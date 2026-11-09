Đếm carbohydrate giúp người bệnh tiểu đường kiểm soát đường huyết ra sao?

Theo nhóm Dinh dưỡng và Sức khỏe, Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), đếm carbohydrate, hay theo dõi lượng chất bột đường trong thực phẩm, là một cách xây dựng kế hoạch ăn uống giúp kiểm soát đường huyết. Với người sử dụng insulin, phương pháp này có thể hỗ trợ điều chỉnh liều insulin trong bữa ăn phù hợp với lượng carbohydrate tiêu thụ. Tuy nhiên, dù là một công cụ hữu ích, đếm carbohydrate có thể không phù hợp với tất cả mọi người.

Đếm carbohydrate là gì?

Đúng như tên gọi, đếm carbohydrate là cộng tổng lượng carbohydrate có trong những thực phẩm bạn ăn. Phương pháp này giúp dự đoán mức tăng đường huyết sau bữa ăn.

Để thực hiện, bạn cần biết lượng carbohydrate trong từng loại thực phẩm, kích thước mỗi khẩu phần và số khẩu phần sẽ ăn. Khi áp dụng phương pháp này, bạn sẽ sử dụng nhãn thực phẩm, bảng thông tin dinh dưỡng và các ứng dụng để theo dõi lượng carbohydrate tiêu thụ mỗi ngày.

Đếm carbohydrate giúp người bệnh tiểu đường theo dõi lượng chất bột đường trong bữa ăn, từ đó lựa chọn thực phẩm và kiểm soát đường huyết (Ảnh: ADA)

Nếu không có nhãn thực phẩm hoặc công thức ghi rõ tổng lượng carbohydrate tính bằng gam, bạn có thể tra cứu Cơ sở dữ liệu thành phần thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Đây là nguồn cung cấp thông tin dinh dưỡng của hàng nghìn loại thực phẩm, cho phép người dùng tìm kiếm và xác định lượng carbohydrate trong một khẩu phần.

Đếm carbohydrate có giống chế độ ăn ít carbohydrate?

Câu trả lời là không. Đếm carbohydrate là theo dõi lượng carbohydrate bạn tiêu thụ, còn chế độ ăn ít carbohydrate giới hạn lượng chất này trong ngày. Nếu đang theo chế độ ăn ít carbohydrate, bạn vẫn có thể dùng phương pháp đếm để theo dõi lượng nạp vào.

Theo chuyên gia, với người bệnh tiểu đường, việc biết lượng carbohydrate tiêu thụ và theo dõi đường huyết giúp đưa ra lựa chọn thực phẩm phù hợp. Tuy nhiên, cùng ăn một loại thực phẩm, mức thay đổi đường huyết của mỗi người có thể khác nhau.

Nếu nhận thấy đường huyết không diễn biến như dự kiến, bạn nên ghi lại thực phẩm đã ăn và các chỉ số đường huyết để theo dõi xu hướng. Những thông tin này giúp bạn lựa chọn thực phẩm phù hợp hơn, đồng thời là cơ sở hữu ích để trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng.

Cần lưu ý gì khi lựa chọn thực phẩm chứa carbohydrate?

Nên hạn chế các thực phẩm chứa carbohydrate có bổ sung đường, chẳng hạn trái cây đóng hộp ngâm trong siro đặc, vì chúng có thể khiến đường huyết tăng nhanh.

Trong khi đó, nhiều thực phẩm chứa carbohydrate như rau, các loại đậu, đậu Hà Lan, đậu lăng, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt còn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Theo chuyên gia, bổ sung đủ lượng chất xơ được khuyến nghị khoảng 25-38g mỗi ngày, có thể giúp giảm chỉ số HbA1c. Thực phẩm giàu chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, qua đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết và hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh.

Người bệnh tiểu đường nên ăn bao nhiêu carbohydrate?

Không có một tỷ lệ năng lượng lý tưởng từ carbohydrate, protein và chất béo phù hợp với tất cả người bệnh tiểu đường.

Kế hoạch ăn uống cần được xây dựng cùng chuyên gia dinh dưỡng, dựa trên sở thích, nhu cầu và mục tiêu sức khỏe của từng người.

Khi bắt đầu kế hoạch ăn uống mới, lượng carbohydrate mục tiêu có thể thấp hơn mức bạn thường ăn. Mục tiêu này được đặt ra nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và đạt các mục tiêu sức khỏe.

Đếm carbohydrate được thực hiện như thế nào?

Bước 1: Xác định lượng đang ăn và đặt mục tiêu phù hợp

Chuyên gia dinh dưỡng sẽ cùng bạn xác định lượng carbohydrate hiện đang tiêu thụ, sau đó đặt mục tiêu thực tế cho từng bữa chính và bữa phụ trong ngày.

Bạn sẽ hướng tới các mục tiêu này, sử dụng nhãn thực phẩm, bảng thông tin và các công cụ hỗ trợ để lựa chọn đồ ăn, thức uống, đồng thời theo dõi lượng carbohydrate nạp vào.

Bước 2: Theo dõi đường huyết trước và sau ăn

Kiểm tra đường huyết trước ăn và hai giờ sau ăn giúp bạn nhận biết các loại thực phẩm ảnh hưởng như thế nào đến đường huyết, đồng thời theo dõi xu hướng thay đổi.

Bước 3: Trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng khi cần hỗ trợ

Nếu cần hỗ trợ đếm carbohydrate, có câu hỏi về các chế độ ăn khác hoặc muốn xây dựng, điều chỉnh kế hoạch ăn uống, bạn nên trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng.