Hăm vùng kín ở người lớn tuổi do đâu và điều trị thế nào?

VOV.VN - Tôi năm nay hơn 60 tuổi nhưng bị mắc hăm đỏ vùng bẹn, vùng kín. Dù tôi đã sử dụng phấn rôm trẻ em nhưng không giúp giảm bớt triệu chứng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn giúp gỡ rối cho nhân vật.
VOV.VN - Khi tình dục trở thành thói quen có thể khiến "chuyện yêu" trở nên nhàm chán, trả bài cho xong, từ đó làm cảm xúc con người trở nên khô cạn. Vậy "gia vị" nào để giúp chuyện ấy tươi mới trở lại? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Đời sống với nhiều điều lo lắng về cơm áo gạo tiền hay không tìm tiếng nói chung trong chuyện chăn gối khiến gây ra sự lệch pha trong đời sống tình dục. Giải pháp nào xử lý vấn đề này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Chỉ đưa bạn nhậu say xỉn đến lối vào cầu thang rồi rời đi, 3 người đàn ông Trung Quốc phải bồi thường do toà án quy trách nhiệm về cái chết của người bạn này.