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Đường huyết thay đổi thế nào khi ăn bánh ngọt vào đêm muộn?

Chủ Nhật, 07:00, 15/11/2026
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VOV.VN - Ăn bánh ngọt trước khi ngủ có thể làm đường huyết tăng nhanh. Nếu đói về đêm, chuyên gia gợi ý chọn món ăn nhẹ giàu đạm hoặc chất xơ.

 

Theo EatingWell, nhiều người Mỹ cho biết họ có thói quen ăn nhẹ vào đêm muộn. Bạn có thể thấy đói sau một ngày vận động nhiều, vì chưa kịp ăn đủ trong ngày hoặc đơn giản là muốn ăn chút gì đó để thư giãn. Một bữa ăn nhẹ buổi tối có thể phù hợp với nếp sinh hoạt của bạn, nhưng món bạn chọn có thể ảnh hưởng đến đường huyết, giấc ngủ và mức năng lượng vào ngày hôm sau.

Ở người không mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường, cơ thể thường điều hòa đường huyết tốt sau khi ăn nhiều loại thực phẩm vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Tuy nhiên, mỗi món ăn nhẹ có thể mang lại cảm giác no khác nhau. Thời điểm ăn và thành phần bữa ăn cũng ảnh hưởng đến mức thay đổi của đường huyết.

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Ăn bánh ngọt trước khi ngủ có thể làm đường huyết tăng nhanh (Ảnh: Getty)

Vì sao bánh ngọt nướng có thể ảnh hưởng đến đường huyết?

Đường huyết có thể tăng nhanh hơn

Bánh quy, bánh ngọt và bánh brownie thường chứa bột tinh chế và đường bổ sung. Theo chuyên gia, bột tinh chế đã mất phần lớn chất xơ nên cơ thể tiêu hóa nhanh. Khi bánh có thêm đường, đường huyết có thể tăng nhanh, đặc biệt nếu ăn riêng bánh mà không kết hợp với thực phẩm cung cấp đạm ít béo hoặc chất béo có lợi.

Bạn vẫn có thể thưởng thức món tráng miệng yêu thích. Nếu thường xuyên thấy đói trước giờ ngủ, món ăn nhẹ có chất đạm và chất xơ có thể giúp bạn no lâu hơn và hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định suốt đêm.

Cơ thể có thể xử lý carbohydrate khác nhau tùy thời điểm ăn

Một số nghiên cứu cho thấy độ nhạy insulin, tức khả năng tế bào đáp ứng với insulin, thay đổi theo nhịp sinh học hằng ngày và có thể thấp hơn vào buổi tối so với buổi sáng. Vì vậy, cùng một bữa ăn có thể khiến đường huyết thay đổi khác nhau tùy thời điểm.

Theo chuyên gia, khi độ nhạy insulin giảm vào buổi tối, cơ thể có thể khó xử lý lượng glucose tăng nhanh trong máu trước giờ ngủ. Ăn muộn có thể khiến đường huyết cao hơn dù món ăn và lượng calo vẫn như nhau. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa việc ăn muộn và khả năng điều hòa đường huyết kém hơn.

Bánh ngọt có thể khiến bạn mau đói hơn

Nhiều loại bánh ngọt nướng chứa bột tinh chế, đường bổ sung và chất béo. Chất béo có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu carbohydrate. Tác động của món ăn lên đường huyết còn phụ thuộc vào lượng chất béo, loại chất béo và thành phần dinh dưỡng của món đó.

Theo chuyên gia, một số loại bánh chứa chất béo bão hòa. Tiêu thụ quá nhiều loại chất béo này có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe chuyển hóa. Hàm lượng chất béo có thể chênh lệch đáng kể giữa các sản phẩm, vì vậy nên đọc nhãn dinh dưỡng khi lựa chọn.

Nếu đói trước khi ngủ, nên ăn gì?

Theo chuyên gia, bạn chỉ cần ăn nhẹ trước khi ngủ nếu thấy đói hoặc có chỉ định phù hợp với kế hoạch điều trị. Một số nghiên cứu cho thấy bỏ bữa ăn nhẹ trước giờ ngủ có thể giúp kiểm soát đường huyết tương đương, thậm chí tốt hơn. Người dùng insulin hoặc một số thuốc điều trị đái tháo đường làm tăng nguy cơ hạ đường huyết ban đêm nên trao đổi với bác sĩ điều trị để biết có cần ăn nhẹ trước khi ngủ hay không.

Nếu thấy đói vào buổi tối, bạn có thể tham khảo các món sau:

Sữa chua kiểu Hy Lạp không đường ăn cùng các loại hạt. Theo chuyên gia, sữa chua ăn cùng một nắm hạnh nhân cung cấp chất đạm tiêu hóa chậm và chất béo có lợi. Phô mai tươi cottage cũng là một lựa chọn cung cấp chất đạm.

Trứng luộc ăn cùng dưa chuột thái lát. Theo chuyên gia, kết hợp trứng với rau ít tinh bột như dưa chuột giúp bổ sung chất đạm và chất xơ, đồng thời hạn chế lượng đường bổ sung.

Trái cây ăn cùng bơ hạt. Theo chuyên gia, cách kết hợp này bổ sung chất béo và chất đạm cho món trái cây giàu chất xơ. Bạn có thể chọn táo hoặc lê, hoặc rưới một thìa canh bơ hạt đã làm tan lên quả mọng đông lạnh để có món ăn nhẹ giống món tráng miệng.

An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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