Gợi ý chọn tuổi xông đất Tết Canh Tý 2020 cho người tuổi Thìn

Xông đất là sự kiện có người khách đầu tiên đến thăm và chúc tết gia đình trong dịp năm mới. Tục lệ này được tiến hành vào năm mới Canh Tý sẽ được gọi là xông nhà đầu năm 2020.

Người xưa quan niệm rằng, nếu chọn được người xông đất hợp tuổi, tốt tính thì năm đó vạn sự của gia đình sẽ được bình an, may mắn, an khang, thịnh vượng.

Người xông đất năm 2020 Canh Tý phải hợp tuổi. Đây là những người hợp cả về Thiên Can và Địa Chi với chủ nhà để mang đến những phước lộc cho năm mới. Người này cũng phải hợp mệnh với gia chủ. Người đến xông nhà phải có ngũ hành bản mệnh tương sinh hoặc tương hỗ với gia chủ. Có như vậy thì vạn sự năm 2020 với được hanh thông, thuận lợi.

Người xông đất phải hợp mệnh với gia chủ. (ảnh minh hoạ- Bách Hoá Xanh)

Khi chọn tuổi xông đất năm 2020 thì không được chọn người mà gia đình có tang hoặc làm ăn thua lỗ, tài vận không tốt trong năm cũ 2019.

Gợi ý của các chuyên gia phong thủy về việc chọn tuổi xông đất Tết Canh Tý năm 2020 cho người tuổi Thìn:

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI GIÁP THÌN (1964, 2024)

Tuổi xông đất 2020 nên chọn

Bính Thân 1956 (Khá)

Mậu Thân 1968 (Khá)

Nhâm Thân 1992 (Khá)

Canh Tý 1960 (Khá)

Kỷ Sửu 1949 (Khá)

Mậu Tý 1948 (Khá)

Ất Tỵ 1965 (Khá)

Kỷ Dậu 1969 (Khá)

Canh Thân 1980 (Khá)

Ất Hợi 1995 (Khá)

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI MẬU THÌN (1928, 1988)

Tuổi xông đất 2020 nên chọn

Bính Thân 1956 (Tốt)

Mậu Tý 1948 (Tốt)

Ất Tỵ 1965 (Khá)

Ất Hợi 1995 (Khá)

Kỷ Sửu 1949 (Khá)

Đinh Dậu 1957 (Khá)

Giáp Thìn 1964 (Khá)

Bính Dần 1986 (Khá)

Nhâm Thân 1992 (Khá)

Giáp Tuất 1994 (Khá)

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI NHÂM THÌN (1952, 2012)

Tuổi xông đất 2020 nên chọn

Nhâm Thân 1992 (Tốt)

Canh Thìn 1940 (Khá)

Giáp Tý 1984 (Khá)

Ất Sửu 1985 (Khá)

Tân Tỵ 1941 (Khá)

Nhâm Dần 1962 (Khá)

Tân Hợi 1971 (Khá)

Canh Thân 1980 (Khá)

Ất Mùi 1955 (Khá)

Bính Thân 1956 (Trung bình)

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI BÍNH THÌN (1976, 2036)

Tuổi xông đất 2020 nên chọn

Bính Thân 1956 (Tốt)

Nhâm Thân 1992 (Tốt)

Mậu Tý 1948 (Tốt)

Tân Tỵ 1941 (Khá)

Ất Tỵ 1965 (Khá)

Tân Hợi 1971 (Khá)

Giáp Tý 1984 (Khá)

Ất Sửu 1985 (Khá)

Ất Hợi 1995 (Khá)

Canh Thìn 1940 (Khá)

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI CANH THÌN (1940, 2000)

Tuổi xông đất 2020 nên chọn

Mậu Thân 1968 (Tốt)

Nhâm Thân 1992 (Tốt)

Canh Tý 1960 (Khá)

Ất Sửu 1985 (Khá)

Canh Thìn 1940 (Khá)

Mậu Tý 1948 (Trung bình)

Đinh Hợi 1947 (Trung bình)

Ất Dậu 1945 (Trung bình)

Giáp Thân 1944 (Trung bình)

Tân Tỵ 1941 (Trung bình)

(Thông tin chỉ có tính tham khảo)./.