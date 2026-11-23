VOV.VN - Nếu hôn nhân được ví như một đơn hàng online thì chẳng có đơn hàng nào không có lỗi. Người hạnh phúc không phải là người “mua được món tốt nhất” mà là người biết giữ gìn, sửa chữa và trân trọng thứ mình đã chọn.
VOV.VN - Trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, người đàn ông trong câu chuyện vẫn mong muốn đi tiếp bước nữa. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Động kinh có ảnh hưởng đến đời sống tình dục? Người mắc bệnh có phải kiêng quan hệ để tránh khởi phát cơn co giật, hay vẫn có thể tận hưởng đời sống tình dục bình thường? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Hạnh phúc không nằm ở việc ta sống một mình hay bên cạnh có bao nhiêu người, mà ở chỗ ta có được sống vui vẻ, được là chính mình và có những người thực sự khiến cuộc sống của ta tốt đẹp hơn hay không.