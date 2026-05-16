中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Điểm tựa” nào cho Gen Z trong xã hội biến động?

Thứ Bảy, 11:00, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi thành công bị đồng nhất với tiền bạc, danh tiếng hay hình ảnh hào nhoáng, nhiều bạn trẻ dễ sốt ruột, tự ti, thậm chí lựa chọn con đường không phù hợp chỉ để chạy theo những chuẩn mực bên ngoài.

Phía sau vẻ ngoài năng động, tự tin của nhiều bạn trẻ hôm nay lại là những áp lực âm thầm khó gọi tên. Áp lực việc làm, nỗi lo bị trí tuệ nhân tạo thay thế, cảm giác kiệt sức trong guồng quay công việc hay sự cô đơn giữa hàng nghìn kết nối trên mạng xã hội đang khiến không ít người trẻ rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất phương hướng, thậm chí khủng hoảng tinh thần.

Diem tua nao cho gen z trong xa hoi bien dong hinh anh 1
Tiến sĩ xã hội học Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban TW MTTQVN

Câu chuyện của Nguyễn Ngọc Lan, sinh viên năm cuối ngành truyền thông tại Hà Nội, phần nào phản ánh tâm trạng của nhiều bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Càng gần ngày tốt nghiệp, thay vì háo hức bước vào thị trường lao động, Lan lại mang nhiều nỗi lo khi công nghệ phát triển quá nhanh, AI ngày càng có thể đảm nhiệm nhiều công việc từng được xem là lợi thế của người trẻ mới ra trường.

Không chỉ sinh viên, nhiều người trẻ đã đi làm cũng đang phải đối diện với áp lực kiệt sức kéo dài. Trong guồng quay của công việc, áp lực phải thành công sớm, phải liên tục nỗ lực để không bị bỏ lại phía sau đang khiến không ít người luôn sống trong trạng thái căng mình, mệt mỏi.

Trao đổi với VOV2, Tiến sĩ xã hội học Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, cảm giác lo âu, chông chênh của Gen Z không nên chỉ nhìn như vấn đề cá nhân, mà cần đặt trong bối cảnh xã hội đang thay đổi rất nhanh.

Theo ông, Gen Z trưởng thành trong một giai đoạn mà công nghệ thay đổi từng ngày, thị trường lao động thay đổi, thậm chí chuẩn mực về thành công cũng không ngừng biến chuyển. Điều đó mang đến nhiều cơ hội hơn, nhưng đồng thời tạo ra áp lực cạnh tranh lớn hơn trong học tập, việc làm, thu nhập và hành trình khẳng định bản thân.

“Người trẻ hôm nay đang sống trong một môi trường giá trị rất phức tạp, khi ranh giới giữa thật và giả, thành công thật và thành công ảo nhiều khi bị pha trộn. Khi thường xuyên chứng kiến những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội, một số bạn trẻ dễ rơi vào trạng thái so sánh, hoài nghi, thậm chí mất niềm tin vào chính mình”, ông Linh phân tích.

Có ý kiến cho rằng Gen Z “mong manh” hơn các thế hệ trước. Tuy nhiên, theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, nhận định này cần được nhìn nhận công bằng hơn. Thế hệ trước từng trải qua những giai đoạn khó khăn về vật chất, chiến tranh, thiếu thốn nên được rèn luyện nhiều hơn trong nghịch cảnh.

Trong khi đó, một bộ phận người trẻ ngày nay có điều kiện sống tốt hơn, được gia đình bao bọc hơn, ít va chạm thực tế hơn, nên khả năng chịu áp lực có thể chưa được rèn luyện đầy đủ.

“Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Gen Z yếu kém hơn. Thách thức của các em hôm nay không còn chủ yếu là cơm áo gạo tiền, mà là áp lực lựa chọn, cạnh tranh, hình ảnh cá nhân, sức khỏe tinh thần và nỗi lo về tương lai”, TS Linh nhấn mạnh.

Một trong những áp lực lớn hiện nay là nỗi lo bị AI thay thế. Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, điều đáng lo không phải là sự phát triển của công nghệ, mà là việc người trẻ mất dần niềm tin vào giá trị của bản thân hoặc phụ thuộc quá nhiều vào công cụ.

“AI có thể thay thế một số thao tác lặp lại, nhưng khó thay thế tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, sự tử tế, tinh thần trách nhiệm hay khả năng thấu hiểu con người. Điều quan trọng là người trẻ phải học cách làm chủ công nghệ, chứ không để công nghệ dẫn dắt mình”, ông nói.

Cũng theo chuyên gia, áp lực thành công sớm đang trở thành sức ép vô hình với nhiều người trẻ khi mỗi ngày họ tiếp xúc với vô số hình mẫu thành công trên mạng xã hội. Khi thành công bị đồng nhất với tiền bạc, danh tiếng hay hình ảnh hào nhoáng, nhiều bạn trẻ dễ sốt ruột, tự ti, thậm chí lựa chọn con đường không phù hợp chỉ để chạy theo những chuẩn mực bên ngoài.

Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, điều người trẻ cần nhất khi rơi vào trạng thái khủng hoảng là học cách nhìn lại chính mình một cách trung thực, hiểu mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu, cần bổ sung điều gì, đồng thời không nên chịu đựng áp lực một mình.

“Gia đình, bạn bè, thầy cô, cộng đồng cần trở thành những điểm tựa tinh thần thực sự. Về lâu dài, người trẻ cần xây dựng cho mình bản lĩnh, tinh thần học suốt đời, lòng tử tế và một hệ giá trị đủ rõ để không đánh mất phương hướng”, ông chia sẻ.

Những thay đổi không ngừng của xã hội hiện đại có thể mang đến áp lực, lo âu và cả cảm giác chông chênh, đặc biệt với người trẻ đang trên hành trình khẳng định bản thân.

Nhưng chính trong những thử thách ấy, chúng ta sẽ học được cách tìm cho mình một “điểm tựa” để bước tiếp, có thể là gia đình, là khả năng thích ứng của bản thân, hoặc đơn giản là sự lắng nghe, thấu hiểu từ những người đồng hành, của cộng đồng xung quanh.

z7824046916163_74f13657a60ecc165eaed8ec3e113877.jpg

Khởi động chương trình “Gen Z và Cisco: An toàn từ trường học đến thế giới số”

VOV.VN - Với định hướng lan tỏa tri thức công nghệ đến cộng đồng, Chương trình Học viện công nghệ Bkacad đã phối hợp cùng Cisco Systems triển khai chuỗi chương trình “Gen Z x Cisco: An toàn từ trường học đến thế giới số” tại các trường: THPT Galileo, THCS & THPT Tạ Quang Bửu, THCS & THPT Vinschool Ocean Park 2...

Mỹ Trang/VOV2
Tag: gen z xã hội biến động giới trẻ AI
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dàn sao gen Z của “Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không” tái xuất màn ảnh rộng
Dàn sao gen Z của “Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không” tái xuất màn ảnh rộng

VOV.VN - Phim điện ảnh “Bò sữa bay” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt gây chú ý với dàn diễn viên trẻ gồm Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Huy Tít và Tiểu Vy. Trong đó, nhiều gương mặt từng được khán giả chú ý qua các dự án như “Mưa đỏ”, "Tử chiến trên không".

Dàn sao gen Z của “Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không” tái xuất màn ảnh rộng

Dàn sao gen Z của “Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không” tái xuất màn ảnh rộng

VOV.VN - Phim điện ảnh “Bò sữa bay” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt gây chú ý với dàn diễn viên trẻ gồm Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Huy Tít và Tiểu Vy. Trong đó, nhiều gương mặt từng được khán giả chú ý qua các dự án như “Mưa đỏ”, "Tử chiến trên không".

Gen Z "đầu tư" quà tặng ngày của mẹ bằng bạc cá nhân hoá chỉ với 1.5 triệu đồng
Gen Z "đầu tư" quà tặng ngày của mẹ bằng bạc cá nhân hoá chỉ với 1.5 triệu đồng

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa là Ngày của Mẹ (10/5) thương hiệu Ancarat lại tiếp tục gây bão khi là đơn vị duy nhất trên thị trường cung cấp dịch vụ postcard bạc cá nhân hóa (bưu thiếp bằng bạc), đánh dấu sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ: ưu tiên giá trị trường tồn thay vì tiêu hao tức thời.

Gen Z "đầu tư" quà tặng ngày của mẹ bằng bạc cá nhân hoá chỉ với 1.5 triệu đồng

Gen Z "đầu tư" quà tặng ngày của mẹ bằng bạc cá nhân hoá chỉ với 1.5 triệu đồng

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa là Ngày của Mẹ (10/5) thương hiệu Ancarat lại tiếp tục gây bão khi là đơn vị duy nhất trên thị trường cung cấp dịch vụ postcard bạc cá nhân hóa (bưu thiếp bằng bạc), đánh dấu sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ: ưu tiên giá trị trường tồn thay vì tiêu hao tức thời.

Nhan sắc nàng hậu gen Z có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam
Nhan sắc nàng hậu gen Z có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

VOV.VN - Hà Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam 2024, đang bước vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ đặc biệt khi thời gian giữ vương miện của cô chỉ kéo dài khoảng một năm, ngắn hơn so với chu kỳ hai năm thường thấy ở những mùa giải trước.

Nhan sắc nàng hậu gen Z có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

Nhan sắc nàng hậu gen Z có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

VOV.VN - Hà Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam 2024, đang bước vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ đặc biệt khi thời gian giữ vương miện của cô chỉ kéo dài khoảng một năm, ngắn hơn so với chu kỳ hai năm thường thấy ở những mùa giải trước.

Xu hướng "nhảy việc" của lao động Gen Z
Xu hướng "nhảy việc" của lao động Gen Z

VOV.VN - Lao động Gen Z liên tục chuyển dịch việc làm đang trở thành xu hướng trong xã hội. “Nhảy việc” có thể mở ra cơ hội tốt để lao động trẻ tìm hướng đi mới, phát triển sự nghiệp nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Xu hướng "nhảy việc" của lao động Gen Z

Xu hướng "nhảy việc" của lao động Gen Z

VOV.VN - Lao động Gen Z liên tục chuyển dịch việc làm đang trở thành xu hướng trong xã hội. “Nhảy việc” có thể mở ra cơ hội tốt để lao động trẻ tìm hướng đi mới, phát triển sự nghiệp nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản