Đừng vội bỏ vỏ chanh, 9 công dụng hữu ích có thể bạn chưa biết

Làm đường chanh

Đường chanh là nguyên liệu tạo hương vị mới lạ cho các loại bánh ngọt, bánh quy và món nướng. Tinh dầu trong vỏ chanh giúp đường có mùi thơm dịu, mang đến vị cam quýt đặc trưng cho món ăn.

Để làm tại nhà, cho đường vào hộp có nắp kín rồi dùng dụng cụ bào vỏ chanh trực tiếp vào. Tiếp đó, thêm nước cốt của một quả chanh cho mỗi 2-3 cốc đường, trộn đều để các nguyên liệu hòa quyện. Đậy kín hộp, để khoảng 1 giờ cho hỗn hợp ngấm hương vị rồi bảo quản để sử dụng dần.

Làm muối tiêu chanh

Vỏ chanh kết hợp với hạt tiêu đen tạo thành loại gia vị có mùi thơm đặc trưng, vị cay nhẹ, thích hợp dùng với các món thịt gà và cá. Hỗn hợp này giúp tăng hương vị mà không làm mất đi vị ngọt tự nhiên của thực phẩm.

Cách thực hiện khá đơn giản. Đặt 5 quả chanh lớn lên khay nướng đã lót giấy, rắc khoảng 1/2 cốc hạt tiêu đen nghiền lên trên rồi sấy ở mức nhiệt thấp nhất cho đến khi vỏ chanh khô hoàn toàn. Sau đó, cho các nguyên liệu vào máy xay gia vị, nghiền mịn theo ý muốn rồi trộn cùng 1/4 cốc muối kosher. Cho hỗn hợp vào hộp kín để bảo quản và sử dụng khi cần.

Vỏ chanh chứa nhiều hợp chất sinh học và tinh dầu tự nhiên, không chỉ tạo hương thơm mà còn có thể tận dụng để chế biến món ăn, làm gia vị

Làm nước cốt chanh từ vỏ

Phần vỏ chanh có thể được tận dụng để tạo hương vị cho các loại nước sốt, đặc biệt là nước sốt dùng với thịt gia cầm và cá.

Đầu tiên, cho vỏ chanh vào lọ thủy tinh sạch, nén nhẹ đến khi chiếm khoảng 3/4 dung tích. Tiếp theo, đổ vodka nồng độ 80-100% hoặc glycerin dùng trong thực phẩm vào đầy lọ, đậy kín và lắc đều. Bảo quản lọ ở nơi tối trong 4-6 tuần, thỉnh thoảng lắc nhẹ để các thành phần hòa quyện. Khi đạt được hương vị mong muốn, lọc bỏ phần vỏ và chuyển chất lỏng sang chai sạch để sử dụng.

Tạo hương vị mới cho cocktail

Vỏ chanh có thể được dùng để tạo hương thơm tự nhiên cho vodka, mang đến một biến tấu thú vị khi pha chế cocktail.

Cách làm là trộn vodka với vỏ chanh theo tỷ lệ 1:1 trong lọ thủy tinh, đậy kín và để khoảng 3-5 ngày. Trong thời gian này, nên lắc nhẹ lọ mỗi ngày để tinh dầu và hương thơm từ vỏ chanh hòa vào rượu. Nếu muốn thay đổi hương vị, bạn có thể kết hợp thêm vỏ cam hoặc các loại trái cây họ cam quýt khác.

Tạo hương thơm tự nhiên cho nhà cửa

Nhờ chứa tinh dầu có mùi thơm dễ chịu, vỏ chanh còn có thể được tận dụng để tạo hương thơm cho không gian sống. Bạn chỉ cần cắt vỏ thành từng miếng nhỏ, đặt vào các chậu hoặc đĩa đựng và bố trí ở những vị trí phù hợp trong nhà. Hương chanh tươi mát sẽ góp phần tạo cảm giác dễ chịu cho căn phòng.

Làm mứt chanh

Mứt chanh là một biến tấu từ món mứt cam quen thuộc, sử dụng cả phần vỏ và ruột chanh để tạo độ sánh cùng hương vị đặc trưng. Thành phẩm có vị ngọt dịu, kết cấu dẻo, thích hợp phết lên bánh mì nướng hoặc dùng kèm các món ăn nhẹ. Ngoài chanh, bạn có thể kết hợp thêm vỏ cam để tạo mùi thơm phong phú và hương vị mới cho món mứt.

Đông lạnh vỏ chanh để dùng khi nấu ăn

Khi chỉ cần sử dụng nước cốt chanh, bạn vẫn có thể giữ lại phần vỏ để dùng trong những lần chế biến sau. Cách bảo quản đơn giản là cho vỏ chanh vào túi zip hoặc hộp kín rồi đặt trong ngăn đông tủ lạnh.

Trước khi bảo quản, nên tách lấy lớp vỏ mỏng bên ngoài, tránh phần cùi trắng bên trong vì có vị đắng. Khi cần sử dụng, bạn chỉ việc lấy lượng vừa đủ hoặc dùng cán lăn nhẹ để làm vỡ phần vỏ đã đông lạnh.

Khử mùi khó chịu trên tay

Sau khi sơ chế tỏi, hành hoặc một số thực phẩm có mùi nồng, mùi thức ăn thường bám lại trên tay và khó loại bỏ bằng nước thông thường.

Trong trường hợp này, bạn có thể dùng mặt trong của vỏ chanh chà nhẹ lên các ngón tay và vùng móng. Hương thơm tự nhiên từ chanh giúp át bớt mùi khó chịu, mang lại cảm giác sạch thoáng cho đôi tay. Sau đó, nên rửa lại tay bằng nước sạch.

Làm dung dịch vệ sinh tự nhiên

Vỏ chanh ngâm giấm trắng có thể tạo thành dung dịch hỗ trợ làm sạch dầu mỡ và khử mùi trên một số bề mặt. Cách làm khá đơn giản: Cho vỏ chanh vào lọ thủy tinh, đổ giấm ngập vỏ, đậy kín và ngâm khoảng 2 tuần. Sau đó, lọc bỏ vỏ, pha dung dịch với nước theo tỷ lệ 1:1 rồi sử dụng. Lưu ý, không dùng hỗn hợp trên đá cẩm thạch, đá granite hoặc bề mặt nhạy cảm với axit; tuyệt đối không trộn với thuốc tẩy chứa clo.