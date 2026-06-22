Dùng quạt sai cách có thể gây liệt mặt? Những lưu ý không nên bỏ qua

Liệt dây thần kinh số 7 là bệnh gì?

Dây thần kinh số 7 có vai trò điều khiển các cơ vận động trên khuôn mặt. Khi bị tổn thương, người bệnh có thể bị méo miệng, lệch mặt, khó nhắm mắt hoặc giảm khả năng biểu cảm. Liệt dây thần kinh số 7 gồm hai dạng là liệt ngoại biên (thường liên quan đến nhiễm lạnh, viêm hoặc tổn thương dây thần kinh mặt) và liệt trung ương (do tổn thương tại não như tai biến mạch máu não hoặc các bệnh lý nội sọ). Phần lớn trường hợp có thể hồi phục nếu điều trị sớm, tuy nhiên một số người vẫn có thể gặp di chứng kéo dài.

Dùng quạt sai cách có thể làm tăng nguy cơ liệt mặt, đặc biệt khi luồng gió lạnh tác động trực tiếp và kéo dài lên vùng đầu, mặt

Nguy cơ liệt mặt khi sử dụng quạt sai cách

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể xảy ra khi vùng đầu, mặt bị nhiễm lạnh đột ngột hoặc kéo dài. Việc để quạt thổi trực tiếp vào mặt trong thời gian dài có thể khiến mạch máu nuôi dây thần kinh co thắt, làm dây thần kinh bị chèn ép, phù nề và gây liệt mặt. Ngoài ra, ngồi quá gần quạt khi cơ thể đang ra nhiều mồ hôi cũng dễ gây cảm lạnh, đau đầu, cứng cổ vai gáy, đặc biệt cần lưu ý ở người có bệnh lý tim mạch hoặc huyết áp.

Điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên

Khi bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, người bệnh thường được điều trị bằng thuốc chống viêm corticosteroid theo chỉ định của bác sĩ. Đồng thời, có thể kết hợp tập cơ mặt, vật lý trị liệu, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt để hỗ trợ phục hồi chức năng. Với những trường hợp nặng, xuất hiện di chứng hoặc điều trị không hiệu quả, phẫu thuật tái tạo dây thần kinh có thể được cân nhắc nhằm cải thiện vận động và thẩm mỹ khuôn mặt.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng quạt

Để hạn chế các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, không nên ngồi quạt khi cơ thể đang ra nhiều mồ hôi, bật quạt ở tốc độ quá mạnh hoặc để luồng gió thổi trực tiếp vào đầu, mặt và một vị trí trên cơ thể trong thời gian dài. Bên cạnh đó, cần tránh ngồi trước quạt ngay sau khi tắm, hạn chế uống nước quá lạnh khi cơ thể còn nóng để giảm nguy cơ cảm lạnh, đau nhức và các bệnh lý đường hô hấp.