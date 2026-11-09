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Gừng non có gì đặc biệt mà được ví như “gia vị vàng” cho sức khỏe?

Thứ Hai, 06:05, 09/11/2026
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VOV.VN - Gừng non có vị cay nhẹ, thơm dịu, chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe, giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và chống oxy hóa. Vậy gừng non khác gừng già thế nào, sử dụng và bảo quản ra sao để giữ độ tươi ngon?

 

Gừng non (gừng bao tử) là phần thân rễ của cây gừng, thường được thu hoạch sau khoảng 4-6 tháng trồng, khi cây chưa trưởng thành hoàn toàn. Do thu hoạch sớm, củ có kích thước nhỏ, vỏ mỏng, nhiều nước, ít xơ và vị cay nhẹ, thơm dịu hơn gừng già. Nhờ hương vị thanh, gừng non thường được dùng trong chế biến món ăn, pha trà, làm món ngâm hoặc mứt.

Khác biệt giữa gừng non và gừng già

Gừng non và gừng già đều là thân rễ của cùng một loại cây nhưng khác nhau do thời điểm thu hoạch. Gừng non thường được thu hoạch sau 4-6 tháng, có vỏ mỏng, ruột mềm, ít xơ, nhiều nước, vị cay nhẹ và hương thơm dịu. Trong khi đó, gừng già cần khoảng 9-12 tháng để phát triển, có vỏ dày, ruột chắc, nhiều xơ, ít nước và vị cay nồng hơn do sự khác biệt về hàm lượng các hợp chất như gingerol, shogaol. Gừng non thích hợp làm salad, muối chua, món xào, hấp hoặc mứt; còn gừng già thường dùng để tẩm ướp, khử mùi tanh, chế biến món kho, hầm. Việc lựa chọn loại gừng nào tùy thuộc vào khẩu vị và yêu cầu của từng món ăn.

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Gừng non có vị cay nhẹ, thơm dịu, chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe, giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và chống oxy hóa

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích của gừng non

Gừng non chứa gingerol và nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học, mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Gừng có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu và buồn nôn trong một số trường hợp. Các hợp chất như gingerol còn có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, góp phần giảm đau nhức cơ sau vận động, bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận hoạt tính kháng khuẩn, kháng virus của gừng, song chưa đủ cơ sở để xem đây là biện pháp phòng ngừa hay điều trị nhiễm trùng. Với vị cay nhẹ, thơm dịu, gừng non dễ kết hợp trong các món ăn hoặc dùng pha trà, phù hợp với người không quen vị cay nồng của gừng già.

Dùng gừng non hay gừng già tốt hơn?

Không thể khẳng định gừng non hay gừng già tốt cho sức khỏe hơn, bởi mỗi loại có đặc điểm và cách sử dụng riêng. Gừng non có củ nhỏ, vỏ mỏng, nhiều nước, ít xơ, vị cay nhẹ và thơm dịu, phù hợp với những món ăn cần hương vị thanh hoặc người không thích ăn cay. Trong khi đó, gừng già có củ chắc, ít nước, vị cay nồng và mùi thơm đậm, thường dùng để tẩm ướp, chế biến món kho, hầm hoặc áp dụng trong một số phương pháp chăm sóc sức khỏe dân gian. Vì vậy, lựa chọn loại gừng nào tùy thuộc vào khẩu vị và mục đích sử dụng. Dù dùng loại nào, cũng nên bổ sung với lượng vừa phải; người có bệnh nền hoặc đang sử dụng thuốc nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu muốn dùng gừng với mục đích hỗ trợ điều trị.

Cách bảo quản gừng non

Do chứa nhiều nước, vỏ mỏng và kết cấu mềm, gừng non dễ hỏng hơn gừng già nếu không được bảo quản đúng cách. Để giữ độ tươi và hương thơm, nên loại bỏ những củ bị dập, sau đó cho vào túi giấy hoặc túi zip và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1-2 tuần. Nếu muốn giữ lâu hơn, có thể rửa sạch, để ráo, bọc kín rồi đông lạnh trong vài tháng; khi chế biến có thể thái hoặc bào trực tiếp. Ngoài ra, gừng non có thể thái lát, ngâm giấm trong lọ sạch, đậy kín và bảo quản lạnh. Cần kiểm tra thường xuyên, loại bỏ gừng nếu xuất hiện nấm mốc hoặc mùi lạ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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