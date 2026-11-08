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Gối bị ố vàng dù giặt vỏ thường xuyên, nguyên nhân do đâu?

Chủ Nhật, 09:00, 08/11/2026
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VOV.VN - Gối bị ố vàng do tích tụ mồ hôi, dầu từ da, tóc và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Một vài thay đổi trong sinh hoạt có thể giúp hạn chế tình trạng này.

 

Bạn thường xuyên giặt ga trải giường, nhưng đã kiểm tra những chiếc gối gần đây chưa? Có thể bạn sẽ nhận thấy một vài vết ố vàng. Đừng quá lo lắng, bởi tình trạng này có những nguyên nhân quen thuộc và có thể hạn chế bằng cách chăm sóc gối phù hợp.

Vì sao gối chuyển sang màu vàng?

Theo chuyên gia, gối dần bị ố vàng vì mỗi đêm đều hấp thụ một chút mồ hôi, dầu từ da và tóc, sản phẩm chăm sóc da, tóc, thậm chí cả hơi ẩm khi bạn đi ngủ với mái tóc còn ướt.

Vỏ gối giúp bảo vệ phần ruột bên trong, nhưng do có khả năng thoáng khí, một phần các chất này vẫn có thể thấm qua và tích tụ theo thời gian.

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Gối bị ố vàng do tích tụ mồ hôi, dầu từ da, tóc và sản phẩm chăm sóc cá nhân (Ảnh: Getty)

Theo chuyên gia, độ ẩm, trong đó có nước bọt, cùng các chất thấm vào gối có thể trải qua quá trình oxy hóa khi tiếp xúc với không khí, khiến gối chuyển vàng. Khác với vết cà phê đổ có thể nhìn thấy ngay, những vết đổi màu này xuất hiện sau khi hơi ẩm đã lưu lại trên gối một thời gian.

Gối cần được vệ sinh định kỳ, nhưng trước tiên phải kiểm tra nhãn hướng dẫn chăm sóc. Nếu gối có thể giặt, hãy làm sạch theo chỉ dẫn của nhà sản xuất để loại bỏ một phần chất tích tụ. Cần bảo đảm gối khô hoàn toàn trước khi đặt trở lại giường.

Nếu vết ố hoặc mùi khó chịu vẫn còn sau khi giặt, có thể đã đến lúc thay gối mới. Theo chuyên gia, chủ động phòng ngừa vẫn là cách tốt nhất để hạn chế tình trạng này.

Làm khô tóc trước khi ngủ

Đi ngủ khi tóc còn ướt dễ khiến gối bị ẩm và hình thành vết ố. Theo chuyên gia, thói quen này còn tạo môi trường ẩm thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, hãy làm khô tóc trước khi lên giường để giữ gối khô ráo hơn.

Dành thời gian để da khô sau khi chăm sóc

Rửa mặt và tẩy trang trước khi ngủ giúp tránh để lại những vệt mỹ phẩm mắt hoặc son môi trên vỏ gối. Tuy nhiên, không nên đi ngủ ngay sau khi hoàn thành các bước chăm sóc da, nhất là khi sử dụng nhiều sản phẩm. Theo chuyên gia, các sản phẩm này có thể để lại lượng ẩm đáng kể trên da. Bạn không cần bỏ bớt các bước chăm sóc, nhưng nên dành đủ thời gian để da mặt khô trước khi nằm xuống.

Dùng thêm lớp bọc bảo vệ ruột gối

Đừng cho rằng vỏ gối có khả năng hút và dẫn ẩm sẽ hoàn toàn ngăn được vết ố. Theo chuyên gia, loại vỏ này có thể chỉ chuyển hơi ẩm từ da, tóc vào phần ruột gối. Vì vậy, cần thêm một lớp có khả năng ngăn cách tốt hơn.

Giải pháp là sử dụng lớp bọc bảo vệ ruột gối có thể giặt được, đặt bên dưới vỏ gối thông thường để tạo hai lớp bảo vệ. Theo chuyên gia, lớp bọc này giúp kéo dài tuổi thọ của gối, tăng khả năng bảo vệ và thuận tiện hơn so với việc phải làm sạch sâu toàn bộ chiếc gối mỗi khi xuất hiện vết bẩn hoặc mùi khó chịu.

Điều chỉnh tư thế ngủ

Tiết nhiều nước bọt có thể dẫn đến chảy nước bọt khi ngủ. Thay đổi tư thế nằm có thể giúp hạn chế nước bọt thấm vào gối. Nằm ngửa giúp giữ nước bọt trong miệng tốt hơn so với nằm nghiêng, nhờ đó có thể giữ gối khô ráo hơn.

An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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