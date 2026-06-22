Hàng loạt ảnh chồng thân mật với phụ nữ khác khiến tôi mất ngủ suốt nhiều năm

Cả đời bị cha bỏ mặc, nay ông mất tôi có nên lo hương khói?

VOV.VN - Từ lúc sinh ra đến nay, bố đẻ đã không quan tâm tới tôi mà ở với người phụ nữ khác. Nay ông đã mất, người phụ nữ kia cũng chuyển đi nơi khác. Tôi có nên lo thờ cúng cho ông? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.