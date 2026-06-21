Góa chồng 6 năm, mẹ chồng giục tái hôn, tôi có nên bước tiếp?

VOV.VN - Ngoài 40 tuổi, góa chồng đã 6 năm, một mình nuôi con và chăm sóc mẹ chồng, người phụ nữ vẫn chần chừ trước chuyện đi bước nữa dù được chính mẹ chồng động viên. Bệnh u xơ tử cung cùng những mặc cảm sau 2 lần sinh nở càng khiến chị thêm nhiều trăn trở.
VOV.VN - Kết hôn với nhau gần 15 năm. Chồng tôi thường xuyên nhắn tin trêu chọc, ỡm ờ với nhiều phụ nữ. Anh cứ cam đoan không có vấn đề gì ngoài luồng nhưng tôi rất khó chịu. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ đang lo lắng.
VOV.VN - Từ lúc sinh ra đến nay, bố đẻ đã không quan tâm tới tôi mà ở với người phụ nữ khác. Nay ông đã mất, người phụ nữ kia cũng chuyển đi nơi khác. Tôi có nên lo thờ cúng cho ông? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Thống kê mới nhất cho thấy hơn 75% số ca nhiễm HIV mới ở nước ta là đối tượng nam quan hệ đồng giới và con số này liên tục gia tăng trong những năm gần đây. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Cuộc đời thật muôn nỗi éo le, U60 tuổi, bao người được hưởng cuộc sống đầm ấm bên gia đình còn tôi phải ngậm đắng, nuốt cay khi phát hiện chồng ngoại tình với em dâu trong khi em trai tôi đi làm xa. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người vợ đang phải chịu tủi hổ.