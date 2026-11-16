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Ít ai biết những tác động của cây vạn niên thanh đối với sức khỏe

Thứ Hai, 06:07, 16/11/2026
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VOV.VN - Cây Vạn niên thanh được ưa chuộng làm cảnh nhờ màu xanh tươi, dễ chăm sóc và còn được nhắc đến trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, bên cạnh những công dụng được truyền lại, cây cũng chứa thành phần có thể gây kích ứng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.

 

Cây Vạn niên thanh có tốt cho sức khỏe không?

Hỗ trợ cải thiện không gian sống

Với màu xanh bắt mắt và khả năng sinh trưởng trong điều kiện ánh sáng gián tiếp, Vạn niên thanh thường được đặt tại phòng khách, văn phòng hoặc những khu vực trong nhà. Sự hiện diện của cây giúp không gian thêm xanh mát, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên và tăng tính thẩm mỹ.

Một số thông tin cho rằng Vạn niên thanh có thể hấp thụ một số chất ô nhiễm trong không khí trong những điều kiện nhất định. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định cây có khả năng loại bỏ bức xạ từ các thiết bị điện tử hoặc làm sạch không khí hiệu quả trong môi trường sinh hoạt thông thường.

Hỗ trợ các vấn đề ngoài da

Trong y học cổ truyền, một số bộ phận của cây Vạn niên thanh từng được sử dụng trong các bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ xử lý mụn nhọt, sưng đau và một số vấn đề ngoài da. Tuy nhiên, những công dụng này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống, chưa có đủ bằng chứng khoa học để xác nhận hiệu quả điều trị.

It ai biet nhung tac dong cua cay van nien thanh doi voi suc khoe hinh anh 1
Cây Vạn niên thanh được ưa chuộng làm cảnh nhờ màu xanh tươi, dễ chăm sóc và còn được nhắc đến trong y học cổ truyền

Đáng chú ý, nhựa của một số loài Vạn niên thanh có thể gây kích ứng khi tiếp xúc trực tiếp với da. Do đó, không nên tự ý nghiền, giã hoặc đắp lá cây lên vùng da bị tổn thương khi chưa xác định rõ loại cây và mức độ an toàn.

Tác động đến hệ tim mạch

Một số tài liệu dược lý về các loài được gọi là Vạn niên thanh đề cập đến khả năng tác động của thành phần trong cây đối với hoạt động co bóp và nhịp tim. Tuy nhiên, những tác động này cần được đánh giá thận trọng bởi chúng có thể đi kèm nguy cơ gây độc nếu sử dụng không đúng cách.

Vì vậy, không thể xem những ghi nhận về tác động lên tim là bằng chứng cho thấy Vạn niên thanh có lợi đối với sức khỏe tim mạch. Người mắc bệnh tim tuyệt đối không nên tự ý sử dụng cây để hỗ trợ điều trị hoặc thay thế thuốc đang dùng mà chưa có chỉ định của bác sĩ.

Hỗ trợ giảm sưng đau họng

Theo Aroideana, loài Vạn niên thanh sáng từng được sử dụng trong y học truyền thống nhằm hỗ trợ các trường hợp viêm, sưng đau họng. Tuy nhiên, đây chủ yếu là thông tin được ghi nhận từ kinh nghiệm sử dụng dược liệu, chưa đủ cơ sở để khẳng định hiệu quả điều trị.

Mặt khác, một số loài Vạn niên thanh có chứa thành phần gây kích ứng niêm mạc miệng và họng. Việc tự ý sử dụng cây khi bị đau họng có thể khiến tình trạng khó chịu trở nên nghiêm trọng hơn. Người bệnh nên lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp theo hướng dẫn y tế.

Tác động đến hoạt động của cơ trơn

Một số thành phần trong cây được ghi nhận có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của cơ trơn, trong đó có cơ trơn ở đường tiêu hóa và tử cung. Những tác động này có thể tiềm ẩn rủi ro nếu cây được sử dụng tùy tiện hoặc không đúng liều lượng.

Do đó, Vạn niên thanh không phải loại dược liệu có thể tự ý sử dụng tại nhà. Phụ nữ mang thai và những người có bệnh lý nền cần đặc biệt thận trọng, không nên dùng cây với mục đích chữa bệnh khi chưa tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ứng dụng trong một số bài thuốc truyền thống

Ngoài những công dụng kể trên, Vạn niên thanh còn được nhắc đến trong một số bài thuốc dân gian dành cho các tình trạng như viêm tuyến mang tai, bệnh trĩ hoặc suy nhược cơ thể. Tuy nhiên, các ứng dụng này phần lớn xuất phát từ kinh nghiệm y học cổ truyền, chưa được chứng minh đầy đủ về hiệu quả và mức độ an toàn.

Cần lưu ý, tên gọi Vạn niên thanh có thể được sử dụng để chỉ nhiều loài cây khác nhau. Trong đó, một số loài chứa thành phần có khả năng gây kích ứng hoặc ngộ độc khi ăn phải. Vì vậy, không nên tự ý sử dụng cây làm thuốc khi chưa xác định chính xác loài và chưa có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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