Đi qua bão giông, tôi tìm thấy người cha thực sự cho con mình

Thứ Sáu, 19:18, 27/03/2026
VOV.VN - Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tin vào đàn ông và tình yêu, thế rồi anh đến giúp tôi hiểu rằng thế nào là người đàn ông tốt thực sự, anh không chỉ làm chồng, mà còn là người cha đầy yêu thương và trách nhiệm của con gái tôi.

Tôi từng nghĩ trái tim mình đã khép cửa vĩnh viễn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 24 tuổi. Khi ấy, bước ra khỏi bóng tối của sự lừa dối, tài sản lớn nhất của tôi là bé Bống – đứa con gái chưa đầy hai tuổi và nỗi mặc cảm về danh xưng mẹ đơn thân. Tôi tự dựng lên một bức tường ngăn cách với thế giới, tin rằng chẳng có người đàn ông nào đủ bao dung để yêu thương một người phụ nữ “đã cũ” lại kèm theo con riêng.

Cho đến khi tôi gặp anh. Ngày anh ngỏ lời muốn cưới, tôi đã thẳng thắn từ chối. Anh không thề thốt, anh chỉ mỉm cười, cái nắm tay siết chặt như một lời cam kết thầm lặng rằng anh sẽ theo đuổi tôi đến cùng cho đến khi tôi hiểu được con người và tấm lòng của anh.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Sự nghi ngại trong tôi chỉ thực sự tan biến vào một đêm đông, khi Bống lên cơn sốt co giật. Giữa đêm vắng, anh cuống cuồng bế con chạy vào viện, gương mặt anh tái mét vì lo lắng còn hơn cả tôi. Suốt ba ngày nằm viện, anh thức trắng cùng tôi để dỗ dành, thay khăn chườm cho con. Hình ảnh người đàn ông cao lớn vụng về học cách pha sữa, kiên nhẫn đọc truyện tranh cho một đứa trẻ không cùng huyết thống đã khiến bức tường băng trong tôi sụp đổ hoàn toàn, đồng ý đi thêm bước nữa.

Từ khi yêu nhau đến khi về chung một nhà, anh không bao giờ nói “con riêng của em”, anh luôn gọi là “con gái chúng mình”. Anh tỉ mẩn dạy Bống tập xe đạp, có mặt trong mọi buổi họp phụ huynh và chưa bao giờ để con cảm thấy bị phân biệt đối xử khi chúng tôi có thêm thành viên mới. Sự bao dung của anh không chỉ chữa lành vết thương của tôi, mà còn thắp sáng tuổi thơ của con trẻ.

Giờ đây, nhìn Bống ríu rít gọi anh là bố và sà vào lòng anh sau mỗi giờ tan trường, tôi hiểu rằng mình đã đúng khi không từ bỏ niềm tin vào tình yêu. Hạnh phúc có thể đến muộn, có thể không trọn vẹn ở lần đầu tiên, nhưng nó luôn mỉm cười với những người phụ nữ can đảm đi xuyên qua bão giông để tìm lại chính mình. Đừng bao giờ khép cửa trái tim, bởi ngoài kia, vẫn luôn có một bến đỗ bình yên cho những ai biết trân trọng giá trị của sự tử tế.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Tag: giông bão ly hôn tái hôn cha
Bỏ việc nhà nước về làm nội trợ, ông bố lặng người trước câu nói của con trai

Bỏ việc nhà nước về làm nội trợ, ông bố lặng người trước câu nói của con trai

VOV.VN - 5 năm trước, tôi rời bỏ vị trí viên chức nhà nước để về làm "ông bố nội trợ". Ngày đó, vợ tôi đứng trước cơ hội thăng tiến lớn, chúng tôi đã ngồi lại và đồng lòng ai đang có đà thì xông pha, người kia sẽ lùi lại làm hậu phương. Tôi tự nguyện cất tấm bằng kỹ sư vào ngăn kéo, thay bộ vest bằng chiếc tạp dề.

Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

VOV.VN - Tôi và bạn trai quen nhau trên mạng, chúng tôi yêu xa vì anh đang làm việc ở nước ngoài. Khi yêu online, anh vô cùng lãng mạn, tâm lý, thế nhưng khi gặp ngoài đời, tôi lại sợ hãi với tính cách thích kiểm soát của bạn trai.

Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng

Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng

VOV.VN - Đám cưới vừa kết thúc, ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi vào phòng, thẳng thắn yêu cầu chúng tôi đưa lại toàn bộ số tiền mừng cưới và vàng cưới để bà "giữ hộ".

