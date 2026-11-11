Hai lần thai lưu, ngoài 40 tuổi có nên tiếp tục kế hoạch sinh con?

VOV.VN - Cách đây hơn 10 năm tôi đã sinh bé đầu. Tiếp đó tôi đã 2 lần bị thai lưu. Bây giờ tôi 41 tuổi muốn sinh bé thứ hai, nguy cơ gì cho sức khỏe của mẹ và bé? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cùng chia sẻ và tư vấn thêm các giải pháp cho nhân vật.
VOV.VN - Ăn gì để đời sống tình dục thêm thăng hoa, sung mãn? Những lựa chọn dinh dưỡng nào có thể hỗ trợ sức khỏe sinh lý và cải thiện chất lượng chuyện chăn gối? Cùng nghe Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ.
VOV.VN - Giữ gìn một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng một người. Đó là hành trình cả hai cùng vun đắp bằng sự sẻ chia, tôn trọng và đối thoại. Thế nhưng, sự chung thủy hay phản bội lại bắt đầu từ chính lựa chọn của mỗi người.
VOV.VN - Có phải lối sống phóng khoáng, nhiều áp lực khiến giới trẻ dễ mắc yếu sinh lý hơn? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh chia sẻ về thói quen sống và tác động của sức khỏe tinh thần đến sức khỏe tình dục ở nam giới.
VOV.VN - Đàn ông quá ga-lăng có đáng tin hay không? Nhà văn Hoàng Anh Tú bày tỏ quan điểm về chuyện này.