Hàng loạt ảnh chồng thân mật với phụ nữ khác khiến tôi mất ngủ suốt nhiều năm

VOV.VN - Những bức ảnh chụp cùng phụ nữ ở Nha Trang, Đồ Sơn rồi nhiều chuyến đi khác khiến người vợ mất niềm tin vào chồng. Dù người đàn ông nhiều lần xin lỗi và khẳng định mọi chuyện chỉ dừng ở những bức ảnh, chị vẫn không thể nguôi ngoai nghi ngờ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Ngoài 40 tuổi, góa chồng đã 6 năm, một mình nuôi con và chăm sóc mẹ chồng, người phụ nữ vẫn chần chừ trước chuyện đi bước nữa dù được chính mẹ chồng động viên. Bệnh u xơ tử cung cùng những mặc cảm sau 2 lần sinh nở càng khiến chị thêm nhiều trăn trở.
VOV.VN - Kết hôn với nhau gần 15 năm. Chồng tôi thường xuyên nhắn tin trêu chọc, ỡm ờ với nhiều phụ nữ. Anh cứ cam đoan không có vấn đề gì ngoài luồng nhưng tôi rất khó chịu. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ đang lo lắng.
VOV.VN - Từ lúc sinh ra đến nay, bố đẻ đã không quan tâm tới tôi mà ở với người phụ nữ khác. Nay ông đã mất, người phụ nữ kia cũng chuyển đi nơi khác. Tôi có nên lo thờ cúng cho ông? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.