bài cho xong. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giúp nhân vật lý giải những thắc mắc về vấn đề của mình.
VOV.VN - Tâm lý liên tục thay đổi là một trong những biểu hiện của việc thiết hụt nội tiết tố nữ. Ngoài ra còn có nhiều vấn đề sức khỏe khác được bác sỹ chỉ ra.